เผยบทสัมภาษณ์ "โคนัทสึ คาโต้" หลังถูถเสนอเข้าชิงใน The Game Awards

Game*Spark เผยบทสัมภาษณ์ของคุณ "โคนัทสึ คาโต้" ผู้รับบท "ฮินาโกะ ฟุคามิ" ตัวเอกของเกม "Silent Hill f" หลังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในงาน The Game Awards ถึง 3 สาขา
"Silent Hill f" ภาคล่าสุดของซีรีส์สยองขวัญแนวจิตวิทยา วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากเหล่าเกมเมอร์รวมถึงได้รับคำชมอย่างสูงจากนักวิจารณ์ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในงาน The Game Awards ถึง 3 สาขา ได้แก่ รางวัลการเล่าเรื่องยอดเยี่ยม รางวัลการออกแบบเสียงยอดเยี่ยม และรางวัลการแสดงยอดเยี่ยม
Game*Spark: ความรู้สึกเมื่อได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Best Performance ใน The Game Awards
โคนัทสึ คาโต้: ฉันคิดว่าการได้เล่นเป็นตัวละครเอกในเกมอาจไม่มีโอกาสได้ทำอีกแล้วในชีวิต ฉันจึงภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสอันล้ำค่านี้ในการรับบท "ฮินาโกะ ฟุคามิ" และยังได้รับการยอมรับจากผู้เล่นอีกด้วย ฉันได้ยินคนพูดถึงการสตรีมของฉันบ่อย ๆ ว่าสนุกแค่ไหน ฉันจึงรู้สึกดีใจมากที่ได้รับการยอมรับในฐานะนักแสดง
Game*Spark: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณนึกถึงอะไรตอนแสดงเป็นฮินาโกะบ้าง อารมณ์หรือภาพลักษณ์หลักที่คุณสัมผัสได้ในตอนแรกคืออะไร?
โคนัทสึ คาโต้: เธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ยอมให้อารมณ์ของเธอถูกครอบงำด้วยความคิดเห็นของคนอื่น และเชื่อในสิ่งที่เธอเห็น ได้ยิน และรู้สึก แม้ภายนอกจะดูไม่ออกว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ แต่ลึก ๆ แล้ว เธอน่าจะกำลังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา
Game*Spark: ฮินาโกะเป็นตัวละครที่มีออร่าเฉพาะตัวนิดหน่อย คุณรู้สึกยังไงกับเธอบ้าง?
โคนัทสึ คาโต้: ฮินาโกะยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่เลย เธอเลยรู้สึกสับสนแถมยังไม่ค่อยแสดงความกังวลออกมาตรง ๆ ฉันเลยรู้สึกว่าเธอคงเก็บความรู้สึกไว้มากเกินไปจนน่าเป็นห่วง
Game*Spark: อารมณ์ความรู้สึกถูกถ่ายทอดออกมาอย่างลึกซึ้ง และบางครั้งก็มีฉากที่โหดร้าย คุณรู้สึกเครียดหรือหวาดกลัวระหว่างการแสดงบ้างหรือไม่?
โคนัทสึ คาโต้: ระหว่างการถ่ายทำ มันทำให้ฉันรู้สึกกดดันทางจิตใจมาก หลายครั้งที่ฉันอยากจะเบือนหน้าหนีจากฮินาโกะ โดยเฉพาะตอนจบแบบที่สาม จิตใจและอารมณ์ของฉันก็ตามไม่ทัน หลังจากรับบทฮินาโกะแล้ว ฉันต้องรับบทเป็นฮินาโกะอีกคน แล้วน้ำตาก็ไหลโดยไม่รู้ตัวเลย มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่ฉันเคยทำมา แต่นักแสดงทุกคนก็คอยสนับสนุนฉันอยู่เสมอ ทำให้ฉันผ่านมันมาได้
Game*Spark: ช่วงนี้คุณเล่นเกม "Silent Hill f" ในช่อง YouTube ของคุณ และได้รับความสนใจทั้งในและต่างประเทศ คุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับกระแสตอบรับนี้?
โคนัทสึ คาโต้: ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผยตัวเองแบบนั้นเลยจริง ๆ (หัวเราะ) หลังจากสตรีมครั้งแรก ฉันคิดจริง ๆ ว่าอาจจะต้องแถลงข่าวขอโทษ แต่พอถึงเวลาจริง ๆ มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเยอะมาก ฉันรู้สึกเหมือนโลกได้ช่วยฉันไว้เลย ฉันอยากจะตะโกนว่า อาริกาโตะ!
Silent Hill f วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X/S และ PC ส่วนงาน The Game Awards 2025 จะจัดขึ้นในตอน 7.00 น. วันที่ 12 ธันวาคมนี้ ตามเวลาในประเทศไทย
