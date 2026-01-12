ปลุกพลังคำสาป! "มหาเวทย์ผนึกมาร" เตรียมสำแดงพลังใน Free Fire เร็ว ๆ นี้

Free Fire ประกาศเผยความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกับอนิเมะระดับตำนาน "มหาเวทย์ผนึกมาร" (Jujutsu Kaisen) นำพาผู้เล่นร่วมปลุกจิตวิญญาณผู้ใช้คุณไสยและต่อสู้เคียงข้างตัวละครอย่าง อิตาโดริ ยูจิ, ฟุชิงุโระ, คุงิซากิ โนบาระ, โกโจ ซาโตรุ และ เรียวเมน สุคุนะ เริ่ม 14 มกราคมนี้
ความร่วมมือ “มหาเวทย์ผนึกมาร” จะเปิดตัวควบคู่กับภาพยนตร์อนิเมะภาคใหม่ของมหาเวทย์ผนึกมาร เพื่อโดยจะนำพาผู้เล่นดำดิ่งเข้าสู่จิตวิญญาณแห่งผู้ใช้คุณไสย ที่เปี่ยมด้วยพลัง การเติบโต และการเปลี่ยนแปลง ผ่านเกมเพลย์สุดเข้มข้น ภาพสุดตระการตา และงานออกแบบเสียงสุดยิ่งใหญ่ ผู้เล่นสามารถสะสม "พลังคำสาป" และปลดล็อกพลังไสยเวทย์ (Jujutsu) อันทรงพลังภายในจักรวาล Free Fire ความร่วมมือครั้งนี้มาพร้อมความยิ่งใหญ่อย่าง "โรงเรียนไสยเวทย์ในสไตล์ฟีฟาย" ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบพื้นที่จุดศูนย์กลางของแผนที่หรือ "พีค" (Peak) ให้กลายเป็นโรงเรียนโดยอิงตามโรงเรียนในอนิเมะต้นฉบับ รวมถึงชุดตัวละครที่นำเอาตัวละครชื่อดังจากมหาเวทย์ผนึกมารเข้ามาภายในเกม และยังมีเสียงพากย์จากอนิเมะต้นฉบับ พร้อมทั้งการเคลื่อนไหวของเหล่าตัวละครอย่างมีชีวิตชีวา
ความร่วมมือครั้งนี้ยังเพิ่มความกลมกล่อมไปอีกขั้น ด้วยเพลงพิเศษอย่าง "Awakening Path" และ "Awakening Battle" ที่ประพันธ์ขึ้นสำหรับความร่วมมือครั้งนี้โดยเฉพาะ โดย Yoshimasa Terui ผู้ประพันธ์เพลงต้นฉบับของ มหาเวทย์ผนึกมาร เสริมให้โลกแห่งพลังไสยเวทย์ภายในเกมอบอวลไปด้วยบรรยากาศที่สมจริงติดตรึงอารมณ์ โดย Free Fire ในการมุ่งมั่นพัฒนาด้วยการนำความสนใจของผู้เล่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเกมอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของ Free Fire ในการนำเสนอประสบการณ์เกมชั้นเลิศที่ เข้าถึงผู้เล่น สร้างการมีส่วนร่วม และสนุกสนาน
ทะยานสู่โลกแห่งไสยเวท
แคมเปญความร่วมมือพิเศษ "มหาเวทย์ผนึกมาร" ใน Free Fire จะนำเสนอมิติใหม่ของการต่อสู้ด้วยการใช้พลังไสยเวทย์ 5 รูปแบบ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครหลักในอนิเมะ ไม่ว่าจะเป็นหมัดไสยเวทย์ (Divergent Fist) ของ อิตาโดริ ยูจิ, พรมแดนไร้เขต (Unlimited Void) และ ไสยเวทย์สีม่วง (Hallow Purple) ของ โกโจ ซาโตรุ, อารามสงฆ์ซ่อนมาร (Malevolent Shrine) และ แมลงหินไฟ (Devastating Ember Insects) ของ เรียวเมน สุคุนะ ที่จะทำลายล้างทุกสรรพสิ่ง พลังไสยเวทย์เหล่านี้สามารถปลดล็อกและใช้งานได้ทั้งในโหมด Battle Royale และ Clash Squad ผ่านการสะสมโทเคนในเกมและคะแนนกิจกรรม
เกมเพลย์รูปแบบใหม่ด้วย "พลังไสยเวทย์" ในโหมดทั่วไป และ โหมด 4v4
เร็ว ๆ นี้ ผู้เล่นจะได้สัมผัสระบบการเก็บ "พลังไสยเวทย์" เกมเพลย์รูปแบบใหม่ที่ผู้เล่นจะได้รับ "พลังไสยเวทย์" จากการเอาชนะศัตรู ทั้งยังสามารถเก็บได้จากบนพื้นภายในแผนที่ หรือซื้อได้จากตู้จำหน่ายสินค้า โดยผู้เล่นสามารถใช้พลังไสยเวทย์นี้ในการอัปเกรดค้อนของตนหรือใช้สำหรับการปลดล็อกคุณไสย (Jujutsu) เพื่อเพิ่มพลังให้กับการโจมตีและสร้างยุทธวิธีใหม่ ๆ ในการต่อสู้
ในโหมด Clash Squad (4v4) ผู้เล่นสามารถเลือกอาวุธพลังไสยเวทย์ หรือ คุณไสย ที่จะสุ่มขึ้นมาในแต่ละรอบ เพื่อใช้เป็นทักษะพิเศษได้ โดยร้านค้าแอร์ดรอปเทคโนโลยี (Tech Airdrop Shop) จะมีพลังไสยเวทย์ระดับตำนานอย่าง พรมแดนไร้เขต ให้เลือกซื้อ รวมทั้งอาวุธต่าง ๆ จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้เปล่งประกายไปด้วยพลังไสยเวทย์จากมหาเวทย์ผนึกมาร นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถซื้อค้อนเลเวล 1 ซึ่งเป็นพลังไสยเวทย์และอาวุธต้องสาปได้ตั้งแต่การเล่นรอบแรก ให้การต่อสู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้นข้นเหนือธรรมชาติสมเป็นการต่อสู้ของเหล่าผู้ใช้คุณไสย!
