Free Fire ผนึกกำลัง NARUTO เนรมิตหมู่บ้านโคโนฮะกลางกรุงฯ 9 - 10 ส.ค.นี้

ครั้งนี้ Free Fire เนรมิตบรรยากาศภายในงานให้กลายเป็นหมู่บ้านโคโนฮะสุดอลังการตามแบบฉบับ Naruto Shippuden พร้อมเปิดศึกสุดเดือด Free Fire All Stars ในโหมด Clash Squad (4v4) โดยมี 8 ทีมระดับแนวหน้าจากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก นำโดยตัวแทนจากประเทศไทย Buriram United Esports และ Team Falcons ร่วมด้วย RRQ และ Evos Esports จากอินโดนีเซีย, WAG จากเวียดนาม, Fluxo และ Los จากบราซิล และ Moviestar R7 จากลาตินอเมริกา พร้อม Show Match จาก อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากประเทศไทย ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย มาร่วมสร้างสีสันบนเวทีการแข่งขันสุดมันส์ ในศึก CS Elite Match รวมทั้งไอเทมพิเศษในเกม Free Fire แจกฟรีสำหรับแฟนเกมชาวไทย อาทิ ชุดแพ็กนักแข่งทอง (จำนวนจำกัด 100 ชุด) ชุดแพ็กคุณชายผีสิง (จำนวนจำกัด 100 ชุด) หน้ากากสายฟ้าทมิฬ ทรงผมหมาป่า ท่าทางไม้กวาดผีสิง ลายเพ้นท์ฟิลเตอร์นางฟ้า และไอเทมเซอร์ไพรส์พิเศษจากความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่าง Free Fire X NARUTO SHIPPUDEN บทที่ 2: สงครามนินจาภายในงาน Free Fire All Stars: ศึกสงครามนินจา ยังมีกิจกรรมมากมายให้แฟนเกม Free Fire และแฟนอนิเมะ NARUTO ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศหมู่บ้านนินจาขนานแท้ โดยผู้ร่วมงานจะได้รับม้วนคัมภีร์เพื่อสะสมสแตมป์จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานเพื่อรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิร่วมเก็บภาพความประทับใจในบูธถ่ายภาพที่รังสรรค์ตามแบบฉบับหมู่บ้านนินจาร่วมปลุกพลัง “คาถาเพลิงลูกไฟ” ในตำนาน ผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองทำท่ามือคาถานินจา 6 ท่า ตามที่แสดงบนหน้าจอฟิลเตอร์แบบเรียลไทม์ เมื่อทำถูกต้อง จะปรากฎภาพปล่อยเพลิงลูกไฟยักษ์ออกมาสัมผัสพลังลึกลับของอิทาจิแห่งแสงอุษา ด้วยการนั่งบนบัลลังก์สุด iconic ที่ถอดแบบมาจากฉากในตำนาน พร้อมเก็บภาพความเท่เสมือนอยู่ในโลกของนารูโตะมินิทัวร์นาเมนต์ที่จำลอง “การสอบนินจา” ประลองฝีมือผ่านภารกิจต่าง ๆ ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจาก Free Fireปลุกสกิลศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานจากดินน้ำมันในสไตล์ “เดอิดาระ” ที่ใช้มือพิเศษปั้นระเบิดสุดอลังการ ทั้งยังได้ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านแบบไม่เหมือนใครชาว Free Fire ห้ามพลาด! มาลองวัดสัญชาตญาณเอาตัวรอด ด้วยการเลือก “จุดแลนด์ดิ้ง” บนแผนที่เกาะสวรรค์ แล้วมาดูกันว่าคุณจะอยู่รอดในเกมได้หรือไม่ทดสอบความแม่นแบบนินจา! กับภารกิจ “ปาคุไน” ให้ทะลุเป้า ผ่านด่านสุดโหดแฟนพันธุ์แท้แสงอุษา ห้ามพลาด! เพียงทำท่าอีโมตในตำนานให้ถูกต้อง ก็สามารถผ่านภารกิจได้ทันทีรับพัดยักษ์ของมาดาระ แล้วลองวัดพลังกับภารกิจล้มเป้าให้หมดในหนึ่งพัด! จำลองความแข็งแกร่งระดับตำนานของหนึ่งในสุดยอดนินจาที่เก่งที่สุดของเรื่อง NARUTOปลุกจิตวิญญาณนินจาผ่านศิลปะ! มาระบายสีและเพ้นท์คุไนของคุณลงบนม้วนคัมภีร์ ตามสไตล์ที่บ่งบอกตัวตน ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นนินจาของแต่ละคนและกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้งงาน ทั้งของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มินิเกมสนุก ๆ และเซอร์ไพรส์จากความร่วมมือสุดพิเศษ Free Fire X NARUTO SHIPPUDENหลังสิ้นสุด Free Fire All Stars: ศึกสงครามนินจา Free Fire เตรียมเดินหน้าสู่เวทีระดับโลกกับ Free Fire World Series (FFWS) Global Finals ซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์เต็ม ระหว่างปลายเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2568 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยจะมีทั้งหมด 18 ทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยในศึกครั้งยิ่งใหญ่นี้ แฟนชาวไทยเตรียมส่งแรงเชียร์ให้กองทัพนักกีฬาไทยให้คว้าตำแหน่งแชมป์ระดับโลกในครั้งนี้มาให้ได้ดาวน์โหลด Garena Free Fire ได้ทั้งบน App Store และ Google Play และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่Garena Free Fire: Website Garena Free Fire Esports: Facebook