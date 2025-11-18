ทีมไทยคว้าแชมป์! Buriram United Esports ผงาดขึ้นแท่นแชมป์โลก Free Fire

ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ระดับโลก Free Fire World Series (FFWS) Global Finals 2025 ทีม Buriram United Esports จากประเทศไทย โชว์ฟอร์มเหนือความคาดหมาย เอาชนะ 11 ทีมระดับท็อป ผงาดคว้าตำแหน่งแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จ
ทีม Buriram United Esports นำโดย BRU.GETHIGH, BRU.WASSANA, BRU.JOENA, BRU.MOSHI และ BRU.THECRUZ โชว์ฟอร์มสุดเฉียบและสม่ำเสมอตลอดการเล่นทั้ง 7 แมตช์ โดย BRU.Wassana คว้ารางวัลใหญ่ประเภทบุคคลทั้ง Grand Finals Most Valuable Player (FMVP) และ Predator Award หลังทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยสถิติ 22 Eliminations และ 13 Assists
ขณะเดียวกัน ในรอบชิงชนะเลิศโหมด Clash Squad เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ทีม All Gamers Global จากประเทศไทยก็สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จเช่นเดียวกัน ปิดฉากศึก FFWS ในปีนี้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยผลงานอันโดดเด่นของทีมตัวแทนจากประเทศไทยใน
FFWS Global Finals 2025 สร้างสถิติใหม่ คว้า GUINNESS WORLD RECORDS รายการทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตบนมือถือแบบทีมที่ใหญ่ที่สุด
ในพิธีปิดการแข่งขัน Free Fire ได้รับการมอบประกาศนียบัตร GUINNESS WORLD RECORDS อย่างเป็นทางการ จารึกชื่อในฐานะทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตบนมือถือแบบทีมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ตลอดฤดูกาล FFWS 2025 มีผู้เล่นมากกว่า 618,778 คนเข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการทั่วโลก โดยเริ่มจากรอบคัดเลือกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ลาตินอเมริกา บราซิล ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ก่อนก้าวสู่ลีกระดับภูมิภาค สถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงฐานผู้เล่น Free Fire ที่กว้างขวางทั่วโลก รวมทั้งการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ Garena ในการสร้างโอกาสการแข่งขันอีสปอร์ตบนมือถือที่เข้าถึงง่ายและรองรับผู้เล่นจำนวนมาก
การเฉลิมฉลองอีสปอร์ตและวัฒนธรรมสุดเร้าใจ
พิธีเปิด FFWS Global Finals 2025 เปล่งประกายทั่ว Indonesia Arena ด้วยการแสดงจากศิลปินระดับโลกและศิลปินจากอินโดนีเซีย ได้แก่ Warren Hue, Weird Genius, JKT48 และ Mick Gordon
ทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเยาวชนและกีฬาอินโดนีเซีย กระทรวงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รัฐบาลจังหวัดจาการ์ตา (DKI Jakarta) และสหพันธ์อีสปอร์ตอินโดนีเซีย (PBESI) ตอกย้ำสถานะของอินโดนีเซียในฐานะศูนย์กลางอีสปอร์ตระดับโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
Free Fire x Jujutsu Kaisen: แล้วพบกัน มกราคม 2569!
ในช่วงเวลาสำคัญของรอบชิงชนะเลิศ Battle Royale ในวันที่ 15 พฤศจิกายน Free Fire ได้สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้แฟน ๆ และผู้เล่นทั่วโลก ด้วยการเปิดตัวความร่วมมือสุดตราตรึงกับอนิเมะระดับตำนาน "มหาเวทย์ผนึกมาร" (Jujutsu Kaisen) ซึ่งเตรียมเปิดให้ผู้เล่นสัมผัสอย่างเต็มรูปแบบในเดือนมกราคม 2569 การคอลแลบส์ครั้งนี้จะพาผู้เล่นก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณคำสาป สวมบทเป็นเหล่าผู้ใช้คุณไสย อิตาโดริ ยูจิ, ฟุชิงุโระ เมงุมิ, คุงิซากิ โนบาระ และ โกะโจ ซาโตรุ ผ่านชุดคาแรกเตอร์สุดพิเศษและเอฟเฟกต์สกิลอันเป็นเอกลักษณ์ ผสานพลังของวิชาคุณไสยและการเอาชีวิตรอดเข้าด้วยกันในสมรภูมิ Free Fire ให้ผู้เล่นเตรียมพบความวายป่วงสุดมันส์ที่ไม่เคยมีมาก่อน!
ย้อนชมทุกความมันส์ของ FFWS Global Finals 2025 ได้บน YouTube, Facebook และ TikTok ติดตามช่องทางทางการของ Free Fire เพื่ออัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่:
Website: Garena Free Fire
YouTube: Free Fire Esports TH
Facebook: Free Fire Esports TH
Instagram: Free Fire Esports TH
TikTok: FreeFireEsportsTH
สามารถดาวน์โหลด Free Fire ได้ ทาง Apple iOS App และ Google Play
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*