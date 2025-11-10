รพ.ตำรวจ จัดงาน “สานต่อความสำเร็จ” แสดงผลงานและความก้าวหน้าด้าน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

รพ.ตำรวจจัดงาน “สานต่อความสำเร็จ” แสดงผลงานและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดอันทันสมัย เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (10 พ.ย.) ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานเปิดงาน “สานต่อความสำเร็จ ครบรอบ 200 ราย ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลตำรวจ” โดยมี พ.ต.อ.จุมพฏ อุรุพงศา หัวหน้าศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องด้วยหุ่นยนต์ โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และประชาชนให้การต้อนรับ
การจัดงานครั้งนี้เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสมพระเกียรติ และเพื่อ “น้อมรายงานความก้าวหน้า” ของการดูแลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดหุ่นยนต์ในโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งได้เริ่มใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.65 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากการผ่าตัดถุงน้ำดี (Cholecystectomy)
ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้ให้การบริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันที่สำเร็จไปแล้วมากกว่า 200 ราย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทางโรงพยาบาลตำรวจที่สามารถดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และข้าราชการตำรวจ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จและความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้เข้ารับการรักษารวมถึงครอบครัวที่มีต่อทางโรงพยาบาลตำรวจ ที่ได้ยึดหลักการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงคำนึงความเหมาะสมของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ภายใต้คำจำกัดความ “แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว และการผ่าตัดที่แม่นยำ” ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลตํารวจ คือ “เป็นสถาบันการแพทย์ตํารวจที่มีความเป็นเลิศระดับสากล เพื่อสุขภาพที่ดีของตํารวจและประชาชน"
ปัจจุบันโรงพยาบาลตำรวจ ได้มีการเปิดให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครอบคลุมถึง 8 สาขาแล้ว ดังนี้
1. สูตินรีเวช มีผู้ป่วยมาใช้บริการ 25 ราย
2. ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ มีผู้มาใช้บริการ 83 ราย
3. ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีผู้ป่วยมาใช้บริการ 8 ราย
4. ศัลยกรรมทรวงอก มีผู้ป่วยมาใช้บริการ 13 ราย
5. ศัลยกรรมไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก มีผู้มาใช้บริการ 62 ราย
6. ศัลยกรรมเต้านม มีผู้ป่วยมาใช้บริการ 9 ราย
7. ศัลยกรรมโรคเหงื่อออก มีผู้มาใช้บริการ 12 ราย
8. ศัลยกรรมไส้เลื่อน มึผู้มาใช้บริการ 12 ราย และ ช่องท้อง 2 ราย
นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลตำรวจยังสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องใน 3 แนวทางหลัก ดังนี้
1. มุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ผ่าตัด (Excellence Center) เพื่อยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีทักษะเฉพาะทางและสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปขยายผลในอนาคต
3. เพิ่มศักยภาพและขยายขอบเขตการรักษาไปยังกลุ่มโรคศัลยกรรมขั้นสูงอื่นๆ เช่น ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
สำหรับการดำเนินงานโรงพยาบาลตำรวจ ยังคงมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมืออย่างชีพ โดยยึดหลักมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาลประชาชนและข้าราชการตำรวจ อย่างเท่าเทียมกันซึ่งทุกคนต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยและดีที่สุด ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ โทรศัพท์ 0-2207-6000 โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานไปยังแผนกหรือศูนย์ผ่าตัดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะสม และยังสามารถติดต่อผ่านเพจ “โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital” ซึ่งพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการ
พล.ต.ท.ไพบูลย์ กล่าวขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยและขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี โรงพยาบาลตำรวจยังคงมุ่งมั่นให้การดูแล รักษา ข้าราชการตำรวจครอบครัว และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน