Knightsbridge House International School Nonthaburi ชูแนวคิด "การศึกษานานาชาติคุณภาพสูง ในราคาที่จับต้องได้" พร้อมปั้นนักเรียนสู่โลกอนาคตด้วยหลักสูตร Cambridge

โรงเรียนนานาชาติไนทส์บริดจ์เฮ้าส์นนทบุรี (Knightsbridge House International School Nonthaburi) จัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ชูคอนเซ็ปต์ "โรงเรียนนานาชาติ 3 ภาษาที่ทุกคนเข้าถึงได้" (Affordable International School) เพื่อเติมเต็มช่องว่างของการศึกษาในปัจจุบัน พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
คุณเคลวิน อึง ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารโรงเรียน Knightsbridge House International School Nonthaburi กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า “เราเป็นโรงเรียนนานาชาติ 3 ภาษา อังกฤษ จีน ไทย โดยใช้หลักสูตร Cambridge ผสานกับ Singapore Math โดยเฉพาะหลักสูตร Cambridge เป็นหลักสูตรสากลที่ได้รับการยอมรับมายาวนานในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ หรือประเทศในยุโรป เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกอย่าง Ivy League, Cambridge หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในอเมริกาและอังกฤษ
ในปัจจุบันภาษาจีนก็กำลังกลายเป็นภาษาสำคัญของโลก จากการที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกา และประชากรโลกกว่า 49% ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสาร เราจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับเด็กไทยสู่ความสำเร็จพร้อมเปิดทางให้ไปถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งของโลกและของจีน ซึ่งภายใน 10 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และ มหาวิทยาลัยชิงหัว จะก้าวขึ้นสู่ระดับ Top ของโลก นั่นหมายถึงการสร้างตัวเลือกที่มากกว่าและกว้างกว่าให้กับเด็ก ๆ ในการกำหนดอนาคตของพวกเขาเอง”
Mr. John Fearon ผู้ก่อตั้ง Knightsbridge House International School Group กล่าวว่า "เราเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่เติบโตเร็วที่สุดของสิงคโปร์ ปัจจุบันมีสี่สาขาทั่วเอเชีย ครอบคลุมประเทศสิงคโปร์ ไทย และญี่ปุ่น ที่สิงคโปร์ เราเลือกทำสิ่งที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป โดยมีจำนวนวันเรียนและเวลาเรียนต่อวันที่มากกว่าโรงเรียนทั่วไป เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์และโอกาสในการเรียนรู้ที่มากกว่าเช่นกัน เป้าหมายของเราคือการเปิดโรงเรียนให้ได้มากที่สุด เพราะปัจจุบันยังมีความขาดแคลนโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพสูง แต่ราคาเข้าถึงได้ เรารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เรามุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ"
ศ.ดร. ธีระ สูตะบุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนและกรรมการโรงเรียน ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันว่า "ยุคสมัยนี้การให้ 'ความรู้' เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเด็กไม่สามารถแข่งขันกับ AI หรือ Google ได้ โรงเรียนของเราจึงเน้นการสอนให้เด็ก 'ลงมือทำมากกว่าแค่รู้' เพื่อให้เด็กมีทักษะและสมรรถนะ (Skills and Competency) ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้จริง เพื่อพร้อมรับโอกาสระดับนานาชาติที่จะเข้ามาในอนาคต
เรามีความหวังว่า KBH จะเป็นแหล่งสำคัญในการสร้างพลเมืองที่มีทั้งความสามารถและคุณธรรมให้กับประเทศ เรามีโรงเรียนพิชญศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนไทยที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 30 ปี อยู่ใกล้กัน ทำให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทั้งด้านวัฒนธรรมและการเรียนการสอน นักเรียนของ KBH จะได้สัมผัสวัฒนธรรมไทย ขณะที่นักเรียนของพิชญศึกษาก็จะได้เรียนรู้บรรยากาศความเป็นนานาชาติจาก KBH สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน และผลิตคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรมเพื่อสังคม"
ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก พณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดร.สุนงนาท สูตะบุตร และ ดร.ธนัย สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน รศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม ผู้แทนรับใบอนุญาตโรงเรียน
กิจกรรมในงาน มีการแสดงโชว์จากเด็กนักเรียน ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ 3 ภาษา
(ไทย อังกฤษ จีน) และยังได้ร่วมกันขับร้องเพลงประจำโรงเรียนที่แต่งขึ้นเอง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Hands-on Experience) รวมถึงการเยี่ยมชมโรงเรียนอีกด้วย
แม้จะเพิ่งเปิดทำการได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ แต่โรงเรียนนานาชาติ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยมีนักเรียนเข้าเรียนแล้วกว่า 160 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเปิดใหม่ทั่วไป แสดงให้เห็นถึงความต้องการการศึกษาคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผลของตลาด
ในอนาคต Knightsbridge House International School Group มีแผนระยะยาว ในการมุ่งมั่นขยายการศึกษาคุณภาพสูงสู่พื้นที่อื่น ๆ หากมีโรงเรียนไทยหรือสถานที่ใดที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในรูปแบบที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพ ทางผู้บริหารพร้อมพิจารณาและพร้อมจะเข้าไปร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนนานาชาติไนทส์บริดจ์เฮ้าส์ นนทบุรี ตั้งอยู่ข้างโรงเรียนพิชญศึกษา และมีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนระหว่างโรงเรียนพิชญศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนทส์บริดจ์เฮ้าส์ นนทบุรี ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Year 1 - Year 8 (อายุ 5 ปี ขึ้นไป) และในอนาคตเตรียม
จะเปิดชั้น Year 9 – Year 13 ในปีต่อ ๆ ไป โดยมีทีม Advisory Board ที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เช่น Oxford และ Cambridge เป็นต้น
สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ โทร. 095-169-9978 , Line:@KBHnonthaburi หรือ https://kbh.ac.th/