xs
xsm
sm
md
lg

"แม่แห่งแผ่นดิน สถิตในดวงใจไทย" แพลน บี มีเดียฯน้อมถวายความอาลัยบนจอ Times Square นิวยอร์ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ถวายความอาลัย พระบรมฉายาลักษณ์แด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บนจอ Times Square ใจกลางมหานครนิวยอร์ก พร้อมสื่อสารให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. เพจ “โบราณนานมา” เผยภาพบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ถวายความอาลัย พระบรมฉายาลักษณ์แด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บนจอ Times Square ใจกลางมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ทางเพจระบุข้อความว่า “[ ถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บนจอ Times Square ใจกลางมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงาม

ถวายความอาลัยแด่แม่แห่งแผ่นดิน บนจอ 2 Times Square ใจกลางมหานครนิวยอร์ก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความอาลัยของปวงชนชาวไทย พร้อมสื่อสารให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ดูแลเพจ ทีมงาน และสมาชิกแฟนเพจ โบราณนานมา"











"แม่แห่งแผ่นดิน สถิตในดวงใจไทย" แพลน บี มีเดียฯน้อมถวายความอาลัยบนจอ Times Square นิวยอร์ก
"แม่แห่งแผ่นดิน สถิตในดวงใจไทย" แพลน บี มีเดียฯน้อมถวายความอาลัยบนจอ Times Square นิวยอร์ก
"แม่แห่งแผ่นดิน สถิตในดวงใจไทย" แพลน บี มีเดียฯน้อมถวายความอาลัยบนจอ Times Square นิวยอร์ก
"แม่แห่งแผ่นดิน สถิตในดวงใจไทย" แพลน บี มีเดียฯน้อมถวายความอาลัยบนจอ Times Square นิวยอร์ก
"แม่แห่งแผ่นดิน สถิตในดวงใจไทย" แพลน บี มีเดียฯน้อมถวายความอาลัยบนจอ Times Square นิวยอร์ก
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น