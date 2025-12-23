ฟูจิฟิล์มเปิด House of Photography ที่สยามสแควร์วัน ฮับใหม่ของคนรักการถ่ายภาพ

ฟูจิฟิลม์ (Fujifilm) เปิดตัว "House of Photography" สาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กรุงเทพฯ ปักธงสยามสแควร์วัน ปั้นพื้นที่ใหญ่ 458 ตารางเมตร 2 ชั้นเต็ม คอนเซ็ปต์ ยันไม่ใช่แค่โชว์รูมธรรมดา แต่เป็น Creative Hub ครบวงจรสำหรับคนรักการถ่ายภาพ
นายยูจิ อิการาชิ Imaging Solutions Division - General Manager ฟูจิฟิล์ม คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า House of Photography ที่กรุงเทพฯ นั้นเป็นพื้นที่แห่งที่ 9 ที่บริษัทมุ่งสร้างประสบการณ์แบบ 360 องศาให้คนรักการถ่ายภาพได้สัมผัสโลกของฟูจิฟิล์ม พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาแชร์ประสบการณ์สุดสร้างสรรค์และโมเมนต์ที่ดีร่วมกัน
“ตลอดเวลาที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์ม มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมการถ่ายภาพให้คงอยู่ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ยุคอนาล็อกสู่ดิจิทัล เราจึงเปิด FUJIFILM House of Photography แห่งแรกในปี 2562 ที่กรุงลอนดอน และด้วยเสียงตอบรับที่ยอดเยี่ยม เราได้ทยอยเปิดสาขาใหม่ทั่วโลก อาทิ ฮ่องกง, กรุงโซล, เมืองบาร์เซโลนา และเมืองปอร์โต”
ภายใน House of Photography แบ่งเป็น 9 โซน ชั้นแรกมีโซนทดลองกล้องและเลนส์ทุกรุ่น, โฟโต้บูธถ่ายรูปสนุก, โซน instax Experience และโซนปรินต์รูป ส่วนชั้น LG เป็นไฮไลต์ มีพื้นที่จัดเวิร์กชอป, สตูดิโอถ่ายภาพมืออาชีพพร้อมอุปกรณ์ครบครัน, แกลเลอรีจัดนิทรรศการ และ GFX Lounge สำหรับคนที่สนใจกล้อง GFX โดยเฉพาะ
พิเศษช่วงเปิดตัว House of Photography มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก 3 แบบ คือ "แชร์" - รีวิว Google Maps รับกระเป๋าผ้า, "ช้อป" - ซื้อของรับเข็มกลัด และ "โพสต์" - ถ่ายรูปโพสต์โซเชียลติดแฮชแท็ก #HOPBangkok ลุ้นรับของรางวัลใหญ่อย่าง X-Half, instax mini Evo และ voucher 5,000 บาท
จุดหมายใหม่สำหรับคนรักกล้องและครีเอเตอร์ที่ไม่ควรพลาดอย่าง House of Photography เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. ที่สยามสแควร์วัน ชั้น LG-1FL