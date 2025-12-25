ผู้กำกับ "Expedition 33" ชี้แจงเคยลองใช้ AI แต่ไม่ชอบ!

จากกรณีดราม่าเกม "Clair Obscur: Expedition 33" ถูกริบรางวัล Indie Game Awards เนื่องจากมีการใช้ AI แบบไม่เปิดเผย ล่าสุดผู้กำกับ Guillaume Brioche ออกมาอธิบาย ยืนยันว่ามีการใช้ AI จริงในช่วงเริ่มต้นพัฒนา แต่ทั้งหมดที่ผู้เล่นได้สัมผัสสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ล้วนๆ
คุณ Guillaume Brioche ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง Youtube Sushi เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการใช้ AI ว่า “ใช่ครับ เราทราบดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ผมบอกได้เลยว่า ทุกอย่างในเกมสร้างโดยมนุษย์ เมื่อ AI เริ่มแพร่หลายในปี 2022 เราเริ่มพัฒนาเกมไปแล้ว มันเป็นเพียงเครื่องมือใหม่ เราลองใช้ดู และเราไม่ชอบมันเลย มันรู้สึกผิดปกติ เดิมทีเราใช้มันเป็นสิ่งทดแทนชั่วคราวสำหรับพื้นผิวที่เราขาดไป แต่เราก็นำมันออกในภายหลัง”
Brioche ยังอ้างถึงคำแถลงของ Swen Vincke จาก Larian Studios เกี่ยวกับการใช้ AI แบบสร้างสรรค์ในสตูดิโอเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยเขาใช้ AI เพื่อ "สำรวจไอเดีย, ขยายความงานนำเสนอ PowerPoint, พัฒนาภาพร่างแนวคิด, และสร้างข้อความตัวอย่าง" ก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากมายในหมู่แฟน ๆ ของ Baldur's Gate 3 และ Divinity: Original Sin 2 ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ AI ในขั้นตอนร่างแนวคิดจะทำให้ส่วนอื่น ๆ ของเกมนั้นเสียคุณภาพไป
กระแสวิจารณ์ดังกล่าว ทำให้ Vincke ต้องออกแถลงการณ์อีกฉบับในภายหลัง โดยกล่าวว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำงานในลักษณะ "เสริม" ความสามารถของทีมงานสร้างสรรค์ ไม่ใช่การให้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาแทนที่ศิลปิน
“เราไม่ได้วางแผนที่จะปล่อยเกมที่มีส่วนประกอบของ AI ออกมา และเราก็ไม่ได้คิดที่จะลดจำนวนทีมเพื่อนำ AI มาทดแทน แม้ว่าผมจะเข้าใจว่านี่เป็นหัวข้อที่ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกมากมาย แต่เรากำลังหารือกันภายในอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงการทำให้การทำงานของทุกคนดีขึ้น ไม่ใช่แย่ลง” Vincke กล่าว
การใช้ AI ในอุตสาหกรรมเกมเป็นประเด็นร้อนมาพักใหญ่แล้ว แต่ประเด็นนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งในเดือนที่ผ่านมา โดย Daniel Vávra จาก Warhorse Studios ได้เขียนแถลงการณ์ยาวเหยียดเกี่ยวกับวิธีที่โลกควรหยุดต่อต้านการเติบโตและการแพร่หลายของ AI ในแถลงการณ์ของเขา เขากล่าวว่า “AI จะอยู่กับเราต่อไป”
“ถึงแม้จะน่ากลัวแค่ไหน แต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว” เขากล่าวต่อ “ส่วนตัวแล้ว สิ่งที่ทำให้ผมกลัวที่สุดคือในส่วนของดนตรี เพราะคุณแทบจะแยกแยะ AI ไม่ออกเลย”
ฮิเดโอะ โคจิมะ ผู้สร้างซีรีส์ Metal Gear ก็เคยพูดถึง AI ว่าเราไม่สามารถกลับไปสู่โลกที่ปราศจาก AI ได้อีกแล้ว โดยเปรียบเทียบเทคโนโลยี AI กับสมาร์ทโฟนที่ทำให้วิถึชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร
