"RAVEN2" ฉลองครบ 100 วัน ด้วยกิจกรรมเทศกาลสุดพิเศษ!

เน็ตมาร์เบิ้ล ปล่อยอัปเดตใหม่สำหรับ "Raven2" เกม MMORPG ดาร์กแฟนตาซีสุดโหด ฉลองครบ 100 วันนับตั้งแต่เกมเปิดให้บริการทั่วโลกด้วยชุดกิจกรรมภายในเกมและคอนเทนต์ใหม่ที่ผู้เล่นไม่ควรพลาด
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ 100 วัน Raven2 ได้จัดกิจกรรมเทศกาลใหญ่ 100 วัน ที่ผู้เล่นสามารถรับรางวัลสุดคุ้มมากมาย เช่น คอสตูมวีรชน, ภูตรับใช้วีรชน, และเฮฟเวนสโตนหายาก ได้จากการเคลียร์มิชชันที่กำหนด ผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถรับเหรียญเทศกาล 100 วัน (สูงสุด 100 เหรียญ) ซึ่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นไอเทมต่าง ๆ อาทิ กล่องพิเศษสุ่ม 100 วัน, กล่องพิเศษพัฒนา 100 วัน, กล่องพิเศษเสริมพลัง 100 วัน, และกล่องพิเศษสูตร 100 วัน
นอกจากนี้ Raven2 ยังมีสองกิจกรรมเช็กชื่อภายในเวลาจำกัด ซึ่งพร้อมมอบรางวัลมากมาย:
● เช็กชื่อขอบคุณโกลบอล 100 วัน! (21 ม.ค. - 11 ก.พ.): เข้าสู่ระบบเกมเป็นเวลาเจ็ดวันในช่วงกิจกรรมเพื่อรับหลากหลายห่อพลังแฝงและอีกมากมาย รางวัลเช็กชื่อจะมีกล่องพัฒนาส่องแสง : หายาก ในวันที่ 1 และกล่องเฮฟเวนสโตนหายากเปล่งประกาย ในวันที่ 7
● คลาสพิเศษของเบลินดา : กระดานเช็กชื่อ (21 ม.ค. - 25 ก.พ.): ผู้เล่นที่เข้าเช็กชื่อครบ 14 วัน สามารถรับใบสุ่มคอสตูม/สเตลลา/ภูตรับใช้ระดับสูงสุด 11 ครั้ง และกล่องเลือกสุ่มพิเศษ 11 ครั้ง ไปได้
นอกเหนือจากกิจกรรมเฉลิมฉลองแล้ว Raven2 ยังได้เพิ่มฟีเจอร์คอนเทนต์ใหม่ที่เรียกว่า ‘ศาสตร์ผสม’ เพื่อขยายตัวเลือกการเล่นเกมและปรับปรุงความสมดุล ด้วยระบบศาสตร์ผสม ผู้เล่นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเอฟเฟกต์ที่มีอยู่และรับโบนัสเพิ่มเติมโดยการเสริมประสิทธิภาพเอฟเฟกต์ของอาหาร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฉลองตรุษจีนครั้งใหญ่ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ อีกด้วย
ภาคต่ออย่างเป็นทางการของเกม Raven (EvilBane: The Iron King) Raven2 เป็นเกม MMORPG ระดับบล็อคบัสเตอร์ที่ดำเนินเรื่องราวในดินแดนแฟนตาซีอันมืดมิดที่สร้างสรรค์ใหม่ด้วยกราฟิกอันเหนือขั้น ในฐานะสมาชิกหน่วยรบพิเศษ ผู้เล่นจะได้เดินทางเพื่อสืบสวนเหตุการณ์อันแปลกประหลาดสุดอันตรายภายใต้คำสั่งของราชวงศ์ พร้อมเข้าร่วมสงครามขนาดใหญ่อันโหดร้าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Raven2 สามารถติดตามได้ที่ฟอรัมทางการ, ช่องทาง YouTube และ Facebook
อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ทางการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม อาทิ ฟีเจอร์และคลาสต่าง ๆ
