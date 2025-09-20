จิบชาเก็บเวล! "NOSE TEA x Seven Knights RE:BIRTH" เริ่มแล้ววันนี้

NETMARBLE ร่วมกับ NOSE TEA เปิดตัวคอลแลปส์ "NOSE TEA x Seven Knights RE:BIRTH" เพียงซื้อเมนูใหม่ Seven Knights Pink รับทันที Cup Sleeve พร้อมไอเทมโค้ดแลกรางวัลในเกม ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2568
ย้อนกลับไปปี 2567 NOSE TEA เคยทำโปรเจ็กต์คอลแลปร่วมกับแบรนด์เกมจนประสบความสำเร็จมาแล้ว ซึ่งในช่วงนั้นสร้างความแปลกใหม่ และประสบการณ์สุดฟินที่โดนใจทั้งสายเครื่องดื่ม แถมยังได้ใจสายเกมเมอร์ พากันต่อแถวอุดหนุนเครื่องดื่มกันเพียบ ครั้งนี้ NOSE TEA กลับมาสร้างปรากฎการณ์ความแปลกใหม่ในรอบปีอีกครั้ง กับโปรเจ็กต์คอลแลปส์ล่าสุดที่ทำร่วมกับ NETMARBLE ค่ายเกมยักษ์ใหญ่จากแดนกิมจิ ผ่านเกมดังยอดฮิต "Seven Knights RE:BIRTH"
เพื่อฉลองการกลับมาของเกม Collectible RPG ระดับตำนาน NOSE TEA ได้เปิดตัว 2 เมนูใหม่ Seven Knights Pink และ Seven Knights Pink Cream Cheese ที่ได้ไอเดียการสร้างสรรค์เมนูจากการเกิดใหม่ของอัศวินในเกม โดย Seven Knights Pink คือเครื่องดื่มชาเอิร์ลเกรย์ผสมเนื้อฝรั่งไส้แดงปั่นกลิ่นหอม เพิ่มความหนุบหนับด้วย Jasmine Jelly และความกรุบกรอบของฝรั่งไส้แดง ส่วน Seven Knights Pink Cream Cheese ด้านบนจะเพิ่มครีมชีสสูตรซิกเนเจอร์ของ NOSE TEA เมื่อดื่มพร้อมกันจะพบความฟินในทุกเลเยอร์ และหอมหวานกรอบอร่อยในทุกมิติ เสมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของเกม
เมื่อสั่งเมนูใหม่จะได้รับแก้วลาย Seven Knights RE:BIRTH พร้อม Cup Sleeve ที่มีไอเทมโค้ดซ่อนอยู่ด้านหลัง สำหรับกรอกแลกรับของรางวัลในเกม โดยจะเป็นการสุ่มแจกตัวละคร, ตั๋วเรียกอัศวิน, ตั๋วเรียกสัตว์เลี้ยง, กล่องกุญแจ หรือทอง (จำกัด 1 ID / 50 สิทธิ์ มีเพียง 50,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
เครื่องดื่ม Seven Knights Pink ราคา 140 บาท และ Seven Knights Pink Cream Cheese ราคา 160 บาท พร้อมวางจำหน่ายแล้วทุกสาขา รวมถึงช่องเดลิเวอรี่ และ LINE GIFT ตั้งแต่วันวันนี้ - 31 ตุลาคม 2568 ติดตามรายละเอียดพเมเติมได้ที่แฟนเพจ Nose Tea Thailand
