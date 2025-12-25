xs
ผู้กำกับ "Expedition 33" ชี้แจงเคยลองใช้ AI แต่ไม่ชอบ!

2025-12-25


Guillaume Brioche ผู้กำกับ Clair Obscur: Expedition 33
จากกรณีดราม่าเกม "Clair Obscur: Expedition 33" ถูกริบรางวัล Indie Game Awards เนื่องจากมีการใช้ AI แบบไม่เปิดเผย ล่าสุดผู้กำกับ Guillaume Brioche ออกมาอธิบาย ยืนยันว่ามีการใช้ AI จริงในช่วงเริ่มต้นพัฒนา แต่ทั้งหมดที่ผู้เล่นได้สัมผัสสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ล้วนๆ

คุณ Guillaume Brioche ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง Youtube Sushi เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการใช้ AI ว่า “ใช่ครับ เราทราบดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ผมบอกได้เลยว่า ทุกอย่างในเกมสร้างโดยมนุษย์ เมื่อ AI เริ่มแพร่หลายในปี 2022 เราเริ่มพัฒนาเกมไปแล้ว มันเป็นเพียงเครื่องมือใหม่ เราลองใช้ดู และเราไม่ชอบมันเลย มันรู้สึกผิดปกติ เดิมทีเราใช้มันเป็นสิ่งทดแทนชั่วคราวสำหรับพื้นผิวที่เราขาดไป แต่เราก็นำมันออกในภายหลัง”


Brioche ยังอ้างถึงคำแถลงของ Swen Vincke จาก Larian Studios เกี่ยวกับการใช้ AI แบบสร้างสรรค์ในสตูดิโอเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยเขาใช้ AI เพื่อ "สำรวจไอเดีย, ขยายความงานนำเสนอ PowerPoint, พัฒนาภาพร่างแนวคิด, และสร้างข้อความตัวอย่าง" ก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากมายในหมู่แฟน ๆ ของ Baldur's Gate 3 และ Divinity: Original Sin 2 ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ AI ในขั้นตอนร่างแนวคิดจะทำให้ส่วนอื่น ๆ ของเกมนั้นเสียคุณภาพไป

Swen Vincke จาก Larian Studios
กระแสวิจารณ์ดังกล่าว ทำให้ Vincke ต้องออกแถลงการณ์อีกฉบับในภายหลัง โดยกล่าวว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำงานในลักษณะ "เสริม" ความสามารถของทีมงานสร้างสรรค์ ไม่ใช่การให้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่ศิลปิน

“เราไม่ได้วางแผนที่จะปล่อยเกมที่มีส่วนประกอบของ AI ออกมา และเราก็ไม่ได้คิดที่จะลดจำนวนทีมเพื่อนำ AI มาทดแทน แม้ว่าผมจะเข้าใจว่านี่เป็นหัวข้อที่ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกมากมาย แต่เรากำลังหารือกันภายในอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงการทำให้การทำงานของทุกคนดีขึ้น ไม่ใช่แย่ลง” Vincke กล่าว

Daniel V?vra จาก Warhorse Studios
การใช้ AI ในอุตสาหกรรมเกมเป็นประเด็นร้อนมาพักใหญ่แล้ว แต่ประเด็นนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งในเดือนที่ผ่านมา โดย Daniel Vávra จาก Warhorse Studios ได้เขียนแถลงการณ์ยาวเหยียดเกี่ยวกับวิธีที่โลกควรหยุดต่อต้านการเติบโตและการแพร่หลายของ AI ในแถลงการณ์ของเขา เขากล่าวว่า “AI จะอยู่กับเราต่อไป”

“ถึงแม้จะน่ากลัวแค่ไหน แต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว” เขากล่าวต่อ “ส่วนตัวแล้ว สิ่งที่ทำให้ผมกลัวที่สุดคือในส่วนของดนตรี เพราะคุณแทบจะแยกแยะ AI ไม่ออกเลย”

ฮิเดโอะ โคจิมะ ผู้สร้างซีรีส์ Metal Gear
ฮิเดโอะ โคจิมะ ผู้สร้างซีรีส์ Metal Gear ก็เคยพูดถึง AI ว่าเราไม่สามารถกลับไปสู่โลกที่ปราศจาก AI ได้อีกแล้ว โดยเปรียบเทียบเทคโนโลยี AI กับสมาร์ทโฟนที่ทำให้วิถึชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร

