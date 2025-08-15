RAZER เปิดตัว WOLVERINE V3 PRO 8K PC จอยตัวจบของนักแข่งอีสปอร์ต

Razer เปิดตัว Razer Wolverine V3 Pro 8K PC คอนโทรลเลอร์ไร้สายรุ่นใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อการแข่งขันเกม PC โดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยี HyperPolling 8000 Hz, จอยสติ๊ก TMR ป้องกันการดริฟต์ และรูปทรงไร้สายที่เบาที่สุด มอบความเร็ว ความแม่นยำ และความสบายที่เหนือชั้นสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ และผู้เล่นเกม PC ที่จริงจัง
“ผู้เล่นเกม PC ได้เรียกร้องมานานแล้วถึงคอนโทรลเลอร์ที่ไม่ลดทอนความเร็ว ความแม่นยำ หรือการปรับแต่ง” Nick Bourne, Head of Mobile and Console Division, บริษัท Razer กล่าว “ด้วย Wolverine V3 Pro 8K PC เราได้ส่งมอบคอนโทรลเลอร์ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับ PC ตั้งแต่อัตราการรับส่งข้อมูลที่เร็วที่สุด ในอุตสาหกรรมไปจนถึงรูปทรงไร้สายที่เบาที่สุด นี่คืออุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นเกม PC ที่ต้องการความได้เปรียบในทุกเชิง”
ความเร็ว ความแม่นยำ และความสะดวกสบายที่เหนือชั้น
Wolverine V3 Pro 8K PC มอบอัตราการรับส่งข้อมูล 8000 Hz ที่แท้จริงทั้งในโหมดมีสายและไร้สาย เพื่อการรับรู้การป้อนข้อมูลที่รวดเร็วเกือบทันที คอนโทรลเลอร์ยังมีจอยสติ๊ก TMR (Tunnel Magnetoresistance) พร้อมปุ่มจอยสติ๊กเสริมที่สลับปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งให้แรงต้านที่สม่ำเสมอและความทนทานยาวนาน เทคโนโลยี TMR ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการดริฟต์ และรักษาความต้านทานที่สม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป ทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำสูงที่จำเป็นในเกม FPS และเกมแอคชั่นต่างๆ
ออกแบบมาสำหรับการเล่นที่ยาวนาน Wolverine V3 Pro 8K PC เป็นคอนโทรลเลอร์ไร้สายสำหรับอีสปอร์ต ที่เบาที่สุดของ Razer จนถึงปัจจุบัน โดยมีรูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ที่ช่วยลดความเมื่อยล้าของมือ ระหว่างการเล่นเกมระยะยาว มีกระเป๋าใส่และสายถักยาว 2 เมตร เพื่อความสะดวกในการพกพา และพร้อมสำหรับการแข่งขัน
การควบคุมระดับมืออาชีพและการปรับแต่งสำหรับ PC
ออกแบบเพื่อความคล่องตัวในการแข่งขัน คอนโทรลเลอร์รุ่นนี้ประกอบด้วย:
• ปุ่มคลิกเมาส์ด้านหลัง 4 ปุ่ม และปุ่ม Claw Grip ด้านหลังอีก 2 ปุ่ม: ปรับแต่งปุ่มได้เต็มที่ ด้วยการทำงานที่ตอบสนองความรวดเร็วเท่ากับเมาส์เกมมิ่งระดับท็อปของ Razer
• Razer Pro HyperTriggers: สลับระหว่างการคลิกเมาส์อย่างรวดเร็วและการควบคุมแบบอนาล็อก เต็มรูปแบบได้ทันที
• ปุ่มแอคชั่น Mecha-Tactile PBT และ D-Pad 8 ทิศทาง: สร้างขึ้นด้วย PBT แบบ doubleshot ที่ทนทานและไมโครสวิตช์ที่ตอบสนองที่รวดเร็วพร้อมสัมผัสที่นุ่มนวล
• การปรับแต่งขั้นสูงผ่าน Synapse 4: ซอฟต์แวร์เฉพาะของ Razer ช่วยให้ผู้ใช้ปรับความไวของปุ่ม อนาล็อก ตั้งค่าปุ่มใหม่ และบันทึกโปรไฟล์ในตัวได้ถึง 4 โปรไฟล์ ซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับการเล่นบน PC
ขอนำเสนอ Wolverine V3 Pro 8K Tournament Edition
เปิดตัวเคียงข้างรุ่นไร้สาย ขอนำเสนอ Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC ซึ่งเป็นรุ่นมีสาย ที่ออกแบบมาสำหรับผู้เล่นที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและอินพุตที่ไม่มีความหน่วง สร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติ ระดับสุดยอด เช่นเดียวกับรุ่นไร้สาย รุ่น Tournament Edition 8K PC มอบความแม่นยำและการตอบสนอง ผ่านการเชื่อมต่อแบบมีสายโดยตรง ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักแข่งเกม PC
มาพร้อมเทคโนโลยี HyperPolling 8000 Hz เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ปุ่มอนาล็อก TMR ป้องกันการดริฟต์เพื่อความแม่นยำที่สม่ำเสมอ Razer Pro HyperTriggers เพื่อการควบคุมที่รวดเร็ว และปุ่มแอคชั่น Mecha-Tactile PBT เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วพร้อมสัมผัสที่นุ่มนวล ไม่ว่าจะบนเวทีหรือที่บ้าน รุ่น Tournament Edition 8K PC ยังรับประกันความแม่นยำที่ไม่สะดุดในทุกมิลลิวินาที
ด้วยการเปิดตัว Wolverine V3 Pro 8K PC และ Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC ทาง Razer ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับคอนโทรลเลอร์ PC สำหรับการแข่งขัน โดยผสมผสานการป้อนข้อมูล ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ความแม่นยำในการป้องกันการดริฟต์ และการปรับแต่งระดับมืออาชีพ ในขณะที่อีสปอร์ต พัฒนาอย่างต่อเนื่อง Razer ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเครื่องมือที่ล้ำสมัยซึ่งให้ข้อได้เปรียบแก่ผู้เล่นในทุกๆ มิลลิวินาทีที่มีความสำคัญ
Razer Wolverine V3 Pro 8K PC และ Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC ทั้งสองรุ่น กำหนดวางจำหน่ายในเดือนกันยายน 2025 ผ่านตัวแทนจำหน่ายซินเน็ค ทั่วประเทศไทย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Razer.com
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*