"ARC Raiders" เกม Extraction PvPvE พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้!

NEXON ประกาศเปิดให้บริการ ‘ARC Raiders’ เกม Extraction Adventure PvPvE ใหม่ที่พัฒนาโดย Embark Studios ผู้สร้าง THE FINALS พร้อมให้เล่นแบบโกลบอลบนทุกแพลตฟอร์มแล้ววันนี้
‘ARC Raiders’ เป็นเกมประเภท Extraction Adventure Shooter ที่มีฉากหลังอยู่ในโลกอนาคตที่พังทลายลงหลังวันสิ้นโลก ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น ‘Raider’ ผู้รอดชีวิตที่จะต้องสู้รบกับสิ่งมีชีวิตจักรกลอย่าง ‘ARC’ และออกไปสำรวจโลกอนาคตแห่งนี้ด้วยการหาทรัพยากร ตลอดจนร่วมมือหรือแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นไปพร้อม ๆ กัน โดยใน ‘Server Slam’ ที่จัดขึ้นเพื่อทดสอบความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้เล่นที่เข้าร่วมทดสอบบน Steam พร้อมกันสูงสุดกว่า 190,000 คน และมีผู้ชมพร้อมกันบน Twitch มากถึง 220,000 คน หลังจากการทดสอบดังกล่าว ‘ARC Raiders’ ได้รับความนิยมจากเหล่าผู้เล่นตั้งแต่ก่อนเปิดเกมอย่างเป็นทางการจนอยู่ในอันดับ 3 ของ Wishlist และชาร์ตโกลบอลเกมขายดีที่สุดบน Steam อีกด้วย
สำหรับเกมในเวอร์ชันที่เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการ ผู้เล่นจะต้องเอาตัวรอดและออกไปสำรวจผ่านการผจญภัยทั้งบนดินและใต้ดิน เมื่ออยู่บนดิน ผู้เล่นสามารถหาทรัพยากรและเปิดฉากต่อสู้กับ ‘ARC’ ได้ใน 4 สนามรบที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ได้แก่ ‘Dam Battlegrounds’, ‘Buried City’, ‘Spaceport’ และ ‘Blue Gate’ ส่วนใน ‘Speranza’ ที่เป็นฐานปฏิบัติการใต้ดิน ผู้เล่นจะได้จุใจไปกับหลากหลายคอนเทนต์เพื่อการใช้ชีวิตและการเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุปกรณ์ การติดต่อค้าขายกับเหล่า NPC ตลอดจนการทำเควส
‘ARC’ ผู้เป็นกองกำลังศัตรูหลักในเกมคือสิ่งมีชีวิตจักรกลอิสระที่ปกครองพื้นโลก และปรากฏตัวเพื่อคุกคามผู้เล่นระหว่างการสำรวจมาอย่างต่อเนื่อง ‘ARC’ แต่ละตัว เช่น ‘Tick’, ‘Snitch’, ‘Reaper’ และ ‘Rocketeer’ มีรูปร่างและรูปแบบการโจมตีที่ต่างกันออกไป และสามารถรับรู้ได้ถึงการมาของ ‘Raider’ และส่งสัญญาณให้ ‘ARC’ ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเข้าโจมตีขนาบข้างได้ นอกจากนี้ยังมี ‘Queen’ บอสขนาดยักษ์ที่มีพลังป้องกันและพลังโจมตีมหาศาล ที่จะปรากฏตัวระหว่างการสำรวจเพื่อมอบประสบการณ์การต่อสู้ในระดับความยากสูงสุดอีกด้วย
ทาง Embark Studios ผู้พัฒนา กำลังได้รับความสนใจในฐานะผู้พัฒนาที่เชี่ยวชาญเกมประเภท Shooting ยุคใหม่ในตลาดโกลบอลด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและการออกแบบเกมอันสร้างสรรค์ที่เห็นได้ในเกม ‘THE FINALS’ ทั้งนี้ Aleksander Grøndal ผู้อำนวยการสร้างทั่วไปของ ‘ARC Raiders’ กล่าวว่า ความคิดเห็นมากมายที่ได้รับจากผู้เล่นทั่วโลกตั้งแต่ก่อนเปิดให้บริการทำให้เกมสมบูรณ์ขึ้นได้อีกระดับ และยังได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่รอคอยเกม ‘ARC Raiders’ มาเป็นเวลานาน และขอให้ตั้งตารอและให้ความสนใจเกมเวอร์ชันที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วย
NEXON ได้จัดเตรียมอีเวนต์ต่าง ๆ เพื่อฉลองการเปิดเกม ‘ARC Raiders’ อย่างเป็นทางการ โดยผู้เล่นในเกาหลีจะได้รับ NEXON Hyundai Card Point สูงสุดถึง 150,000 Point เมื่อซื้อ Steam Key Code ของ ‘ARC Raiders’ ด้วย NEXON Hyundai Card บนเว็บไซต์ทางการจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 นอกจากนี้ผู้ที่ผูกบัญชีกับ SOOP และรับชมรายการของ ‘ARC Raiders’ ใน SOOP ตั้งแต่วันที่ 1-2 พฤศจิกายน ระหว่างเวลา 08:00 - 02:00 น. จะได้รับของสมนาคุณต่าง ๆ เช่น เมาส์เกมมิง, บัตรกำนัล Baedal Minjok, Gifticon ไก่ทอด และอื่น ๆ
‘ARC Raiders’ วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games Store ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://arcraiders.nexon.com/
