WAYCEN เข้าร่วมงาน “TAGE Therapeutics 2025” ที่พัทยา ประเทศไทย เผยโฉม เวอร์ชันล่าสุดของ AI ส่องกล้อง “WAYMED ENDO”

บริษัท เวย์เซน (WAYCEN) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI MedTech) ประกาศว่าจะเข้าร่วมงาน “TAGE Therapeutics 2025” ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองพัทยา ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14–16 พฤศจิกายนนี้
เวย์เซนเป็นบริษัทชั้นนำด้านซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพจากกล้องส่องภายในร่างกายโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ WAYMED ENDO — โซลูชันกล้องส่องทางเดินอาหารที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบและวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหารได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ในงาน TAGE Therapeutics 2025 ครั้งนี้ เวย์เซนจะเปิดตัวฟังก์ชันใหม่สำหรับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colon Endoscopy) คือ CADx (Computer-Aided Diagnosis) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ลักษณะของรอยโรคในลำไส้แบบเรียลไทม์ และจำแนกระดับความเสี่ยงทางพยาธิวิทยา เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยของแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนหน้านี้ ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เวย์เซนได้เข้าร่วมงาน “TAGE X IDEN 2025” ที่หัวหิน ประเทศไทย ซึ่งในงานนั้น ศ. คิม จีฮยอน จากโรงพยาบาลยอนเซ แคนแนม เซเวอรันซ์ (Gangnam Severance Hospital, Yonsei University) ได้ทำการนำเสนอผลการวิจัยทางคลินิกที่พิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของ WAYMED ENDO ในการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
WAYMED ENDO สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ส่องกล้องจากทุกแบรนด์หลัก เช่น Olympus, Fujifilm, และ Pentax ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จุดเด่นของระบบนี้คือความสามารถในการตรวจจับรอยโรคในลำไส้ใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ปัจจุบัน WAYMED ENDO เป็นโซลูชัน AI ส่องกล้องที่มีการติดตั้งมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ได้รับการยอมรับในด้านความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในทางคลินิกอย่างกว้างขวาง เวย์เซนมีแผนที่จะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมงาน TAGE Therapeutics 2025 เพื่อขยายการรับรู้และแบ่งปันคุณค่าทางคลินิกของเทคโนโลยี AI ส่องกล้องสู่ตลาดประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง