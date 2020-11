“วราวุธ” โพสต์คลิป แนะนำจุดชมวิวแห่งใหม่ที่เกาะห้อง จ.กระบี่ สวยแค่ไหนต้องไปดู!!

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) เฟซบุ๊ก TOP Varawut ของ “วราวุธ ศิลปอาชา” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้โพสต์ข้อความว่า “Come and find Nature’s hidden treasures in our National Parks วันนี้ เราอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่เกาะห้อง อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ บนจุดชมวิวแห่งใหม่ ที่ต้องเดินขึ้นบันได 419 ขั้น มายังความสูง 200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ที่คุณสามารถชมวิวทะเลอันดามัน จากมุมสูงได้แบบ 360 องศา มาช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเมืองไทย และอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติที่ล้ำค่านี้ไว้ เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานของเราด้วยนะครับ Please Come, Please Visit, Please Preserve”ภาพ - เกาะห้อง อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ภาพ - วิดีโอคลิป ในเฟซบุ๊ก TOP Varawutภาพ - วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. บนจุดชมวิวแห่งใหม่ เกาะห้อง อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่พร้อมกับวิดีโอคลิป https://www.facebook.com/TOPVarawut/videos/3827927113906970 เชิญชวนด้วยภาษาอังกฤษให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม “จุดชมวิวแห่งใหม่” หนึ่งเดียวในอันดามัน ที่จัดทำขึ้นโดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆ นี้ และขอให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคงความงดงามของธรรมชาติให้อยู่ตลอดไปขณะที่ เพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโพสต์คลิปวิดีโอความยาว3.50 นาที เรื่อง “จุดชมวิวเกาะห้อง360 องศา” และข้อความว่า“วิวหลักล้าน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่” ตื่นตากับจุดชมวิว360 องศา บนยอดเขาเกาะห้อง อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่จุดชมวิว360 องศา หนึ่งเดียวในอันดามัน บนยอดเขาของเกาะห้อง ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล109 เมตร ระยะทาง239 เมตร บันได419 ขั้น สำหรับจุดชมวิวดังกล่าวจะมองเห็นไปถึงเกาะยาว จ.พังงา ตลอดเส้นทางขึ้นจุดชมวิว ก็จะมีพันธุ์ไม้นานาชนิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมระหว่างการเดิน ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.กระบี่ ที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาดในการมาเยือนเส้นทางเดินเท้าขึ้นจุดชมวิว360 องศา มีจุดพัก6 จุด โดยจุดแรกเป็นลานกว้างที่มีความสูงจากพื้นดิน 60 เมตร บริเวณนี้จะมีป้ายบอกข้อมูลของนกพันธุ์ต่างๆ ที่พบในพื้นที่ นอกจากบริเวณนี้จะเป็นที่พักแล้วยังเป็นจุดไว้หลบภัยสึนามิอีกด้วย