รพ.ตำรวจ เชิญร่วมงาน “สานต่อความสำเร็จ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครบ 200 ราย” น้อมถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

โรงพยาบาลตำรวจเชิญร่วมงาน “สานต่อความสำเร็จ” ฉลองผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครบ 200 ราย ยกระดับการรักษาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อน้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (6 พ.ย.) พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลตำรวจขอเชิญบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมงาน “สานต่อความสำเร็จ” นำเอาเทคโนโลยีทันสมัยหุ่นยนต์ผ่าตัด โรงพยาบาลตำรวจ ยกระดับการรักษาพยาบาล สืบสานปณิธานและเพื่อน้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมฟังการอภิปรายแบบคณะ การถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ป่วยและคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการอภิปรายในหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์”
ในวันจันทร์ที่ 10 พ.ย.68 ที่ลานกิจกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 2 โดยโรงพยาบาลตำรวจ จัดงาน “สานต่อความสำเร็จ ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ครบ 200 ราย ” โดยนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อต่อยอดพันธกิจการให้การบริหารทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ โดยยึดหลักการ “แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว และการผ่าตัดที่แม่นยำ”
"การดำเนินการจัดงานครั้งนี้ อยู่ภายใต้การสืบสานปณิธาน และเพื่อน้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทย" โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ระบุ