Avatar: Frontiers of Pandora ส่วนเสริม “From the Ashes” พร้อมให้เล่นแล้ว!

Ubisoft ปล่อยส่วนเสริมใหม่ “From the Ashes” สำหรับ Avatar: Frontiers of Pandora นำเสนอเรื่องราวที่มืดมนยิ่งขึ้นในภูมิภาคป่าคิงลอร์ที่ถูกทำลายล้างในพื้นที่ชายแดนตะวันตก รวมถึงภูมิภาคย่อยใหม่ The Ravines พร้อมให้เล่นแล้วบนทุกแพลตฟอร์ม
ส่วนเสริม “From the Ashes” พัฒนาโดย Massive Entertainment ซึ่งเป็นสตูดิโอในเครือ Ubisoft ร่วมกับ Lightstorm Entertainment และ Disney Games, From the Ashes เล่าเรื่องราวของ So’lek นักรบนาวีผู้ผ่านศึกมาอย่างโชกโชน เส้นทางของเขาต้องมาปะทะกับกลุ่มนักรบ Mangkwan (มังควาน) ที่น่าเกรงขาม หรือที่รู้จักกันในชื่อ Ash Clan การมาถึงของเผ่าดังกล่าวนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากเผ่าต่าง ๆ ที่ผู้เล่นเคยรู้จัก และเป็นการเริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างนาวีด้วยกันเอง
หลายปีก่อนเหตุการณ์ในครั้งนี้ So’lek เคยปะทะกับ Wukula (วูคูล่า) นักรบเผ่า Mangkwan ในการต่อสู้ที่โหดร้ายซึ่งทำให้ Wukula บาดเจ็บและเต็มไปด้วยความแค้น นำไปสู่การต่อสู้ที่ยังไม่จบสิ้น ในกลุ่มนักรบยังมี Zari (ซารี) พลซุ่มยิงฝีมือฉกาจที่ได้รับการฝึกฝนจาก Recom Lyle Wainfleet (เรคอม ไลล์ เวนฟลีท) แม้ตาจะบอดข้างหนึ่งแต่ก็ร้ายกาจด้วยอาวุธของมนุษย์และอุปกรณ์ของ RDA เธอซุ่มโจมตี So’lek จากเงามืด โดยตั้งใจที่จะเหนือกว่า Wukula ผู้เป็นพี่ชาย
From the Ashes นำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมใหม่ที่ท้าทายยิ่งขึ้น ยกระดับทั้งการต่อสู้และการสำรวจ โดยเป็นครั้งแรกในแฟรนไชส์ที่ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมการต่อสู้ระหว่างชาวนาวีด้วยกันเอง เผชิญหน้ากับกองกำลัง Mangkwan ที่มีสไตล์การต่อสู้เฉพาะตัว ซึ่งต้องการความแม่นยำและความสามารถในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ การเผชิญหน้าแต่ละครั้งได้รับการออกแบบมาเพื่อเผยให้เห็นบุคลิกผ่านการต่อสู้ ตั้งแต่การไล่ล่าอย่างไม่ลดละของ Wukula ไปจนถึงการซุ่มยิงระยะไกลที่ร้ายกาจของ Zari และแม้แต่การต่อสู้ทางอากาศของ Rakx (แร็กซ์) ที่โหมกระหน่ำความโหดลงมาจากท้องฟ้าด้วยอิครานของนาง เพื่อให้เข้ากับภัยคุกคามเหล่านี้ ส่วนเสริมนี้ได้เพิ่มหน่วย RDA ใหม่ รวมถึงสุนัขปีศาจ ชุดเกราะ Skel suits และชุดเกราะ AMP แบบพิเศษสำหรับการต่อสู้ด้วย RPG สไนเปอร์ และปืนลูกซอง ทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความท้าทายแบบไดนามิกทั้งในการต่อสู้ภาคพื้นดินและทางอากาศ เมื่อรวมกับการเคลื่อนที่ที่ได้รับการปรับปรุงและตัวเลือกในการสลับระหว่างมุมมองบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม การเพิ่มเติมเหล่านี้จะส่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดุเดือดและเข้มข้นที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนแพนโดรา
ด้าน Major Tyler Bukowski (พันตรีไทเลอร์ บูคอฟสกี) แห่งหน่วยปฏิบัติการลับ RDA ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกใน Avatar: The Gap Year - Tipping Point ก็จะกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้ง โดยทำหน้าที่ประสานงานการเคลื่อนไหวของ RDA-Ash Clan เข้าสู่ดินแดนตะวันตกเพื่อกำจัดกลุ่มต่อต้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Sarentu และ So’lek นั่นเอง
“From the Ashes นั้นทั้งดิบเถื่อนและเข้มข้น” โอมาร์ บูอาลี ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Massive Entertainment กล่าว “มันทำให้ So’lek ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่รู้จักประวัติของเขาและรู้วิธีใช้ประโยชน์จากมัน ในขณะเดียวกันก็มอบความหลากหลายในการต่อสู้ที่ผู้เล่นเรียกร้องกันมาโดยตลอด”
“ภาคเสริมนี้พัฒนาตำนานของแพนโดราในรูปแบบที่โดดเด่น” โจชัว อิซโซ รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาแฟรนไชส์ของ Lightstorm Entertainment กล่าว “มันเชิญชวนให้แฟน ๆ ได้สัมผัสกับการขึ้นมาของ Ash Clan และผลกระทบของพวกเขาในดินแดนตะวันตก เราตื่นเต้นที่แฟน ๆ Avatar จะได้สัมผัสเรื่องราวที่ไม่เคยเล่ามาก่อนผ่านการผจญภัยแบบอินเทอร์แอคทีฟใหม่ ๆ หลังจากชม Avatar: Fire and Ash ในโรงภาพยนตร์”
ส่วนเสริมนี้มีให้ซื้อแยกต่างหาก หรือเป็นส่วนหนึ่งของ Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition ซึ่งประกอบด้วยเกมหลัก ส่วนเสริม และเนื้อหาโบนัส ผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับการอัปเดตครั้งใหญ่ฟรีสำหรับเกมหลักของ Avatar: Frontiers of Pandora ได้แล้ว ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม การอัปเดตมุมมองบุคคลที่สามนี้ได้เพิ่มฟีเจอร์ที่ชุมชนเรียกร้องมากที่สุดสองอย่าง ได้แก่ New Game+ และมุมมองบุคคลที่สามที่รอคอยมานาน โดยมุมมองใหม่จะช่วยมอบความสนุกในการเล่นซ้ำให้กับแฟน ๆ ที่กระตือรือร้นที่จะสัมผัส แพนโดราในรูปแบบที่ต่างจากเดิม
เกม Avatar: Frontiers of Pandora เวอร์ชันใหม่พร้อมจำหน่ายแล้วบน Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna และ PC ผ่านทาง Ubisoft Store, Epic Games Store และ Steam โดยแบ่งเป็น
• Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Expansion (เฉพาะส่วนเสริม ต้องมีเกมหลักเพื่อเล่น)
• Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition (รวมเกมหลัก ส่วนเสริม และเนื้อหาโบนัส Floating Mountain)
• Avatar: Frontiers of Pandora Complete Edition (รวมเกมหลัก ส่วนเสริม Season Pass เนื้อหาโบนัส Floating Mountain และอื่น ๆ)
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของ Avatar: Frontiers of Pandora ได้ที่ http://www.avatarfrontiersofpandora.com
