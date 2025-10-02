"DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake" วางจำหน่าย 30 ต.ค.นี้

Bandai Namco ประกาศวางจำหน่าย "DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake" ภาคต่อและบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของไตรภาค Erdrick ด้วยการรีเมคสุดอลังการจากสองเกมอาร์พีจีระดับตำนานในแพ็กเกจเดียว พร้อมให้เล่นในวันที่ 30 ตุลาคมนี้
เรื่องราวใน "DRAGON QUEST I"
ด้วยความพยายามอย่างกล้าหาญของ Erdrick ผู้เป็นตำนาน เทพแห่งยมโลกจึงพ่ายแพ้ และสันติภาพกลับคืนสู่ดินแดน Alefgard กระนั้น สันติภาพนี้ก็อยู่ได้ไม่นาน เมื่อ Dragonlord ผู้ชั่วร้ายลุกขึ้นและปลดปล่อยฝูงอสูรร้ายจำนวนมหาศาลบนดินแดนอีกครั้ง บัดนี้ หน้าที่อันยิ่งใหญ่ตกเป็นของลูกหลานของ Erdrick ที่จะต้องปราบปีศาจร้ายและช่วยเหลือโลกจากชะตากรรมอันเลวร้าย
เรื่องราวใน "DRAGON QUEST II"
หลายปีผ่านไปนับตั้งแต่ Alefgard ได้รับการช่วยเหลือจากวีรบุรุษผู้นี้ ทำให้เขาได้รับตำแหน่งเดียวกับบรรพบุรุษผู้เป็นตำนาน บัดนี้ มีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นสามอาณาจักรที่ก่อตั้งโดย Erdrick และทายาทของเขา ทว่าความมืดมิดก็เช่นกัน การรุกรานอย่างกะทันหันของเหล่าอสูรร้ายที่นำพาโลกเข้าสู่เงามืดอีกครั้ง สิ่งที่ขวางกั้นระหว่างพลังแห่งความชั่วร้ายและความทะเยอทะยานอันชั่วร้ายคือเหล่าเจ้าชายและเจ้าหญิงน้อยแห่งสายเลือดของ Erdrick ถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องออกผจญภัยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับบรรพบุรุษ
รูปแบบการวางจำหน่าย
*แบบแผ่นเกมมีจำหน่ายเฉพาะ Nintendo Switch 2, Nintendo Switch และ PlayStation 5 เท่านั้น
*โปรดรอการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nintendo Switch 2 เวอร์ชันดิจิทัล
ผู้ที่ซื้อแบบแผ่นจะได้รับ การ์ด 3 มิติ ลายพิเศษ จำนวนจำกัด และโบนัสสำหรับการซื้อล่วงหน้า ประกอบด้วย
• ชุดมาตรฐาน ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับนักผจญภัย (ไอเทมในเกม)
- แหวนเสริมพลัง x1
- ต่างหูสไลม์ x1
• ชุด Regalia ราคาสมเหตุสมผล (ไอเทมในเกม)
- หมวก Mad cap x1
- เสื้อกั๊ก Arriviste x1
ผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าแบบดิจิทัลจะได้รับชุดเดินทาง Trouble-Free Travel Kit ซึ่งประกอบด้วย:
• รองเท้ายกสูง x1
• เมล็ดพันธุ์แห่งความแข็งแกร่ง x3
• เมล็ดพันธุ์แห่งการป้องกัน x3
• เมล็ดพันธุ์แห่งความคล่องแคล่ว x3
• เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต x3
• เมล็ดพันธุ์แห่งเวทมนตร์ x3
โบนัสสำหรับการซื้อล่วงหน้าแบบแผ่น Collector’s Edition ประกอบด้วย
• ชุดรบเริ่มต้น (ไอเทมในเกม)
- หอกเหล็ก x1
- ผง Oomph x2
• ชุดรบ Bona Fide (ไอเทมในเกม)
- บูมเมอแรง x1
- เกล็ดมังกร x1
• บล็อกอะคริลิกตัวละครและมอนสเตอร์ครบชุด
โบนัส Save Data จากเกม DRAGON QUEST III HD-2D Remake
ผู้เล่นที่มีข้อมูล Save Data ของเกม DRAGON QUEST III HD-2D Remake จะได้รับไอเทมโบนัสในเกมทั้ง DRAGON QUEST I และ DRAGON QUEST II ชุดแปลงโฉมสุดอลังการประกอบด้วย:
• DRAGON QUEST I: ชุดสุนัขหนึ่งชุด ได้รับจากเปิดหีบสมบัติภายในโรงแรมที่ Tantegel
• DRAGON QUEST II: ชุดแมวหนึ่งชุด ได้รับจากเปิดหีบสมบัติภายในโรงแรมที่ Midenhall
*สามารถรับไอเทมเหล่านี้ได้จากการเล่นเกมปกติ
DRAGON QUEST HD-2D Erdrick Trilogy Collection วางจำหน่ายแล้ว
DRAGON QUEST Erdrick Trilogy Collection ซึ่งรวม DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake และ DRAGON QUEST III HD-2D Remake ไว้ด้วยกัน จะวางจำหน่ายเฉพาะรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น และจะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มเดียวกันในวันที่ 30 ตุลาคมนี้
"DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake" จะวางจำหน่ายในวันที่ 30 ตุลาคมนี้บน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch และ PlayStation 5 ส่วน PC (Steam) จะวางจำหน่ายในภายหลัง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*