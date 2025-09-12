"Seven Knights Re:BIRTH" พร้อมสานต่อตำนาน 18 ก.ย.นี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "Seven Knights Re:BIRTH" เกมเทิร์นเบส Collectible RPG ผลงานรีเมคจาก IP เรือธง เซเว่นไนท์ พร้อมเปิดตัวทั่วโลกให้ผู้เล่นชาวไทยได้สนุกแบบเร้าใจกว่าเดิม 18 กันยายนนี้
จาก 100 ล้านความคิดถึง สู่การสืบทอดตำนานครั้งใหม่ Seven Knights Re:BIRTH ต้อนรับสื่อมวลชนสู่อ้อมกอดจักรวาลเซเว่นไนท์ บรรยากาศภายในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น ผู้เข้าร่วมงานต่างได้สัมผัสความสนุกภายในโซนทดลองเล่นเกม Seven Knights Re:BIRTH พร้อมกระทบไหล่ถ่ายรูปกับเหล่าอัศวินเซเว่นไนท์อันเป็นที่น่าจดจำ ไม่ว่าจะเป็น ลูดี้ ราเชล แทโอ ไอลีน และยอนฮี อย่างเป็นกันเอง
สำหรับไฮไลท์ภายในงานนั้น คุณ Kim Gunwoo ได้กล่าวต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่น และยังได้บอกเล่าให้แฟนๆ ได้ฟังถึงความสำเร็จ IP Seven Knights อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษโดยมี คุณ Kim Jeong-gi และคุณ Kim Jeong-min ทีมผู้บริหารและผู้พัฒนาเกม Seven Knights Re:BIRTH ซึ่งได้บินตรงจากเกาหลีใต้มาพบปะเกมเมอร์ชาวไทยอย่างอบอุ่นอีกด้วย และยังได้ร่วมแนะนำเกมและพูดคุยถึงรายละเอียดพิเศษที่ทางค่ายได้เตรียมไว้สำหรับแฟน ๆ ชาวไทย อาทิ อัศวินและคอสตูมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศไทย อัปเดตกิจกรรมฉลองวันสำคัญของประเทศไทย อีกทั้งยังได้ร่วมตอบคำถามสุดเอ็กซ์คลูซีพให้แก่สื่อมวลชนอีกด้วย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีช่วง Mini Talk โดยแขกรับเชิญแฟนพันธุ์แท้เซเว่นไนท์อย่าง ‘AdK ก้องไก่กุ้กๆ’ และ ‘AD-AOF TV’ ที่ได้ร่วมพูดคุยและพรีวิวเกมอย่างสนุกสนาน และยังเผยบทสัมภาษณ์การให้เสียงภาษาไทยภายในเกมโดยนักพากย์มืออาชีพที่เตรียมเอาใจแฟน ๆ ชาวไทยให้เพลิดเพลินและเข้าถึงเรื่องราวสุดเข้มข้นไปอีกขั้น
มากไปกว่านั้น การเปิดตัวเกมในครั้งนี้ยังเผยพรีเซนเตอร์สุดเซอร์ไพรส์อย่าง ‘โจ๊ก SO COOL’ (กรภพ จันทร์เจริญ) นักร้อง-นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีชื่อดัง ที่จะมาปลุกความเร้าใจ Seven Knights Re:BIRTH แบบปัง ๆ ให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ติดตามกัน
อีกทั้งทางเกมยังมีช่วงร่วมพูดคุยกับพาร์ทเนอร์อย่าง โนสที (Nose Tea), โก๋แก่ (Koh Kae), ทรู มันนี่ (TrueMoney), ช้อปปี้เพย์ (ShopeePay), และแอดไวซ์ (Advice) ถึงความร่วมมือสุดพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ พร้อมปิดท้ายด้วยการมอบของรางวัลสุดพิเศษให้แก่ผู้โชคดีจากทางเน็ตมาร์เบิ้ลร่วมกับพาร์ทเนอร์
Seven Knights Re:BIRTH เกม Collectible RPG ภาคใหม่ล่าสุดจากแฟรนไชส์ IP เซเว่นไนท์ ที่ได้รับความรักและการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั่วโลก สานต่อองค์ประกอบสำคัญจากฉบับออริจินัล ไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวและตัวละครที่น่าติดตาม กลไกหลักและระบบการต่อสู้สุดเร้าใจ พร้อมยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมด้วยภาพกราฟิกสุดตระการตาและฟีเจอร์เกมเพลย์ที่ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน
