WEMADE จับมือ Razer เปิดศึกอีสปอร์ตระดับโลก YMIR Cup World Championship

WEMADE ผู้สร้างเกม "Legend of YMIR" ร่วมกับ Razer ประกาศจัดการแข่งขัน YMIR Cup World Championship ทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตแบบออฟไลน์ครั้งแรกของ WEMADE เริ่มเปิดศึก 26 ธันวาคมนี้
YMIR Cup ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทัวร์นาเมนต์ แต่ยังจะเป็นสนามทดสอบพื้นฐานสำหรับลีกระดับโลกขนาดใหญ่ในอนาคตอีกด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมคอมมูนิตี้ Legend of YMIR ทั่วโลก การแข่งขันชิงแชมป์โลกจึงเป็นการแข่งขันแบบไฮบริดที่เชิญเฉพาะผู้เข้าร่วมเท่านั้น เพื่อมอบประสบการณ์อีสปอร์ตที่สมจริงและน่าประทับใจที่สุดให้แก่ผู้ชมทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
การแข่งขัน YMIR Cup จะเป็นการตัดสินหาเซิร์ฟเวอร์และแคลนที่แข็งแกร่งที่สุด โดยจัดขึ้นแยกต่างหากจากการแข่งขัน Server Battles และ Server Duels ประจำสัปดาห์ การแข่งขันในรอบลีกจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2025 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2026 และแชมป์จากแต่ละดิวิชันจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลก สมาชิกแคลนของแคลนที่เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์ได้โดยการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ทัวร์นาเมนต์ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้ แชมป์โลกจะได้ประลองฝีมือกับผู้ชนะจากการแข่งขัน Legend of YMIR Cup ครั้งที่ 2 ของเกาหลี ในแมตช์พิเศษ Legend Match
ทุกทีมจะลงแข่งขันโดยใช้เมาส์ คีย์บอร์ด และชุดหูฟังสำหรับอีสปอร์ตที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งรวมถึง Razer DeathAdder V4 Pro, Razer Huntsman V3 Pro และ Razer BlackShark V3 Pro ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อ และ/หรือ ใช้งานโดยผู้เล่นอีสปอร์ตระดับมืออาชีพทั่วโลก ตามที่ปรากฏบน Prosettings.net ฐานข้อมูลอีสปอร์ตชื่อดัง อุปกรณ์เหล่านี้มอบความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ การตอบสนองที่รวดเร็ว และการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ไมเคิล คิม หัวหน้าฝ่ายธุรกิจเกมของ WEMADE กล่าวว่า "จากการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในระบบ Partner's Server ของ Legend of YMIR ไปจนถึงความมุ่งมั่นที่แสดงออกมาในระหว่างการแข่งขันเซิร์ฟเวอร์ เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติของคอมมูนิตี้นี้ เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นพลังและแรงขับเคลื่อนนี้ดำเนินต่อไปในช่วงก่อนเข้าสู่การแข่งขัน YMIR Cup World Championship และด้วยการสนับสนุนจาก Razer พวกเราตั้งตารอที่จะเสริมศักยภาพให้แก่เหล่าผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้พวกเขามารวมตัวกันและแข่งขันกันภายใต้มาตรฐานระดับสูงสุด"
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลีกและการแข่งขันชิงแชมป์โลกจะได้รับเพชร พ้อยต์ YMIR และตั๋วสุ่มตัวละครระดับตำนาน มูลค่ารวมสูงสุดถึง 1,000,000 USD ตามลำดับการจัดอันดับสุดท้ายของแต่ละแคลนภายในดิวิชันของตน ผู้เข้าแข่งขันยังมีโอกาสได้รับอุปกรณ์ YMIR Cup สุดพิเศษพร้อมค่าสถานะโบนัสพิเศษอีกด้วย
การแข่งขันจะถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านแพลตฟอร์มหลักต่างๆ รวมถึง YouTube, Twitch, Facebook Gaming และ Bilibili และปิดท้ายด้วยกิจกรรมมอบรางวัลในวันที่ 2 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2569
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Legend of YMIR และ YMIR Cup โปรดเข้าชมที่ https://www.legendofymir.com หรือเข้าร่วมคอมมูนิตี้ผ่านช่องทาง Discord, YouTube และ Facebook อย่างเป็นทางการ เพื่อรับข่าวสารล่าสุดและการโต้ตอบแบบเรียลไทม์
