"PUBG MOBILE" พร้อมระเบิดศึก SUPER LEAGUE ใจกลางกรุงฯ 26-28 ก.ย.นี้

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเกม PUBG MOBILE กับรอบ Grand Finals ของ PUBG MOBILE Super League Southeast Asia Fall 2025 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด์ Pulse กรุงเทพมหานคร
หลังจากผ่านการคัดเลือกอันดุเดือดในรอบ League Stage ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-21 กันยายน ทีมไทยได้แสดงฟอร์มอันน่าประทับใจโดยมีทีมตัวแทนจากประเทศไทยทั้งหมด 4 ทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ Vampire Esports, eArena, MIXER GANG และ HAIL Esports ซึ่งจะต้องลงสนามเผชิญหน้ากับทีมแกร่งจากประเทศอื่นๆ ในการชิงเงินรางวัลรวม 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณกว่า 7 ล้านบาท
การแข่งขันรอบสุดท้ายในครั้งนี้จะเป็นโอกาสทองของแฟน ๆ ชาวไทยที่จะได้เข้าชมการแข่งขันระดับโลกแบบใกล้ชิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานฟรีที่เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 บรรยากาศการเชียร์ในสนามจะมีความมันส์และตื่นเต้นมากกว่าการรับชมผ่านหน้าจอ พร้อมกับมีกิจกรรมลุ้นของรางวัลฟรีมากมายที่งานสำหรับผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน ทำให้ไม่เพียงแต่ได้ความบันเทิงจากการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสได้รับของรางวัลสุดพิเศษอีกด้วย
และสิ่งที่สำคัญที่สุดของการแข่งขันในครั้งนี้คือเส้นทางสู่เวทีโลก การแข่งขัน PMSL SEA Fall 2025 จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่มีเงินรางวัลมหาศาล ดังนั้นทีมไทยทั้ง 4 ทีมจะต้องแสดงความสามารถเต็มที่เพื่อไม่เพียงแต่คว้าแชมป์ภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเพื่อได้โอกาสไปแข่งขันในเวทีโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากล
นอกจากการแข่งขันสุดเข้มข้นที่มีให้รับชมอย่างจุใจแล้ว ภายในงานก็ยังมีบูธพิเศษจาก PUBG MOBILE ร่วมกับ TECNO แบรนด์สมาร์ทโฟนผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ได้นำ TECNO POVA7 Series มาให้ได้สัมผัสกับขุมพลังของเหล่าเกมเมอร์ พร้อมทั้ง ให้ผู้เล่นได้ร่วมกิจกรรมสนุก ๆ รับของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟที่หาไม่ได้จากงานอื่นอีกด้วย พบกับไฮไลต์ภายในบูธดังนี้
1. พาสปอร์ตสุ่มรับของที่ระลึก PUBG MOBILE เพียงเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดก็สามารถสะสมแสตมป์ลุ้นรับซองสุ่มพวงกุญแจตุ๊กตาชุดมัมมี่, เสื้อ Winner Winner Chicken Dinner, โค้ด Razer Gold Pin, ผ้าเชียร์ PUBG MOBILE, Griptok ลายพิเศษ, พร้อมด้วยรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
2. เข้าร่วมกิจกรรม Shooting Range Skibidi Challenge, ถ่ายรูปกับมุมกระจกโค้งสุดเท่, และเล่น PUBG MOBILE โหมดใดก็ได้ 2 แมตช์ในวันงานเพื่อรับ 1 สิทธิ์สุ่ม
3. นอกจากนี้ ภายในบูธยังมี Experience Zone ให้ผู้เล่นได้กระโดดลงสู่สมรภูมิไปกับโหมดใหม่สุดระทึกขวัญ UNFAIL พร้อมทดสอบขุมพลังจาก TECNO POVA7 Series ที่พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การเล่นเกมให้มันส์แบบลื่นไหลกันไปอีกขั้น โดยสำหรับใครที่เข้ามาทดลองเล่น จบ 1 แมตช์ก็รับได้เลยอีก 1 แสตมป์สิทธิ์สุ่ม
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับชมการรับชมถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/PUBGMTH.ESPORTS
Tiktok : https://www.tiktok.com/@pubgmobile_esports_th
Youtube: https://www.youtube.com/pubgmobileth
