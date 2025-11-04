"แม่แห่งแผ่นดิน สถิตในดวงใจไทย" แพลน บี มีเดียฯน้อมถวายความอาลัยบนจอ Times Square นิวยอร์ก

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ถวายความอาลัย พระบรมฉายาลักษณ์แด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บนจอ Times Square ใจกลางมหานครนิวยอร์ก พร้อมสื่อสารให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. เพจ “โบราณนานมา” เผยภาพบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ถวายความอาลัย พระบรมฉายาลักษณ์แด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บนจอ Times Square ใจกลางมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ทางเพจระบุข้อความว่า “[ ถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บนจอ Times Square ใจกลางมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ]
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงาม
ถวายความอาลัยแด่แม่แห่งแผ่นดิน บนจอ 2 Times Square ใจกลางมหานครนิวยอร์ก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความอาลัยของปวงชนชาวไทย พร้อมสื่อสารให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน
พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ดูแลเพจ ทีมงาน และสมาชิกแฟนเพจ โบราณนานมา"