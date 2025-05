"Kaiju No.8 : Mission Recon" พร้อมเข้าฉายในไทย 5 มิ.ย.นี้

มังงะเรื่องนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกผ่านแพลตฟอร์ม Shonen Jump+ ของสำนักพิมพ์ Shueisha ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2020 และได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม มีการรวมเล่มออกมาแล้วกว่า 15 เล่ม ณ เดือนมีนาคม 2025 โดยมียอดพิมพ์ทะลุ 18 ล้านเล่ม ทั่วโลก ได้รับคำชมในด้านพล็อตเรื่อง ตัวละคร และงานภาพ อีกทั้งยังได้รับรางวัล Next Manga Award ในหมวดมังงะออนไลน์ปี 2021 และถูกเสนอชื่อเข้าชิง Eisner Award ในปี 2022ภาพยนตร์ถ่ายทอดโลกของญี่ปุ่นซึ่งต้องเผชิญกับ "ไคจู" สัตว์ประหลาดยักษ์ โดยเล่าเรื่องของ คาฟคะ ฮิบิโนะ ชายวัย 32 ปี ผู้ทำงานเก็บกวาดซากไคจู ที่ตัดสินใจสานฝันเข้าร่วมกองกำลังป้องกันไคจู หลังจากได้พบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ เรโนะ อิจิคาวะ และเพื่อนสมัยเด็ก มินะ อาชิโระ กัปตันหน่วยที่ 3 แต่โชคชะตากลับเปลี่ยน เมื่อเขากลายเป็น "ไคจูหมายเลข 8" และต้องปกปิดตัวตนขณะฝึกฝนเพื่อเข้าร่วมกองกำลังตัวภาพยนตร์รวมเหตุการณ์สำคัญจากอนิเมะซีซันแรกครบทั้ง 12 ตอน พร้อม ตอนพิเศษ "วันหยุดของโฮชินะ (Hoshina’s Day Off)" ที่เผยให้เห็นอีกมุมของรองกัปตันโฮชินะ ผ่านภารกิจสะกดรอยของเรโนะและอิฮารุในวันพักผ่อน"Kaiju No. 8 : Mission Recon" เตรียมเข้าฉายบนจอภาพยนตร์ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ และสามารถติดตามข่าวสารผ่านช่องทาง Facebook Tiktok และ X (Twitter)