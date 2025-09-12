xs
xsm
sm
md
lg

Knightsbridge House International School Nonthaburi ชูแนวคิด "การศึกษานานาชาติคุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้" พร้อมปั้นนักเรียนสู่โลกอนาคตด้วยหลักสูตร Cambridge

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงเรียนนานาชาติไนทส์บริดจ์เฮ้าส์นนทบุรี (Knightsbridge House International School Nonthaburi) จัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ชูคอนเซ็ปต์ "โรงเรียนนานาชาติ 3 ภาษาที่ทุกคนเข้าถึงได้" (Affordable International School) เพื่อเติมเต็มช่องว่างของการศึกษาในปัจจุบัน พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

คุณเคลวิน อึง ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารโรงเรียน Knightsbridge House International School Nonthaburi กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า “เราเป็นโรงเรียนนานาชาติ 3 ภาษา อังกฤษ จีน ไทย โดยใช้หลักสูตร Cambridge ผสานกับ Singapore Math โดยเฉพาะหลักสูตร Cambridge เป็นหลักสูตรสากลที่ได้รับการยอมรับมายาวนานในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ หรือประเทศในยุโรป เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกอย่าง Ivy League, Cambridge หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและอังกฤษ

ในปัจจุบันภาษาจีนก็กำลังกลายเป็นภาษาสำคัญของโลก จากการที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกา และประชากรโลกกว่า 49% ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร เราจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับเด็กไทยสู่ความสำเร็จพร้อมเปิดทางให้ไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งของโลกและของจีน ซึ่งภายใน 10 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และ มหาวิทยาลัยชิงหัว จะก้าวขึ้นสู่ระดับ Top ของโลก นั่นหมายถึงการสร้างตัวเลือกที่มากกว่าและกว้างกว่าให้กับเด็ก ๆ ในการกำหนดอนาคตของพวกเขาเอง”

Mr. John Fearon ผู้ก่อตั้ง Knightsbridge House International School Group กล่าวว่า "เราเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่เติบโตเร็วที่สุดของสิงคโปร์ ปัจจุบันมีสี่สาขาทั่วเอเชีย ครอบคลุมประเทศสิงคโปร์ ไทย และญี่ปุ่น ที่สิงคโปร์ เราเลือกทำสิ่งที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป โดยมีจำนวนวันเรียนและเวลาเรียนต่อวันที่มากกว่าโรงเรียนทั่วไป เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์และโอกาสในการเรียนรู้ที่มากกว่าเช่นกัน เป้าหมายของเราคือการเปิดโรงเรียนให้ได้มากที่สุด เพราะปัจจุบันยังมีความขาดแคลนโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพสูง แต่ราคาเข้าถึงได้ เรารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เรามุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ"

ศ.ดร. ธีระ สูตะบุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนและกรรมการโรงเรียน ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันว่า "ยุคสมัยนี้การให้ 'ความรู้' เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเด็กไม่สามารถแข่งขันกับ AI หรือ Google ได้ โรงเรียนของเราจึงเน้นการสอนให้เด็ก 'ลงมือทำมากกว่าแค่รู้' เพื่อให้เด็กมีทักษะและสมรรถนะ (Skills and Competency) ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้จริง เพื่อพร้อมรับโอกาสระดับนานาชาติที่จะเข้ามาในอนาคต

เรามีความหวังว่า KBH จะเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างพลเมืองที่มีทั้งความสามารถและคุณธรรมให้กับประเทศ เรามีโรงเรียนพิชญศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนไทยที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 30 ปี อยู่ใกล้กัน ทำให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทั้งด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอน นักเรียนของ KBH จะได้สัมผัสวัฒนธรรมไทย ขณะที่นักเรียนของพิชญศึกษาก็จะได้เรียนรู้บรรยากาศความเป็นนานาชาติจาก KBH สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน และผลิตคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรมเพื่อสังคม"
ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก พณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดร.สุนงนาท สูตะบุตร และ ดร.ธนัย สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน รศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้แทนรับใบอนุญาตโรงเรียน

กิจกรรมในงาน มีการแสดงโชว์จากเด็กนักเรียน ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ 3 ภาษา
(ไทย อังกฤษ จีน) และยังได้ร่วมกันขับร้องเพลงประจำโรงเรียนที่แต่งขึ้นเอง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Hands-on Experience) รวมถึงการเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย

แม้จะเพิ่งเปิดทำการได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ แต่โรงเรียนนานาชาติ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมีนักเรียนเข้าเรียนแล้วกว่า 160 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเปิดใหม่ทั่วไป แสดงให้เห็นถึงความต้องการการศึกษาคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผลของตลาด

ในอนาคต Knightsbridge House International School Group มีแผนระยะยาว ในการมุ่งมั่นขยายการศึกษาคุณภาพสูงสู่พื้นที่อื่น ๆ หากมีโรงเรียนไทยหรือสถานที่ใดที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในรูปแบบที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพ ทางผู้บริหารพร้อมพิจารณาและพร้อมจะเข้าไปร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา

โรงเรียนนานาชาติไนทส์บริดจ์เฮ้าส์ นนทบุรี ตั้งอยู่ข้างโรงเรียนพิชญศึกษา และมีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนระหว่างโรงเรียนพิชญศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนทส์บริดจ์เฮ้าส์ นนทบุรี ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 1 - Year 8 (อายุ 5 ปี ขึ้นไป) และในอนาคตเตรียม

จะเปิดชั้น Year 9 – Year 13 ในปีต่อ ๆ ไป โดยมีทีม Advisory Board ที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เช่น Oxford และ Cambridge เป็นต้น

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ โทร. 095-169-9978 , Line:@KBHnonthaburi หรือ https://kbh.ac.th/









Knightsbridge House International School Nonthaburi ชูแนวคิด "การศึกษานานาชาติคุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้" พร้อมปั้นนักเรียนสู่โลกอนาคตด้วยหลักสูตร Cambridge
Knightsbridge House International School Nonthaburi ชูแนวคิด "การศึกษานานาชาติคุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้" พร้อมปั้นนักเรียนสู่โลกอนาคตด้วยหลักสูตร Cambridge
Knightsbridge House International School Nonthaburi ชูแนวคิด "การศึกษานานาชาติคุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้" พร้อมปั้นนักเรียนสู่โลกอนาคตด้วยหลักสูตร Cambridge
Knightsbridge House International School Nonthaburi ชูแนวคิด "การศึกษานานาชาติคุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้" พร้อมปั้นนักเรียนสู่โลกอนาคตด้วยหลักสูตร Cambridge
Knightsbridge House International School Nonthaburi ชูแนวคิด "การศึกษานานาชาติคุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้" พร้อมปั้นนักเรียนสู่โลกอนาคตด้วยหลักสูตร Cambridge
กำลังโหลดความคิดเห็น