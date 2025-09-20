xs
จิบชาเก็บเวล! "NOSE TEA x Seven Knights RE:BIRTH" เริ่มแล้ววันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้บริหารจาก NETMARBLE และ NOSE TEA ร่วมเปิดตัวเมนูใหม่
NETMARBLE ร่วมกับ NOSE TEA เปิดตัวคอลแลปส์ "NOSE TEA x Seven Knights RE:BIRTH" เพียงซื้อเมนูใหม่ Seven Knights Pink รับทันที Cup Sleeve พร้อมไอเทมโค้ดแลกรางวัลในเกม ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2568

ย้อนกลับไปปี 2567 NOSE TEA เคยทำโปรเจ็กต์คอลแลปร่วมกับแบรนด์เกมจนประสบความสำเร็จมาแล้ว ซึ่งในช่วงนั้นสร้างความแปลกใหม่ และประสบการณ์สุดฟินที่โดนใจทั้งสายเครื่องดื่ม แถมยังได้ใจสายเกมเมอร์ พากันต่อแถวอุดหนุนเครื่องดื่มกันเพียบ ครั้งนี้ NOSE TEA กลับมาสร้างปรากฎการณ์ความแปลกใหม่ในรอบปีอีกครั้ง กับโปรเจ็กต์คอลแลปส์ล่าสุดที่ทำร่วมกับ NETMARBLE ค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากแดนกิมจิ ผ่านเกมดังยอดฮิต "Seven Knights RE:BIRTH"


เพื่อฉลองการกลับมาของเกม Collectible RPG ระดับตำนาน NOSE TEA ได้เปิดตัว 2 เมนูใหม่ Seven Knights Pink และ Seven Knights Pink Cream Cheese ที่ได้ไอเดียการสร้างสรรค์เมนูจากการเกิดใหม่ของอัศวินในเกม โดย Seven Knights Pink คือเครื่องดื่มชาเอิร์ลเกรย์ผสมเนื้อฝรั่งไส้แดงปั่นกลิ่นหอม เพิ่มความหนุบหนับด้วย Jasmine Jelly และความกรุบกรอบของฝรั่งไส้แดง ส่วน Seven Knights Pink Cream Cheese ด้านบนจะเพิ่มครีมชีสสูตรซิกเนเจอร์ของ NOSE TEA เมื่อดื่มพร้อมกันจะพบความฟินในทุกเลเยอร์ และหอมหวานกรอบอร่อยในทุกมิติ เสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเกม


เมื่อสั่งเมนูใหม่จะได้รับแก้วลาย Seven Knights RE:BIRTH พร้อม Cup Sleeve ที่มีไอเทมโค้ดซ่อนอยู่ด้านหลัง สำหรับกรอกแลกรับของรางวัลในเกม โดยจะเป็นการสุ่มแจกตัวละคร, ตั๋วเรียกอัศวิน, ตั๋วเรียกสัตว์เลี้ยง, กล่องกุญแจ หรือทอง (จำกัด 1 ID / 50 สิทธิ์ มีเพียง 50,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)

ไอเทมโค้ดซ่อนอยู่ด้านหลัง Cup Sleeve (อย่าเผลอทิ้งล่ะ)
เครื่องดื่ม Seven Knights Pink ราคา 140 บาท และ Seven Knights Pink Cream Cheese ราคา 160 บาท พร้อมวางจำหน่ายแล้วทุกสาขา รวมถึงช่องเดลิเวอรี่ และ LINE GIFT ตั้งแต่วันวันนี้ - 31 ตุลาคม 2568 ติดตามรายละเอียดพเมเติมได้ที่แฟนเพจ Nose Tea Thailand










