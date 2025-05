เกม MMO ฟอร์มยักษ์ "Crystal of Atlan" เปิดให้บริการ 28 พ.ค.นี้

ในฐานะศิลปินแถวหน้าที่โลดแล่นในทั้งวงการภาพยนตร์ โทรทัศน์ และดนตรีของไทย โอ๊ต ปราโมทย์ ยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ — เขาคือเกมเมอร์ตัวยง ครั้งนี้เขาตอบรับคำเชิญเข้าร่วมเป็น พรีเซ็นเตอร์ Crystal of Atlan ประจำประเทศไทย ด้วยความตื่นเต้น ไม่ว่าจะเป็นพลังในการแสดงบนเวที ความกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ หรือการเปิดใจสู่ความท้าทายใหม่ ๆ โอ๊ต ปราโมทย์ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากแฟน ๆ เสมอมา ด้วยจิตวิญญาณแห่งนักผจญภัยที่ไร้ความกลัว และมุ่งมั่นที่จะเอาชนะตัวเองในทุกบทบาท ในการร่วมมือกับ Crystal of Atlan ครั้งนี้ เขาจะสวมบทบาทเป็น หัวหน้า "กิลด์นักผจญภัยนกธอร์นเบิร์ด" นำเหล่านักผจญภัยออกเดินทางพิชิตทวีปแอตแลน จุดประกายการผจญภัยครั้งใหม่ในโลกแห่งเวทมนตร์ที่เร้าใจอย่างแท้จริง!เมื่อ Crystal of atlan ออนไลน์อย่างเป็นทางการจะเปิดตัว 5 คลาสหลัก ได้แก่ Swordsman, Musketeer, Puppeteer, Magister และ Fighter ที่เป็นคลาสใหม่ล่าสุด แต่ละคลาสพื้นฐานจะเปลี่ยนสายคลาสเพื่อเลื่อนขั้นในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนได้ทั้งหมด 11 คลาส โดยแต่ละคลาสจะมีเซ็ตสกิลเฉพาะตัวมากกว่า 20 แบบ ช่วยให้นักผจญภัยสามารถจับคู่ได้ไม่จำกัด! ผู้เล่นสามารถก้าวข้ามแนวคิดแบบเดิม ๆ และลองใช้กลยุทธ์ใหม่มากมาย สร้างคอมโบสกิลเฉพาะของตัวเอง ทำให้การต่อสู้แต่ละครั้งเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์และความท้าทาย!ช่วงเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการจะต้อนรับคลาสใหม่ Fighter ซึ่งเปลี่ยนคลาสเป็นตัวละครต่อสู้ระยะประชิดได้ 2 สาย คือ Cloudstrider และ Starbreaker โดยมีความคล่องตัวสูงและการโจมตีระยะประชิดเป็นแกนหลัก จึงเหมาะกับการต่อยและเตะคอมโบ สไตล์การต่อสู้นั้นดุดันและมีพลัง ช่วยเพิ่มความท้าทายใหม่ให้กับระบบการต่อสู้ระยะประชิด ขณะเดียวกัน "Magician" ซึ่งเป็นสายคลาสใหม่ของ Magister ก็จะมาพบกับทุกคนในช่วงเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญาณเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการดังขึ้น ถึงเวลาที่นักผจญภัยทั้งหลายมารวมพลแล้ว! เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลนักผจญภัย" สร้างทีมรบร่วมกับเพื่อน ๆ และปลดล็อกสิทธิพิเศษมากมาย ขอแค่นักผจญภัยทำการทดสอบเสร็จสิ้น ก็จะได้รับโอกาสสุ่มจับ "หินแปรธาตุขนวิหค" ของแฟชั่นสุดสวย แถมยังมีโอกาสได้รับ "บัตรจันทรามายา" (บัตรรายเดือน) และไอเทมหายากอีกมากมายด้วย สมาชิกทีมรบสามารถรับรางวัลได้จากการเคลียร์เควสต์รายวันก่อนจะเปิดเซิร์ฟ และมารวมตัวกันในเซิร์ฟเดียวกันหลังจากเปิดเซิร์ฟเพื่อชิงรางวัลใหญ่ นอกจากนี้ นักผจญภัยคนเดียวก็ยังจับคู่เข้าร่วมทีมรบได้อย่างอิสระผ่านบอร์ดรับสมัคร และแชร์โบนัสทีมกันได้ หากเป็นหัวหน้าทีมรบจะมีโบนัสเพิ่มเติมอีกด้วย ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/42Wojod "Crystal of Atlan" เป็นเกม Magicpunk MMO Action RPG ที่เชื่อมโยงข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง PC กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การต่อสู้แบบแอ็กชันเป็นหนึ่งในเกมเพลย์หลัก ระบบการต่อสู้กลางอากาศที่เป็นเอกลักษณ์จะทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ต่อสู้ที่ดุเดือดยิ่งขึ้น ซึ่งเกมมีองค์ประกอบเมจิกพังก์ มีหลากหลายอาชีพที่เลือกได้ตามใจ และมีดันเจี้ยนต่อสู้แบบหลายคน ภายในเกม ผู้เล่นจะรับบทบาทเป็นหนึ่งในสมาชิกกิลด์นักผจญภัยนกธอร์นเบิร์ดไปเริ่มต้นสำรวจทวีปแอตแลน และเปิดเผยปริศนาของ Crystal of Atlan ทีละขั้นตอน เพื่อฟื้นคืนระบบระเบียบและความสงบเรียบร้อยให้กับโลกแอตแลนพิเศษ! สำหรับผู้เล่นที่ ลงทะเบียนล่วงหน้า เข้าร่วมกิจกรรม "อัญเชิญผู้บุกเบิก" และรับตั๋วอัญเชิญ เมื่อทำเควสต์ที่กำหนดเสร็จสิ้น หลังจากเกมเปิดตัวแล้วจะมีโอกาสลุ้นรับ iPhone 16 Pro Max 1TB, Apple Watch Ultra, AirPods Max, PlayStation 5 Pro, Razer Controller, บัตรแต้มพิเศษ Crystal of Atlan และไอเทมในเกม ฯลฯ"Crystal of Atlan" เปิดให้บริการพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PC, Epic Games และมือถือ (iOS/Android) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://coa.nvsgames.com/ หรือบัญชีโซเชียล Facebook YouTube และ Tiktok