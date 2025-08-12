"Love and Deepspace" เปิดตัวอัพเดตความรักในฤดูร้อน พร้อมให้เล่นแล้ว!

Love and Deepspace เชิญผู้เล่นเข้าสู่การหลบร้อนไปสู่เกาะในฝันด้วยอัปเดตเวอร์ชันใหม่ "You and Midsummer" พบกับกิจกรรมอธิษฐานแบบจำกัดเวลา ที่ผสานความโรแมนติกริมทะเล ความตื่นเต้นแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีม และการเล่าเรื่องแบบ 3D สุดสมจริง ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 สิงหาคมนี้
Limited Wish Pool ความทรงจำระดับ 5 ดาวใหม่ – You and Midsummer
ต่อเนื่องจากฉากแต่งงานสุดประทับใจ นี่คือกิจกรรม Limited Wish Pool หลังจากแพทช์แต่งงาน ที่ผู้เล่นจะได้ฟื้นความสัมพันธ์กับหนุ่มทั้ง 5 ในฉากฮันนีมูนท่ามกลางแสงแดดริมทะเล
• Xavier: Coolsplash Soak
• Zayne: Runaway Waves
• Rafayel: Heatwave Torrent
• Sylus: Lovespeed Ride
• Caleb: Clearwind Glide
ความทรงจำเหล่านี้เต็มไปด้วยภาพสุดตระการตา ทั้งช่วงเวลาสุดโรแมนติกทั้งการกอดและจูบ ไปจนถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมสุดเร้าใจ ไม่ว่าจะเป็น เจ็ทสกี โต้คลื่นและร่มร่อน ซึ่งยกระดับด้วยเอนจินภาพของ Love and Deepspace ทำให้สมจริงกว่าที่เคย
Cumulative Wish Rewards
ระหว่างกิจกรรมผู้เล่นจะสามารถปลดล็อกของรางวัลสุดพิเศษเมื่ออธิษฐานครบตามจำนวนที่กำหนด ตัวอย่างของรางวัล อย่างเช่น หมวก [Summer Glow], Deepspace Wish: Limited ×20, ชุดธีมความทรงจำของตัวละคร, ความทรงจำระดับ 5 ดาวแบบเลือกได้เฉพาะอีเวนต์ และอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นของรางวัลเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้น
ภารกิจเติบโตและการปลดล็อกชุด
ทำภารกิจเติบโตแบบจำกัดเวลาสำหรับความทรงจำใหม่ เพื่อรับวัสดุอัปเกรด และเมื่อความทรงจำเฉพาะกิจกรรมถึงระดับ Rank 1 ผู้เล่นจะสามารถรับ [ชุดธีมความทรงจำพิเศษสี] ของหนุ่มคนนั้นได้ทันที
กิจกรรมใหม่: Estival Splash
ตั้งแต่วันที่ 12 – 31 สิงหาคม (เวลาของเซิร์ฟเวอร์) ร่วมผจญภัยเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติบนเกาะ Chirpee ไปกับเหล่าหนุ่ม ๆ พร้อมเรื่องราวสุดพิเศษและโมเมนต์หวานละมุน เล่นเควสต์เนื้อเรื่อง มินิเกมแล่นเรือ และเลี้ยงดู “Birdie” เพื่อรับรางวัล เช่น Deepspace Wish: Limited ×10, เพชร ×500, ชุด [Whispered Embrace], เครื่องประดับ, คำเรียกเฉพาะ, เพลงประกอบ, อวาตาร์ และอีกมากมาย ร้านแลกเปลี่ยนจะเปิดจนถึง 1 กันยายน และชุดนี้จะถูกเพิ่มเข้าสู่ร้าน Chocolate อย่างถาวรหลังจบกิจกรรม
Love and Deepspace คือเกมโรแมนติกโต้ตอบแบบ 3D ที่พาผู้เล่นดำดิ่งสู่จักรวาลไซไฟอันสวยงามตระการตา จัดจำหน่ายโดย Infold Games ผสมผสานการเล่าเรื่องเชิงลึก การจำลองความสัมพันธ์ และแอ็กชันสุดล้ำสมัย ผู้เล่นจะรับบทเป็น Deepspace Hunter ตัวละครเอกที่ต้องเดินทางระหว่างความใกล้ชิดทางอารมณ์และการต่อสู้ข้ามดวงดาว ตลอดเส้นทาง ผู้เล่นจะได้สร้างความสัมพันธ์กับชายหนุ่ม 5 คน ได้แก่ Xavier, Zayne, Rafayel, Sylus และ Caleb แต่ละคนมีบุคลิก เสียงพากย์ และเส้นเรื่องเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
