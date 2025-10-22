"Legend of YMIR" เกมมือถือ MMORPG ฟอร์มยักษ์ พร้อมเปิดตัว 28 ต.ค.นี้

WEMADE ประกาความพร้อม "Legend of YMIR" เกมมือถือแนว MMORPG ที่มาพร้อมระบบซัพพอร์ตสตรีมเมอร์เต็มรูปแบบ เตรียมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 28 ตุลาคมนี้
"Legend of YMIR" ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานนอร์ส พร้อมนำเสนอประสบการณ์ผ่านเกมแนว MMO ที่ยกระดับคุณภาพด้วยภาพกราฟิกอันงดงามจาก Unreal Engine การต่อสู้อันดุเดือดแบบเรียลไทม์ และโลกแฟนตาซีอันลึกล้ำที่เต็มไปด้วยเหล่าทวยเทพ มนุษย์ และอสูรในตำนาน ผสมผสานการเล่าเรื่องในรูปแบบภาพยนตร์ มีการพัฒนาตัวละครเชิงลึก และศึกการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ เพื่อมอบประสบการณ์ MMORPG ระดับพรีเมียมให้กับเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลก
พบกับ SSS : ยุคใหม่ที่สตรีมเมอร์และผู้เล่นที่ไม่ควรพลาด
The Streamer Supporting System (SSS) เป็นอีกหนึ่งระบบใหม่ที่ทาง Wemade ออกแบบเพื่อให้เหล่าสตรีมเมอร์, ผู้เล่นเกมทั่วไป และเกมคอมมูนิตี้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
แทนที่จะเป็นเพียงการโปรโมทกิจกรรมระยะสั้น ๆ แต่ระบบ SSS จะวางตำแหน่งสตรีมเมอร์ให้เป็น Partner ระยะยาว โดยให้รางวัลตอบแทนจากการมีส่วนร่วม การสร้างคอนเทนต์ และการสร้างคอมมูนิตี้ ผ่านโครงสร้างที่ยุติธรรมและโปร่งใส
คุณสมบัติหลัก
• การสนับสนุนตามผลงาน: สตรีมเมอร์จะได้รับการยอมรับและรางวัลตอบแทนโดยจะพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ คุณภาพของคอนเทนต์ และอิทธิพลต่อกลุ่มผู้ชม
• การบริหารจัดการอย่างโปร่งใส:ผลงานและการมีส่วนร่วมของครีเอเตอร์จะถูกประเมินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจถึงความยุติธรรมและมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
• รวมครีเอเตอร์จากทั่วโลก: นอกจากแพลตฟอร์มหลักอย่าง YouTube, Twitch และ Facebook แล้ว ครีเอเตอร์สายคอนเทนต์สั้นจาก TikTok ก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์จากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก
• กิจกรรมและไฮไลต์ประจำซีซัน:ครีเอเตอร์ที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับการโปรโมทในแต่ละซีซัน ผ่านการโหวตจากคอมมูนิตี้และกิจกรรมพิเศษของโครงการ
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมกิจกรรม
ครีเอเตอร์ทุกคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านอีเมลสำหรับกิจกรรม Legend of YMIR SSS และทำภารกิจลงทะเบียนล่วงหน้าให้สำเร็จ (ทำวิดีโอเพื่อโปรโมท) จะได้รับคูปองของขวัญในเกมจำนวน 100 คูปอง สำหรับมอบให้ผู้ชมในช่องของตนหลังจากเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
คูปองเหล่านี้สามารถใช้สำหรับ กิจกรรมแจกของในสตรีม รางวัลให้แฟนคลับ หรือกิจกรรมคอมมูนิตี้ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ครีเอเตอร์สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้ติดตามมากยิ่งขึ้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม SSS ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ หรืออ่านข้อสรุปเกี่ยวกับโปรแกรมได้ที่นี่
ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลพิเศษภายในเกมมากมาย โดยเกม Legend of YMIR มีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*