xs
xsm
sm
md
lg

รพ.ตำรวจ เชิญร่วมงาน “สานต่อความสำเร็จ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครบ 200 ราย” น้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



โรงพยาบาลตำรวจเชิญร่วมงาน “สานต่อความสำเร็จ” ฉลองผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครบ 200 ราย ยกระดับการรักษาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อน้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (6 พ.ย.) พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมงาน “สานต่อความสำเร็จ” นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยหุ่นยนต์ผ่าตัด โรงพยาบาลตำรวจ ยกระดับการรักษาพยาบาล สืบสานปณิธานและเพื่อน้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมฟังการอภิปรายแบบคณะ การถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ป่วยและคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์”


ในวันจันทร์ที่ 10 พ.ย.68 ที่ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โดยโรงพยาบาลตำรวจ จัดงาน “สานต่อความสำเร็จ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครบ 200 ราย ” โดยนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อต่อยอดพันธกิจการให้การบริหารทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ โดยยึดหลักการ “แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว และการผ่าตัดที่แม่นยำ”

"การดำเนินการจัดงานครั้งนี้ อยู่ภายใต้การสืบสานปณิธาน และเพื่อน้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทย" โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ระบุ




รพ.ตำรวจ เชิญร่วมงาน “สานต่อความสำเร็จ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครบ 200 ราย” น้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง
รพ.ตำรวจ เชิญร่วมงาน “สานต่อความสำเร็จ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครบ 200 ราย” น้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง
รพ.ตำรวจ เชิญร่วมงาน “สานต่อความสำเร็จ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครบ 200 ราย” น้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง
รพ.ตำรวจ เชิญร่วมงาน “สานต่อความสำเร็จ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครบ 200 ราย” น้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง
กำลังโหลดความคิดเห็น