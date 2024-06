Seven Knights Idle Adventure อัปเดตคอลแลปส์อนิเมะ "Shangri-La Frontier"

ซันราคุ

โออิคัตโซ

อัปเดตคอลแลปส์ล่าสุดได้เพิ่มสามอัศวินระดับเลเจนด์ประเภทระยะใกล้จาก "Shangri-La Frontier" สู่โลก Seven Knights Idle Adventure ร่วมต้อนรับผู้ได้รับบัฟที่เพิ่มอัตราคริติคอล, ความเสียหายคริติคอลสุดท้าย, และหลบหลีกสุดท้ายเมื่อใช้สกิลแอคทีฟของเขา, สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเป้าหมายเดียว เมื่อการโจมตีคริติคอลของเขาเปิดใช้งานได้สำเร็จ ซันราคุจะมอบบัฟที่เพิ่มอัตราคริติคอลให้กับพันธมิตรทั้งหมด รวมไปถึงสร้างดีบัฟเลือดไหลให้กับเป้าหมายด้วยเป็นที่รู้จักจากสกิลการใช้หอก ซึ่งสร้างความเสียหายจากระยะไกล อาเธอร์ เพนซิลกอน ยังมอบบัฟที่เพิ่มการโจมตีสุดท้ายให้กับเหล่าพันธมิตรทั้งหมด รวมถึงความเสียหายสุดท้ายของการโจมตีคริติคอลจะเพิ่มขึ้นเมื่อโจมตีเป้าหมายที่เลือดไหล สำหรับสกิลของจะมอบบัฟที่อัปเกรดสามค่าความสามารถเพื่อสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับเป้าหมาย รวมถึงความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นหากเป้าหมายเป็นอัมพาต ผู้เล่นสามารถรับ อาเธอร์ เพนซิลกอน และ โออิคัตโซ ได้จากซึ่งจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองการคอลแลปส์ อาทิและรวมถึงคอนเทนต์ใหม่ เช่น การเริ่มต้นและอัปเดตครั้งนี้ยังมี(27 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม) ซึ่งเป็นมินิเกมที่ผู้เล่นสามารถรับไอเทมการเงินร้านค้ากิจกรรมเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมต่าง ๆ ได้Seven Knights Idle Adventure ภาคต่อของเกมมือถือระดับตำนานอย่างเกม "Seven Knights - เซเว่นไนท์" ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวเพิ่มเติมไปพร้อมกับเอพพิโซดที่ซ่อนอยู่ของเหล่าอัศวินเซเว่นไนท์ดั้งเดิม รวมทั้งเพลิดเพลินไปกับการเก็บสะสมและเลี้ยงดูเหล่าอัศวินแห่งเซเว่นไนท์ที่ได้ถือกำเนิดใหม่เป็นตัวละครรูปแบบ SD สุดน่ารักคอลแลปส์ "Seven Knights Idle Adventure x Shangri-La Frontier" อัปเดตแล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://skidle.netmarble.com/ และแฟนเพจ Seven Knights Idle Adventure