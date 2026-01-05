"Love and Deepspace" อัปเดตฉลองครบรอบ 2 ปี เผยความร่วมมือกับ Solace Studios

Infold Games ประกาศรายละเอียดการฉลองครบรอบปีที่ 2 ของ Love and Deepspace เกมโรแมนติก 3 มิติระดับเรือธง เปิดตัวเวอร์ชัน 5.0 ขยายคอนเทนต์ครั้งใหญ่ที่มาพร้อมเนื้อเรื่องใหม่ ระบบเกมใหม่ และประสบการณ์ผู้เล่นที่ได้รับการยกระดับให้สุดยอดยิ่งขึ้น
นับตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนมกราคม 2024 Love and Deepspace ไม่เพียงแต่ติดตาตรึงใจผู้เล่นหลายล้านคนทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังยกระดับมาตรฐานของเกมแนวนี้ขึ้นไปด้วยงานภาพ 3 มิติแบบ Cinematics การเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ และรูปแบบการเล่นที่เต็มไปด้วยอารมณ์ เวอร์ชัน 5.0 จะเปิดศักราชใหม่ให้กับเกม ด้วยการขยายจักรวาลไซไฟให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มความเข้มข้นทางอารมณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเกม
ไฮไลท์ของเวอร์ชัน 5.0
ของขวัญฉลองครบรอบสำหรับผู้เล่นทุกคน:
ผู้เล่นสามารถรับของรางวัลเหล่านี้ได้เพียงเข้าสู่เกมและเข้าร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบเวอร์ชัน 5.0 โดยรางวัลประกอบด้วย คฤหาสน์สวน พร้อมเฟอร์นิเจอร์สุดประณีตมากกว่า 1,000 ชิ้น, ความทรงจำระดับ 4 ดาวฉลองครบรอบปีที่ 2 จำนวน 5 ชิ้น, ของขวัญเวอร์ชัน 5.0 ซึ่งรวมถึงการสุ่มฟรี 20 ครั้ง, เพชรในเกมรวมทั้งสิ้น 1,380 เม็ด และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
บทใหม่แห่งไซไฟ: จากพันธมิตรสู่ศัตรู
เวอร์ชัน 5.0 เปิดตัว ความทรงจำแบบลิมิเต็ดระดับ 5 ดาวใหม่ – Throne of Eros ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโทนเรื่องเป็นมหากาพย์สงครามอวกาศครั้งใหญ่ สร้างจุดพลิกผันที่น่าตื่นเต้น เมื่อผู้เล่นกับตัวละครคนรักที่เลือกไว้ต้องกลับยืนอยู่คนละฝั่ง ทำให้ทั้งมิติความโรแมนติกและแอคชันทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น
กิจกรรมลิมิเต็ดนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2025 ถึง 21 มกราคม 2026 เมื่อทำการอธิษฐานครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้เล่นสามารถรับรางวัลมากมาย ได้แก่ ต่างหูอเนกประสงค์ [Swaying Sonata], Deepspace Wish: Limited ? 20, ชุดธีมความทรงจำของตัวเขา, การเลือกความทรงจำลิมิเต็ดระดับ 5 ดาว และอื่น ๆ อีกมากมาย
กิจกรรมใหม่ในเกม [Royal Masque]:
ในกิจกรรม Royal Masque ผู้เล่นจะได้รับเชิญให้ขึ้นแสดงบนเวที Imperial Theater ในละครพิเศษก่อนพิธีสถาปนาขึ้นครองบัลลังค์ สำรวจเนื้อเรื่องสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และเผยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ของตัวละครคนรักระหว่างกระบวนการซ้อมการแสดง ผู้เล่นที่ทำภารกิจภายในกิจกรรมสำเร็จจะได้รับ ความทรงจำระดับ 5 ดาวแบบเลือกได้ และรางวัลไอเทมมีค่าภายในเกมอื่น ๆ อีกมากมาย
อัพเดตเนื้อเรื่องหลักบทใหม่ [To Our Yesterday]:
ดำดิ่งลึกยิ่งขึ้นสู่เรื่องราวของ Rafayel และ Xavier ผ่านโครงเรื่องที่ขยายออกไป เผยมิติใหม่ของตัวละครทั้งสอง บทเนื้อเรื่องใหม่ทั้งหมด 4 บทจะอัปเดตในวันที่ 2 มกราคม 2026 เมื่อผู้เล่นผ่านเนื้อเรื่องหลักสำเร็จ จะปลดล็อก ชุดสากล 2 เซ็ต พร้อมรับโบนัส เพชร 1,000 เม็ด
ฟีเจอร์บ้าน: เพราะมีคุณทำให้ใจสั่น
อีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญของอัปเดตครั้งนี้คือ ฟีเจอร์บ้าน (Home Feature) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างและตกแต่งบ้านของตนเองอย่างอิสระ เพียงล็อกอินก็จะได้รับเฟอร์นิเจอร์ฟรีมากกว่า 1,100 ชิ้น รวมถึงชุด Garden Villa แบบครบเซ็ต และไอเทมแบบโต้ตอบหลากหลายรายการ
ไม่ใช่แค่การตกแต่งเท่านั้น ผู้เล่นยังสามารถเชิญตัวละครคนรักที่เลือกไว้มาเยี่ยมและโต้ตอบภายในพื้นที่พิเศษที่สร้างขึ้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการปลูกดอกไม้ร่วมกัน หรือเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ค้นพบช่วงเวลาในชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเซอร์ไพรส์อันน่าประทับใจ
การล้างพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ผู้เล่นสามารถลบข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้ภายในแอปได้แล้ว เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บและคงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง ทำให้สามารถเล่นเกมต่อได้อย่างราบรื่นและสวยงาม โดยเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องจัดการกับไฟล์กราฟิก 3 มิติขนาดใหญ่
Collaboration: Love and Deepspace x Solace Studios
นอกเหนือจากการฉลองภายในเกมแล้ว Love and Deepspace ยังร่วมมือกับ Solace Studios สตูดิโอถ่ายภาพไลฟ์สไตล์ในสิงคโปร์ ความร่วมมืออย่างเป็นทางการรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ มีเป้าหมายเพื่อนำเสน่ห์และบรรยากาศของเกมออกสู่โลกความจริงผ่านการติดตั้ง ธีมโฟโต้บูธสุดพิเศษ รายละเอียดความร่วมมือฉบับเต็มจะประกาศให้ทราบเพิ่มเติมในภายหลัง
สำหรับข้อมูลข่าวสารและการอัปเดตต่าง ๆ ติดตามได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางการของเกม
• Instagram: @loveanddeepspace
• X (Twitter): @Love_Deepspace
• Facebook: Love and Deepspace
• YouTube: @LoveandDeepspace
• SEA Facebook Group
