‘ช่อ’ ยันไม่เคยจี้ทหารเปิดแผนศึกเขมร เจอโซเชียลย้อนเกล็ด ถามละเอียดระดับ Google Maps

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อ ‘ช่อ พรรณิการ์’ โฆษกคณะก้าวหน้า ออกโรงปฏิเสธลั่น ไม่เคยบีบกองทัพกางแผนที่เปิดแผนรบไทย-เขมรกลางรายการ ชี้เป็นฝีมือ IO บิดเบือนหวังดิสเครดิตช่วงใกล้เลือกตั้ง แต่กลับถูกชาวเน็ตโต้กลับทันควัน แฉพฤติกรรมจี้ถามละเอียดลึกถึงยุทธวิธีผ่านรายการดัง ย้ำเรื่องอธิปไตยไม่ใช่เกมการเมืองที่จะเอามาเล่นมุกตั้งคำถามเพื่อไม่หวังคำตอบ
จากกรณี ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวในประเด็นของ ช่อ พรรณิการ์ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า ที่ออกมาพูดถึงการสู้รบของไทยและเขมรจนมีการโควตคำพูด ที่มีหน้าของ น.ส.พรรณิการ์ และระบุว่า “จะรบกันไปถึงเมื่อไหร่ ทหารต้องการแผนที่ออกมา และเปิดเผยแผนการรบให้ประชาชนทราบ”
ล่าสุด วันนี้ (20 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก "Pannika Chor Wanich" เคลื่อนไหว ออกมาโต้แย้งประเด็นดังกล่าวโดยได้ระบุข้อความว่า
"มีการเผยแพร่ข้อความทำนองนี้กันมากในกลุ่มไอโอทหาร และฝ่ายอนุรักษ์นิยม
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะ ดิฉันไม่เคยพูดว่าทหารต้องกางแผนที่เปิดเผยแผนการรบ และที่สำคัญ วันที่ 17 ธ.ค. ดิฉันไม่ได้ออกรายการใดๆ
ในฐานะที่ปรึกษากรรมาธิการความมั่นคง ดิฉันทราบข้อมูลอ่อนไหวหลายประการ และเคยพูดในหลายวาระโอกาส หลายสื่อ ว่ารายละเอียดการรบหลายๆ อย่าง ดิฉันพูดไม่ได้ เพราะกระทบความมั่นคง ฝ่ายกัมพูชาจะทราบข้อมูล
ประเด็นที่เคยให้สัมภาษณ์แล้วถูกนำไปบิดเบือน คือการวิจารณ์รัฐบาลว่าเวลาบอกให้รบให้จบๆ แผนคืออะไร จะรบไปถึงจุดไหนที่จะจบ ถึงพนมเปญหรือไม่ ซึ่งเป็นจุดยืนเชิงนโยบายที่รัฐบาลต้องตัดสินใจและบอกต่อประชาชน ไม่ใช่ข้อมูลยุทธการ/ยุทธวิธีการรบของทหาร
ใกล้เลือกตั้งเราจะเห็นอะไรแบบนี้มากขึ้น ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง อย่าหลงเชื่อการปลุกปั่นและการดิสเครดิตที่ต่ำทราม มักง่าย ปราศจากหลักฐานแบบนี้เลยค่ะ"
อย่างไรก็ตาม วันเดียวกันนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "พฤหัส ชุมแสงหิรัญ" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นของ "ช่อ พรรณิการ์" หลังออกรายการ "ถกไม่เถียง" เมื่อวันที่ 14 พ.ย. เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับท่าทีและการตั้งคำถามต่อกองทัพไทย โดยได้ระบุข้อความว่า
"สรุปแบบไม่อ้อมค้อมฮะ
ในรายการถกไม่เถียง (ยังไม่นับคิวอื่น ๆ ที่ช่อโผล่รัวกว่าดาราคิวทอง) เทปวันที่ 14 พย. (ใครหาลิงค์เทปเต็มเจอช่วยแปะหน่อยฮะ) ช่อไม่ได้ “ถูกใส่ร้าย”แต่ “พูดเองครบทุกประโยค” ไหม?ฮะ คืองี้ทั้งรายการคือ คุณเค้าพูดไปเรื่อยๆ เหมือนจะ..
- กดดันทหารให้เปิดแผนรบ สิ !!!
- ถามละเอียดระดับ Google Maps !!!
- พร้อมหรือยัง รบเมื่อไหร่ บุกตรงไหน ลึกแค่ไหน ใช้อะไรบ้าง
แปลเป็นภาษาคนปกติคือ เหมือนจะขอให้กองทัพแก้ผ้าโชว์แผนการรบกลางทีวี ไหมฮะ ใครฟังคุณเค้าออกรายการทีวี ก็น่าจะเข้าใจฮะ
แล้วพอมีคนบอกว่า “เอ่อ… แบบนี้มันเรื่องความมั่นคงนะ”
ก็หันมาบอกว่า ถูกใส่ร้าย
สูตรเดิมเป๊ะ เหมือนตอนวัคซีนโควิด ไหมฮะ ทางด้อมส้ม ถามในสิ่งที่รู้ว่าไม่มีใครตอบได้ วัคซีน mRNA จะมาเมื่อไหร่ ไทยจะตกขบวนวัคซีนไหม แล้วเอาการไม่ตอบ ไปปั่นว่า “รัฐบาลปิดบัง” หรือเปล่าอะ?
สุดท้าย มุกตั้งคำถามเพื่อไม่หวังคำตอบ ดันย้อนศรกลับมาทิ่มหน้าตัวเอง ไหมฮะ?
เพราะนี่ไม่ใช่ละครการเมือง แต่มันคือ เรื่องอธิปไตย ความมั่นคง และประเทศชาติ ซึ่ง… เอามาเล่นมุกวิจาณ์กองทัพไม่ได้ไหมครับ?"