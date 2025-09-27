ฟูจิฟิล์ม ย้ำแชมป์เครื่องพิมพ์ดิจิทัลไทย วางเป้าชิงส่วนแบ่งตลาด 40% ปี 68

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) ประกาศความสำเร็จครองอันดับ 1 ตลาดเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับโปรดักชัน ด้วยส่วนแบ่งตลาด 34% ในปี 2567 พร้อมตั้งเป้าขยายเป็น 40% ปีหน้า ท่ามกลางเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความต้องการพิมพ์สีเขียวที่เติบโตแรง
นาย มาซาอากิ ยานากิยะ ประธาน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า ความสำเร็จนี้มาจากความไว้วางใจในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และบริการหลังการขายเป็นเลิศ โดยกลุ่มธุรกิจ Graphic Communication เติบโต 22% ในไตรมาสแรกปีนี้
"เราไม่ได้เป็นเพียงผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ แต่เป็นผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจรเพื่อช่วยลูกค้าปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล"
ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อปี 2510 ภายใต้เครือ FUJIFILM Group ก่อนจะเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อ 1 เมษายน 2564 เพื่อสะท้อนพันธกิจการเป็นบริษัทพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ พอร์ตโฟลิโอของบริษัทครอบคลุมทั้งการวิจัยและพัฒนา การผลิต จำหน่ายโซลูชันเวิร์กโฟลว์ระดับโลก บริการไอที เครื่องพิมพ์ดิจิทัลมัลติฟังก์ชัน BPO และระบบ ERP
การเติบโตของฟูจิฟิล์มสะท้อนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยที่กำลังปรับตัวสู่เทคโนโลยีทันสมัย เน้นความยั่งยืน และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดสมัยใหม่ โดยข้อมูลสภาอุตสาหกรรมฯ และสมาคมการพิมพ์ฯ คาดการณ์ว่าปี 2568 อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มีการเติบโต 4-4.2 มูลค่าเกิน 350,000 ล้านบาท โดยปี 2569 อาจขยายตัวเพิ่ม 4.7% และ ปี 2570 การพิมพ์ดิจิทัลจะเติบโตอัตรา 6.64%
นายกิตติ พรพิพัฒน์วงศ์ หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารกราฟิก บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เผย 5 แนวโน้มสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด ได้แก่ 1. การพิมพ์ระบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองงานที่หลากหลายและรวดเร็ว 2. การขยายสู่การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และวัสดุพิเศษ 3. แพลตฟอร์มดิจิทัล การรับงานผ่านช่องทางออนไลน์ 4. การเพิ่มขึ้นของงานพิมพ์จำนวนน้อยและเร่งด่วน 5. Green & Sustainable Printing ที่เน้นการประหยัดพลังงานและลดของเสีย
"กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจ Graphic Communication คือ One GC The Brand of Choice ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่สามารถส่งมอบคุณค่าผ่านนวัตกรรมงานพิมพ์ครอบคลุมระบบการพิมพ์ทั้งแบบเดิมและดิจิทัล โดยมีจุดแข็งคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างเต็มที่ ทั้งการให้คำปรึกษา การติดตั้ง การฝึกอบรม และบริการหลังการขายระดับมืออาชีพ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจการพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด"
ล่าสุด ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) ได้ยกทัพผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดิจิทัลขนาดกลาง-ใหญ่ จัดแสดงในงาน Pack Print International 2025 วันที่ 17-20 กันยายน ณ ไบเทค บางนา มีการโปรโมทโซลูชันครบวงจรทั้งเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระดับโปรดักชัน รุ่น Revoria Press EC2100S/SC285S, ซอฟต์แวร์ Workflow Solution เชื่อมโยงกระบวนการพิมพ์และบริการให้คำปรึกษาถึงฝึกอบรม รวมถึงนวัตกรรมใหม่ เช่น ชุดหมึกสีพิเศษ (สีขาว สีเงิน สีชมพู สีใส), ระบบตรวจสอบคุณภาพอัตโนมัติ และเทคโนโลยีลดพลังงานสำหรับการพิมพ์สติกเกอร์.