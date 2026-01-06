"DQ VII Reimagined" แจกสกิน 'มาริเบล' เพียงแค่เล่นเดโม

ตำนานอาร์พีจีฉบับรีเมคที่หลายคนรอคอย เตรียมปล่อยเวอร์ชันทดลองฟรีให้แฟนๆได้สัมผัสชิมลางก่อนวางขายหนึ่งเดือน
ล่าสุดบริษัท Square Enix ได้ออกมาประกาศเตรียมปล่อยตัวอย่างเวอร์ชันเดโมสำหรับเกม Dragon Quest VII Reimagined ให้ผู้เล่นบนทุกแพลตฟอร์มได้ดาวน์โหลดไปทดลองเล่นฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 7 มกราคมนี้
เดโมดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สัมผัสเนื้อหาบางส่วนในช่วงต้นเกม ซึ่งข้อมูลเซฟทุกอย่างที่เราเล่นในเวอร์ชันเดโมจะสามารถโอนถ่ายย้ายมาเล่นต่อในตัวเกมเวอร์ชันเต็มได้ นอกจากนี้ทุกคนที่โหลดเดโมมาเล่นจะได้รับของรางวัลแจกฟรีเป็นชุดคอสตูมเดรสสีเหลืองทอง 'Day Off Dress' ของตัวละคร Maribel เอาไปใช้สวมใส่ในเกมเวอร์ชันเต็มได้อีกด้วย
Dragon Quest VII Reimagined นับเป็นการปัดฝุ่นครั้งมโหฬารยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับแฟรนไชส์ดราก้อนเควสต์เลยก็ว่าได้ เพราะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาพกราฟิกที่เปลี่ยนโฉมใหม่ในลักษณะไดโอรามาสามมิติเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงในเรื่องของระบบเกมเพลย์ต่อสู้เทิร์นเบสให้ดูทันสมัยขึ้น รวมไปถึงเนื้อหาสตอรี่หลักบางส่วนก็ถูกปรับใหม่ด้วยเช่นกัน
โดยตัวเกมมีกำหนดออกวางจำหน่ายขายจริงทั่วโลก ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ปี 2026 สำหรับทั้งแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch และ PC (ผ่าน Steam / Microsoft Store)
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*