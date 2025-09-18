สิ้นสุดการรอคอย! "Seven Knights Re:BIRTH" เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

เน็ตมาร์เบิ้ล ได้เปิดตัวเกม Collectible RPG ใหม่ล่าสุดอย่าง "Seven Knights Re:BIRTH" อย่างเป็นทางการแล้วทั่วโลก พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบนแพลตฟอร์มมือถือและพีซี
ในเกม "Seven Knights Re:BIRTH" ผู้เล่นสามารถสะสมและฝึกฝนอัศวินได้กว่า 120 ตัวละคร พร้อมสัตว์เลี้ยงกว่า 30 ตัว นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับหลากหลายคอนเทนต์นอกเหนือจากโหมดผจญภัย เช่น อารีน่า, สงครามกิลด์, เรด, และอื่น ๆ อีกมากมาย
พบกับกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นมากมายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ได้แล้ววันนี้ ไม่ว่าจะเป็น:
● กิจกรรมเช็กชื่อรายวัน: มอบรางวัลผู้เล่นด้วยไอเทมภายในเกมสุดคุ้ม เช่น ทอง, กล่องกุญแจ, รูบี้, และอีกมากมาย อีกทั้งยังรับประกันว่าจะได้รับหนึ่งอัศวินตำนานทุก ๆ 10 วันหลังเช็กชื่อ
● กิจกรรมบัฟนักผจญภัยหน้าใหม่ & เช็กชื่อ: มีการมอบบัฟให้ผู้เล่นใหม่ได้ใช้ เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการดรอปของอัศวิน, ทอง, และอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อเล่นโหมดผจญภัย กิจกรรมเช็กชื่อนักผจญภัยหน้าใหม่จะมอบตั๋ว, วัตถุดิบวิวัฒนาการ, ทอง, และอีกมากมาย
● กิจกรรมเรียกพิกอัป: ผู้เล่นหน้าใหม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเรียกพิกอัปในเวลาจำกัดได้ นำเสนออัศวินตำนาน ‘แทโอ’
‘เซเว่นไนท์’ (Seven Knights) IP เรือธงของเน็ตมาร์เบิ้ลที่มียอดดาวน์โหลดทั่วโลกทะลุ 100 ล้าน พร้อมได้รับความรักและการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั่วโลก เกมต้นฉบับเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2015 ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกในด้านงานภาพที่สวยงามตระการตา, รูปแบบการเล่นเชิงกลยุทธ์, และความสนุกสนานจากการสะสมเลี้ยงดูตัวละครที่มีเอกลักษณ์กว่า 500 ตัวละคร
Seven Knights Re:BIRTH สานต่อองค์ประกอบสำคัญจากเกมต้นฉบับ อาทิ เนื้อเรื่อง, ตัวละคร, ระบบการต่อสู้, และกลไกหลัก พร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมด้วยฟีเจอร์เกมเพลย์ที่ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน Seven Knights Re:BIRTH ได้เปิดตัวในเกาหลีอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2568 ขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ต ‘เกมฟรียอดนิยม’ ของ App Store (ในเกาหลี) ภายในเวลาเพียงเจ็ดชั่วโมง อีกทั้งยังติดอันดับหนึ่งในชาร์ต ‘เกมที่ทำรายได้ยอดนิยม’ ทั้งบน Google Play และ App Store ในเกาหลีภายในเวลาเพียงห้าวันหลังจากเปิดตัวอีกด้วย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Seven Knights Re:BIRTH ได้ที่ เว็บไซต์ทางการ และ ฟอรั่มเกม แฟน ๆ ยังสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเกมได้ที่ช่องทางโซเชียลทางการบน Facebook และ YouTube
