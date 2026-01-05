"Hollow Knight: Silksong" คว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีบน Steam

Valve ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล Steam Awards ประจำปี 2025 โดยเกม Hollow Knight: Silksong ที่เคยทำระบบ Steam ช่วงวางจำหน่ายวันแรก คว้ารางวัล "เกมแห่งปี" พร้อมรางวัล "เกมที่ยากที่สุด" อีกด้วย
รางวัล Steam Awards ประจำปี 2025 มีประเภทรางวัลเหมือนกับปีที่แล้ว รวมทั้งหมด 11 รางวัล นอกเหนือจากรางวัล "เกมแห่งปี", "เกม VR แห่งปี" และ "เกม Steam Deck ยอดเยี่ยม" ซึ่งมอบให้กับเกมที่โดดเด่นที่สุดแห่งปีแล้ว ยังมีรางวัลสำหรับเกมที่ยังคงปล่อยคอนเทนต์ใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น "รางวัล Sweet Burden Award", "รางวัล Sharing the Fun Award" และ "รางวัล Extremely Difficult Award"
Hollow Knight: Silksong ได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกอย่างล้นหลามบน Steam หลังจากวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 4 กันยายนปีที่แล้ว ผู้เล่นมากมายชื่นชมรูปแบบการเล่นและระบบการต่อสู้ที่ลื่นไหล รวมถึงความท้าทายระดับสูง ทำให้เกมได้รับความนิยมอย่างมาก จนสามารถคว้ารางวัล "เกมแห่งปี" และ "เกมที่ยากที่สุด" ใน Steam Awards ปีนี้ไปครอง
ด้าน Baldur's Gate 3 ที่เคยได้รับรางวัล "เกมแห่งปี" และ "เกมที่มีเนื้อเรื่องยอดเยี่ยม" ใน Steam Awards ปี 2023 ได้รับรางวัล "Sweet Burden Award" จากการอัปเดตและซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องโดยทีมพัฒนาหลังจากการวางจำหน่าย นอกจากนี้ Silent Hill f ที่พัฒนาโดย Muddy Entertainment ได้รับรางวัล Outstanding Visual Style Award ขณะที่ ARC Raiders ของ NEXON ได้รับรางวัล "Unlimited Gameplay Innovation Award"
สำหรับ Clair Obscur: Expedition 33 ที่สร้างสรรค์โดยทีม Sandfall Interactive จากฝรั่งเศส ได้รับรางวัล "เพลงประกอบยอดเยี่ยม" ในขณะที่ Dispatch เกมแนวตลกในที่ทำงานธีมซูเปอร์ฮีโร่ พัฒนาโดยทีมพัฒนาเกมอิสระ AdHoc Studio ได้รับรางวัล "เกมที่มีเนื้อเรื่องยอดเยี่ยม" ในเกมนี้ ผู้เล่นจะต้องบริหารทีมฮีโร่ที่มีปัญหา วางแผนกลยุทธ์ และส่งพวกเขาไปจัดการกับเหตุฉุกเฉินในเมือง พร้อมกับรับมือกับการเมืองในที่ทำงาน ความสัมพันธ์ส่วนตัว และการไล่ตามความฝันที่จะเป็นฮีโร่ตัวจริง
นอกจากนี้ รางวัลเกม Steam Deck ยอดเยี่ยมตกเป็นของ "Hades 2" ส่วนทีม Moonhood ผู้สร้าง "Lost in Random" คว้ารางวัลเกม VR แห่งปีจากเกมผจญภัยแฟนตาซีดาร์ค "The Midnight Walk" ซึ่งเป็นเกมผจญภัยแบบสต็อปโมชั่นสไตล์ดินเหนียว รางวัล "แบ่งปันความสนุก" ตกเป็นของเกมปีนเขาแบบร่วมมือ "PEAK" ขณะที่รางวัล "ผ่อนคลายและเพลิดเพลิน" ตกเป็นของเกมผจญภัยแบบร่วมมือ "RV There Yet?" ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับการขับรถบ้านกลับบ้าน
