เตรียมตัวให้พร้อม BEM เปิดรับสมัคร Art Training รุ่นที่ 3

เตรียมตัวให้พร้อมกับคอร์สเรียนศิลปะแบบเข้มข้น หรือ Art Training รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการ Art Learning Centre ซึ่ง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จะพานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ที่ต้องการฝึกฝนฝีมือด้านศิลปะสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้ไปเรียนรู้พื้นฐานสำคัญของวิชาศิลปะ และพัฒนาทักษะผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในมุมมองใหม่ สามารถต่อยอดไปถึงการทำ Portfolio ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียน การวาดเส้นและการวาดรูปสร้างสรรค์ สอนโดย อาจารย์พิษณุ วริรักษ์ อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบคอร์ส
สำหรับ Art Training รุ่นที่ 3 นี้เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2569 เรียนเฉพาะ วันเสาร์ เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Art Learning Centre Metro Art @MRT สถานีพหลโยธิน ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวาดภาพ (ไม่จำกัดรูปทรง) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผ่านทาง QR Code หรือ https://shorturl.asia/v91Sn ตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2569 (รับสมัครจำนวนจำกัด) และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) : BEM Bangkok Expressway and Metro