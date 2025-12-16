ผ่าดราม่า RoV ซีเกมส์ เจาะลึกโปรแกรมที่ทำให้ "คนอื่น" คุมจอแทนได้

เจาะลึกเทคโนโลยีที่เรียกว่า Remote Access Software หรือโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นร้อนแรงจากวงการอีสปอร์ตไทย ท่ามกลางดราม่า RoV ทีมหญิงในซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่มีนักกีฬาสาวรายหนึ่งถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน เพราะตรวจพบการใช้ซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ยอมรับผลการตัดสินแล้ว
หลายคนสงสัยว่า “ซอฟต์แวร์" แบบไหนที่ทำให้เกิดช่องโหว่แบบนี้ โดยเฉพาะในงานแข่งขันแบบออฟไลน์ที่ทุกคนนั่งอยู่หน้าจอเดียวกัน แต่กลับมีโอกาสให้คนภายนอกเข้ามา “ควบคุม” การเล่นได้
ต้องบอกว่า Remote Access Software เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายในโลกไอที ซึ่งไม่ได้มีแค่โปรแกรมยอดนิยมอย่าง TeamViewer แต่ยังมีคู่แข่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ให้เลือกใช้งาน
*** เปิดประตูคอมพ์ให้คนอื่นเข้าได้
หลักการทำงานของโปรแกรมกลุ่มนี้ คือการเชื่อมคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน เครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็น “เจ้าบ้าน” หรือ Host ที่เปิดโปรแกรมในโหมดให้คนอื่นเข้าได้ โดยโปรแกรมจะสร้างรหัส ID เฉพาะ และรหัสผ่านชั่วคราวหรือถาวรขึ้นมา
ส่วนอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ได้ แม้กระทั่งต่างประเทศ เพียงแค่ใส่ ID และรหัสผ่านนั้น ก็สามารถเชื่อมต่อเข้ามาเห็นหน้าจอ เห็นเมาส์ เห็นคีย์บอร์ดแบบเรียลไทม์ และ “ควบคุม” ทุกอย่างได้ราวกับนั่งอยู่หน้าเครื่องนั้นจริง ๆ
การส่งข้อมูลทั้งภาพ เสียง การกดเมาส์หรือคีย์บอร์ด จะถูกเข้ารหัสอย่างแน่นหนาแล้วส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้ดูราบรื่นแม้จะอยู่คนละทวีป
ยกตัวอย่าง TeamViewer ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดังที่สุดตัวหนึ่ง เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2005 จากบริษัทในเยอรมนี เดิมทีพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยทีมไอทีซัพพอร์ตลูกค้าจากระยะไกล ลดการเดินทาง และลดค่าใช้จ่าย
ปัจจุบัน TeamViewer มีผู้ใช้ทั่วโลกหลายร้อยล้านคน จุดเด่นคือความเสถียรสูง รองรับทั้ง Windows, Mac, มือถือ Android iOS ได้หมด การเข้ารหัสใช้ระดับ 4096-bit RSA สำหรับแลกกเปลี่ยนคีย์ และ 256-bit AES สำหรับเซสชันจริง มีฟีเจอร์ความปลอดภัยอย่าง Two-Factor Authentication, Brute-force Protection และ Whitelist เพื่อป้องกันคนแปลกหน้าเข้ามาได้ง่าย ๆ
อีกความน่าสนใจ คือ TeamViewer ยังถูกใช้ในวงการอุตสาหกรรมเยอะมาก เช่น โรงงานที่ต้องควบคุมเครื่องจักรจากส่วนกลาง หรือแม้แต่ในวงการแพทย์ที่แพทย์ดูเครื่องมือจากระยะไกล
แน่นอนว่า TeamViewer ไม่ใช่ตัวเดียวในตลาด เพราะตอนนี้ปี 2025 มีคู่แข่งที่น่าสนใจหลายตัว
หนึ่งในนั้นคือ AnyDesk ที่หลายคนบอกว่าเร็วกว่าและเบากว่า เพราะใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสพิเศษที่ทำให้ภาพลื่นไหลแม้เน็ตไม่แรงมาก เหมาะกับงานที่ต้องการความหน่วงหรือ latency ต่ำ
ยังมี RustDesk ซึ่งเป็น open-source ใช้งานฟรี สามารถ self-hosted เซิร์ฟเวอร์เองได้ ทำให้ควบคุมความเป็นส่วนตัวได้สูงมาก คนที่กลัวเรื่องข้อมูลรั่วไหลชอบตัวนี้
รวมถึง Splashtop หรือ Zoho Assist ที่เน้นความปลอดภัยระดับองค์กร และราคาถูกกว่าในแพ็กเกจธุรกิจ และ Chrome Remote Desktop ของ Google ที่ฟรีและง่าย แค่ใช้บราวเซอร์ก็เชื่อมต่อได้
เทคโนโลยีเหล่านี้ดีมีประโยชน์มาก ถ้าใช้ในทางที่ถูกต้อง จะสามารถช่วยงาน ช่วยธุรกิจ ช่วยชีวิตประจำวัน แต่ในบริบทของการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตที่เน้น Fair Play หรือความยุติธรรม การที่อุปกรณ์แข่งขันถูกควบคุมจากภายนอกย่อมถือเป็นการละเมิดกฎอย่างร้ายแรง เพราะความเท่าเทียมและความน่าเชื่อถือของการแข่งขันถูกทำลายลงอย่างยับเยิน
เทคโนโลยีที่เปิดให้ "คนอื่นคุมจอแทน" ซึ่งสามารถช่วยให้โลกเชื่อมต่อกัน จึงกลับกลายเป็นช่องโหว่ในดราม่า RoV ซีเกมส์ครั้งนี้.