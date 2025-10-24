"ทรงศักดิ์-ศักดิ์ดา” มอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง Local Award 2025 ย้ำ ท้องถิ่นเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศ

วันนี้ (24 ต.ค.)ที่ห้องวายุภักษ์ 3 - 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ประจำปี 2568 Local Award 2025 พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง และร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมอบรางวัล
โอกาสนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทยเป็นประธานมอบโล่รางวัลจังหวัดขับเคลื่อนท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และจังหวัดระยอง และรางวัลจังหวัดส่งเสริมท้องถิ่นให้มีพัฒนาการเป็นเลิศ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร มุกดาหาร อำนาจเจริญ อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รับมอบ และมอบโล่รางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับดีเด่น (Platinum) ประเภทละ 1 รางวัล รวม 5 รางวัล และมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2568 รางวัลที่ 1 จำนวน 12 ด้าน รวม 12 รางวัล และ
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ระดับดีมาก (Gold) ระดับดี (Silver) และระดับชมเชย (Bronze) ตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 200 รางวัล และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2568 รางวัลที่ 2, 3 และชมเชย รวม 48 รางวัล
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดที่ได้รับรางวัลจังหวัดขับเคลื่อนท้องถิ่นให้มีศักยภาพสูง และรางวัลจังหวัดที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีพัฒนาการเป็นเลิศ และขอแสดงความยินดีกับท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ประจำปี 2568 Local Award 2025 และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 ทุกรางวัล
“โล่รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเท เสียสละ และความสามารถในการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้พี่น้องประชาชนมีความสมบูรณ์พูนสุขตลอดเวลา ทั้งนี้ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศที่ใกล้ชิดและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง" และความสำเร็จนี้สะท้อนถึงการยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย มุ่งมั่นสนับสนุนและเสริมศักยภาพให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง มุ่งพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล "ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน” นายทรงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม
นายศักดิ์ดา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในวันนี้ พร้อมทั้งขอฝากถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ได้เกิดสาธารณภัยที่มีความรุนแรงมากขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องมุ่งยกระดับและเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งพวกเราทุกคนมีกนกคอราชสีห์ เป็นคนมหาดไทยเหมือนกันที่จะต้องมุ่งมั่นบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ประชาชนมีความสมบูรณ์พูนสุข ดังที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เคยกล่าวไว้ว่า "เมื่อใดที่เกิดภัยคนมหาดไทยจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนเสมอ" และต้องช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและทันท่วงที ตามหลักการทำงาน “เร็ว รุก บุกถึงที่ เมื่อมีภัย” โดยมีจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การสนับสนุนสรรพกำลังและการบูรณาการทุกด้าน และขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันทำให้พี่น้องประชาชนได้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง เด็กได้รับการศึกษาที่เป็นเลิศ มีการดูแลสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขที่เหมาะสม เพื่อประชาชนทุกช่วงวัยมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ร.ต.ท.ภพชนก กล่าวว่า การมอบรางวัลท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง ประจำปี 2568 (Local Award 2025) จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ทั้งเชิงกระบวนการ และเชิงผลลัพธ์ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล รวมถึงการประเมินท้องถิ่นศักยภาพสูง (High–Potentiated Local Assessment: HPA) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
สำหรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 12 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ได้แก่ ด้านโรงเรียน ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน ด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และด้านน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน