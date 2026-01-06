VALORANT เผยซีเนมาติกใหม่ต้อนรับซีซั่น 2026 พร้อมเพลง TOXIC เวอร์ชันคัฟเวอร์

Riot Games เริ่มต้น VALORANT ซีซั่น 2026 เปิดตัวซีเนมาติก “เหตุผลที่เราต้องตอบโต้” ร่วมกับเพลงระดับตำนาน “TOXIC” เวอร์ชันคัฟเวอร์โดย KING MALA และ AUDREY NUNA พร้อมให้รับชมแล้ว
เพลงระดับตำนานอย่าง “Toxic” ของ Britney Spears ได้รับการตีความใหม่ให้มืดมน แต่ทว่าเย้ายวนใจ KiNG MALA ศิลปินอัลเทอร์เนทีฟป็อปดาวรุ่ง ได้ร่วมมือกับ Audrey Nuna ศิลปินดาวเด่นจาก KPop Demon Hunters เพื่อเปลี่ยนเพลงสุดคลาสสิกในช่วงต้นยุค 2000 ให้กลายเป็นเพลงประกอบอีเวนต์แนวอิเล็กทรอนิกป็อปอันลุ่มลึก เสียงร้องสุดหลอนและเปี่ยมอารมณ์ของพวกเธอช่วยคืนชีพให้กับเพลงอันโด่งดังนี้
เพลงนี้เปิดตัวพร้อมซีเนมาติก “เหตุผลที่เราต้องตอบโต้” ซึ่งมีธีมของการล้างแค้นและความทะเยอทะยาน แฟน ๆ สามารถรับชมซีเนมาติกตัวเต็มและฟังเพลงนี้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งหลักได้แล้ว ฟัง “Toxic” ได้ ที่นี่ และรับชมซีเนมาติก “เหตุผลที่เราต้องตอบโต้” ได้ ที่นี่
"การได้รับเชิญเข้าร่วมโลกของ Riot Games และ VALORANT เป็นประสบการณ์ที่ฉันจะไม่มีวันลืมเลย” KiNG MALA กล่าว “โอกาสที่จะได้นำเพลงที่ฉันชื่นชอบมานานมาเรียบเรียงใหม่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากพออยู่แล้ว แต่การได้รู้ว่า Audrey ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่สร้างแรงบันดาลให้ฉันมากที่สุด มาเข้าร่วมด้วย ก็ยิ่งทำให้ประสบการณ์นี้น่าจดจำมากขึ้นไปอีกค่ะ ฉันตื่นเต้นสุด ๆ ไปเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์อันน่าทึ่งนี้”
“การเริ่มต้นปีด้วยเพลงที่เปี่ยมอารมณ์เช่นนี้ เป็นประสบการณ์ที่พิเศษอย่างยิ่ง” Jonny Altepeter หัวหน้าฝ่ายควบคุมดูแลดนตรีของ Riot Games กล่าวว่า “KiNG MALA และ Audrey Nuna ได้ถ่ายทอดพลังอันดิบเถื่อนในเพลง ‘Toxic’ ซึ่งสอดคล้องกับธีมที่เรานำเสนอในเพลงเหตุผลที่เราต้องตอบโต้ได้อย่างลงตัว เราตื่นเต้นมากที่จะได้แชร์เพลงนี้กับผู้เล่นในขณะที่เข้าสู่ซีซั่นที่มีเดิมพันและอารมณ์ร้อนแรงกว่าที่เคย”
ต่อยอดจากซีเนมาติกสุดสะเทือนอารมณ์อย่าง “เหตุผลที่เราต้องสู้” ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบห้าปีของ VALORANT “เหตุผลที่เราต้องตอบโต้” เปิดฉากซีซั่น 2026 ด้วยมุมมองที่มืดหม่นกว่าเดิม โดยมีธีมของความมุ่งมั่นและการล้างแค้นผ่านสายตาของเหล่าเอเจนท์ใน VALORANT เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อย้ำเตือนผู้เล่นว่าเดิมพันนั้นสูงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา
