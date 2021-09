ต้องเร่งจัดการ! วิกฤตสภาพภูมิอากาศ เพราะคือโอกาสมูลค่ากว่า 12.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายงาน Southeast Asia’s

turning point: How climate action can drive our economic future ยังเผยวิธีที่จะทำให้ภูมิภาคแห่งนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง 12.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกัน โดยการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก และตระหนักถึงศักยภาพในการ “ลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือศูนย์” ให้กับโลกใบนี้กล่าวหากทุกประเทศยังคงนิ่งเฉยในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้แล้ว อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจสูงขึ้นถึง 3 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อยภายในปลายศตวรรษนี้ ซึ่งจะทำให้ผู้คนใช้ชีวิตและทำงานหาเลี้ยงชีพได้ลำบากขึ้น เนื่องจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรลดลง โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย รวมถึงความท้าทายอื่น ๆ ที่จะตามมาอีกนับไม่ถ้วนเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในภูมิภาคนี้ จะเทียบเท่ากับการที่เราได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ 9 เดือน ต่อจากนี้ไปจนถึงปี 2613ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยของดีลอยท์ยังแสดงให้เห็นว่า หากรัฐบาล ธุรกิจ และชุมชนต่าง ๆ เดินหน้ารับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดภายในทศวรรษหน้าแล้ว เราจะสามารถจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้ได้ที่ประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี 2593 ซึ่งถือเป็นกรณีหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นของโลก ในขณะเดียวกัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังสามารถบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้ด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ ๆ รวมถึงการเตรียมโซลูชันทางการเงินไว้ให้แก่โลก ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในภายภาคหน้ากล่าวเสริมรายงานของดีลอยท์ได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกเป็นสี่ระยะสำคัญ โดยเริ่มต้นด้วยการที่ประเทศและธุรกิจต่าง ๆ ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในการที่จะรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเสียตั้งแต่ตอนนี้ และพัฒนาหรือขยายกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุม การตัดสินใจดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจต่าง ๆ สามารถเริ่มลดการปล่อยคาร์บอนลงได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปี 2573ตั้งแต่ปี 2573 ถึงปี 2583 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลกจะต้องเดินเคียงคู่กันไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ถือเป็นการทำงานร่วมกันในการลดการปล่อยคาร์บอนโดยแก้ปัญหาในแง่ของวิธีการผลิตและการใช้พลังงานตั้งแต่ปี 2583 ถึงปี 2593 จะเป็นช่วงเวลาสิบปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิของโลกจะไม่พุ่งสูงขึ้นถึง 3 องศาเซลเซียส หรือมากกว่านั้น ภายในปี 2593 กระบวนการลดการปล่อยคาร์บอนที่รับนำมาใช้โดยอุตสาหกรรมมลพิษสูงน่าจะเกือบสมบูรณ์แล้ว ต้นทุนของวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเริ่มลดลง และเราจะเริ่มเห็นถึงผลกำไรทางเศรษฐกิจสุทธิในวงกว้าง