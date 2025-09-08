ชาวเน็ตพบกระทู้เก่าใน Reddit เคยดูถูก "Hollow Knight" ว่าเกมไม่น่ารอด!

หลังจากรอคอยมานานกว่า 6 ปี ในที่สุด "Hollow Knight Silksong" ภาคต่อของเกม Metroidvania จาก Team Cherry ก็วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ พร้อมสร้างปรากฎการณ์สุดเหลือเชื่อ แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านคำสบประมาทมากมายเช่นกัน
ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผู้ใช้งานที่ชื่อว่า crazy_loop ได้โพสต์บนกระทู้ Reddit เล่าว่า เมื่อปีที่แล้ว (ปี 2014) เพื่อนสนิทของเขาลาออกจากงานประจำเพื่อออกมาทำวิดีโอเกมแบบเต็มตัว และได้ปล่อยวิดีโอตัวอย่างแรกออกมา ซึ่งเกมนั้นก็คือ "Hollow Knight" ภาคแรก
crazy_loop ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า "เขาสามารถหาทุนสร้างเกมได้สำเร็จผ่านแคมเปญ Kickstarter และจากนั้นมาก็ทำงานเต็มเวลาด้วยทีมงานเล็ก ๆ มาตลอด ในฐานะคนที่เคยเล่นเวอร์ชัน Beta สิ่งที่พอจะบอกได้ก็คือ ระบบควบคุมตอบสนองได้อย่างแม่นยำ และโลกในเกมกว้างใหญ่มาก ๆ"
กระทู้ดังกล่าวได้รับควาาสนใจอย่างมาก มีคนกดโหวตมากกว่า 26,000 ครั้ง และแสดงความคิดเห็นกว่า 2,700 คอมเมนต์ แต่คอมเมนต์ที่ได้รับโหวตมากที่สุดต่อโพสต์นี้ระบุว่า "เป็นเกมที่ดี แต่ตลาดเกมแนว Side-scrolling platformers กำลังอิ่มตัว ผมจึงรู้สึกว่าเกมของเขาอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่เขาหวัง" ขณะที่ผู้ใช้อีกรายกล่าวว่า "Hollow Knight ดูเหมือนจะขาดนวัตกรรมและไร้เอกลักษณ์ เมื่อเทียบกับ Limbo" และกล่าวต่อว่า "เกมอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนัก" และอีกรายกล่าวว่าเกมดู "ซ้ำซาก" แม้จะมีคอมเมนต์ที่แสดงความสนใจและอยากซื้อเกมมาลองเล่นอยู่บ้าง แต่คอมเมนต์โดยรวมมองว่าเกมไม่น่าจะทำยอดขายได้มากนัก
แต่เมื่อย้อนกลับไป Hollow Knight สามารถทำยอดขายได้มากกว่า 15 ล้านชุด ทำลายสถิติผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดตลอดกาลบน Steam และภาคต่อก็ประสบความสำเร็จอย่างมากจนเกมอินดี้หลายเกมต้องเลื่อนวางจำหน่ายเพื่อหนีกระแสของ Silksong จากเกมเล็ก ๆ ที่ไม่มีใครคาดหวัง กลายเป็นเกมที่เกมเมอร์ทั่วโลกตั้งตารอคอย
Hollow Knight: Silksong วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 และ PC ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ hollowknightsilksong.com
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*