ห้ามพลาดกับคอลเลกชันไอเทมของเหล่าผู้ใช้คุณไสยสุดพิเศษ!
ความร่วมมือระหว่าง Free Fire และ มหาเวทย์ผนึกมาร ในครั้งนี้ จะมาพร้อมชุดตัวละคร สกินอาวุธ และรางวัลสุดพิเศษ ให้ผู้เล่นดื่มด่ำสู่จักรวาลมหาเวทย์ผนึกมารอย่างเต็มอิ่ม ผู้เล่นจะสามารถสวมบทบาทเป็น อิตาโดริ ยูจิ (รางวัลใหญ่ในกิจกรรม), ฟุชิงุโระ เมงุมิ, คุงิซากิ โนบาระ, โกโจ ซาโตรุ, และ เรียวเมน สุคุนะ โดยแต่ละตัวละครจะมาพร้อมเสียงพากย์ต้นฉบับจากอนิเมะและท่าทางการขยับร่างกายที่คงเดิมอนิเมะต้นฉบับไว้อย่างสมบูรณ์แบบชุดไอเทมทุกชุดจะเน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละตัวละคร ตั้งแต่ผ้าปิดตาของโกโจ ซาโตรุ ไปจนถึงชุดของเรียวเมน สุคุนะ ที่มาทั้งรูปแบบชุดฮาโอริ และชุดในร่างของอิตาโดริ ยูจิ ที่มีรอยสัก โดยจะจำหน่ายแยกกันให้ผู้เล่นได้สะสม ให้ผู้เล่นได้ความสนุกสนานกับการแสดงพลังและแต่งตัวตามสไตล์ที่ชื่นชอบ
ผู้เล่นที่ชื่นชอบการสะสมอาวุธยังสามารถสะสมและเลือกใช้สกินอาวุธที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังไสยเวทย์ได้ อาทิ Groza - อิตาโดริ ยูจิ ซึ่งนอกจากสกินของอาวุธที่เปลี่ยนไปแล้วยังมาพร้อมแอนิเมชันการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีไอเทมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไอซ์วอลล์ - มหาเวทย์ผนึกมาร, สกินยานพาหนะ, กระเป๋าเป้, และอีโมตแสดงอารมณ์ต่าง ๆ
ก้าวเข้าสู่โลกใหม่
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ Free Fire เล่นใหญ่ด้วยการปรับพื้นที่ยอดนิยมของเหล่าผู้เล่นอย่าง "พีค" ในแผนที่เกาะสวรรค์ให้กลายเป็นโรงเรียนมัธยมเกาะสวรรค์ในรูปแบบของ Free Fire ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจและนำมาตีความใหม่จากโรงเรียนลับในอนิเมะ ผ่านการออกแบบด้วยรายละเอียดที่ประณีตและบรรยากาศที่อิงตามต้นฉบับมากที่สุด พร้อมให้ผู้เล่นดื่มด่ำกับโลกของมหาเวทย์ผนึกมาร อย่างเต็มรูปแบบ
แคมเปญ "มหาเวทย์ผนึกมาร" จะนำพาผู้เล่นตามติดการเดินทางของอิตาโดริ ยูจิ ในการรวบรวมพันธมิตร ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เล่นแต่ละคนผ่านภารกิจและรางวัลที่จะได้รับ เมื่อผู้เล่นพัฒนาขึ้นแล้ว จะสามารถปลดล็อกฉากการรวมตัวกันของเหล่าพันธมิตรได้ โดยจะสะสมได้จากการทำภารกิจให้สำเร็จ
ติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่
Garena Free Fire: Website | Facebook | YouTube | Instagram
Garena Free Fire Esports: Facebook | YouTube | Instagram
สามารถดาวน์โหลด Garena Free Fire ได้ทั้งบน Apple iOS App และ Google Play
