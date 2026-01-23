ดาร์กไนท์ระดับตำนาน "พาลานอส" เดินทางสู่จักรวาล Seven Knights Re:BIRTH แล้ว!

เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมคุณภาพสูงชั้นนำ ปล่อยอัปเดตใหม่สำหรับเกม Collectible RPG "Seven Knights Re:BIRTH" โดยอัปเดตในครั้งนี้ได้แนะนำสองอัศวินตำนานและคอนเทนต์เพิ่มเติมให้ผู้เล่นได้สนุกกัน
อัปเดตนี้ต้อนรับอัศวินสายสมดุลตำนาน [เกียรติยศที่พังทลาย] พาลานอส ผู้นำแห่งดาร์กไนท์จากเทลลุส พาลานอสทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดเมื่อเหล่าสัตว์ประหลาดจากรอยแยกห้วงมิติเริ่มบุกรุกเข้ามา เขาสามารถทำลายราชินีศัตรูพร้อมรังของพวกมันได้สำเร็จโดยใช้ระเบิดสะเทือนมิติ ซึ่งสุดท้ายก็ก่อให้เกิดรอยแยกมากขึ้นและนำไปสู่ความล่มสลายของเทลลุส ผู้เล่นมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับพาลานอสผ่านกิจกรรมเรียกพิกอัป พาลานอส พร้อมรับหลากหลายรางวัลได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา พาลานอส
อีกทั้งยังมีอีกหนึ่งอัศวินสาว [ยอดหญิงงาม] เตียวเสี้ยน สายสนับสนุนตำนานจากทวีปไอชา เธอเป็นที่รู้จักจากความงามอันสวยสะกดที่ดึงดูดใจผู้คนมากมาย ผู้เล่นสามารถรับเธอได้ผ่านร้านค้าแลกเปลี่ยนสงครามกิลด์
สนุกสนานไปกับคอนเทนต์เพิ่มเติม อาทิ คอสตูมใหม่สำหรับเมลคีร์, บรันซ์ & บรันเซล, และพาลานอส รวมไปถึงการเริ่มต้นของดินแดนผจญภัย ลำดับที่ 23 ผู้เล่นยังสามารถรับกุญแจจำนวนมากผ่านข้อความพุชรายวันได้จนถึงวันที่ 27 มกราคม อีกทั้งเทศกาลขอบคุณวันปีใหม่ เซนา 2026 ที่มีไปจนถึง 5 กุมภาพันธ์ ยังมอบรางวัลสุดคุ้มมากมาย อาทิ ใบเลือกพิเศษ อัศวินตำนาน II ซึ่งสามารถรับได้โดยใช้โค้ดคูปองที่พบได้ในเกมและคอมมิวนิตี
เดิมทีเกม Seven Knights Re:BIRTH มีกำหนดวางจำหน่ายบน Epic Games Store ในวันที่ 22 มกราคม แต่ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อให้ผู้เล่นใหม่สามารถเริ่มต้นเล่นได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น หน้าเพจเกมทางการยังคงใช้งานได้บน Epic Games Store ซึ่งผู้เล่นสามารถลงทะเบียนเพื่อเพิ่มเกมลงในรายการที่ชื่นชอบและร่วมสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกที่จะปลดล็อกรางวัลในเกมสำหรับทุกคนได้
เกม Seven Knights Re:BIRTH เป็นการสานต่อองค์ประกอบสำคัญจากฉบับออริจินัล เซเว่นไนท์ IP เรือธงของเน็ตมาร์เบิ้ลที่มียอดดาวน์โหลดสะสมทะลุ 100 ล้าน ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเรื่อง, ตัวละคร, ระบบการต่อสู้, และกลไกหลัก พร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นเกม ด้วยภาพกราฟิกสุดตระการตาและฟีเจอร์เกมเพลย์ที่ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Seven Knights Re:BIRTH ได้ที่เว็บไซต์ทางการและฟอรัมเกม นอกจากนี้แฟน ๆ ยังสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเกมผ่านทางช่องทางโซเชียลทางการบน Facebook และ YouTube ได้อีกด้วย
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*