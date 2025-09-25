"From the Ashes" ภาคเสริมของ Avatar: Frontiers of Pandora วางจำหน่าย 19 ธ.ค.นี้

Ubisoft เปิดตัว "From the Ashes" ภาคเสริมใหม่ของ Avatar: Frontiers of Pandora ที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่ป่า Kinglor และพื้นที่ใหม่ ในเรื่องราวการล้างแค้นสุดระทึก พร้อมวางจำหน่าย 19 ธันวาคมนี้ วันเดียวกับที่ Avatar: Fire and Ash เข้าฉายในโรงภาพยนตร์
"From the Ashes" พัฒนาโดย Massive Entertainment สตูดิโอในเครือ Ubisoft ร่วมกับ Lightstorm Entertainment และ Disney โดย From the Ashes จะพาผู้เล่นออกเดินทางสู่การผจญภัยของ So’lek นักรบชาวนาวีผู้ผ่านสมรภูมิรบจากตระกูล Trr’ong โดย So’lek จะถูกซุ่มโจมตีและถูกทิ้งให้ตายโดยพวก RDA ที่มาพร้อมพันธมิตรใหม่ของพวกมัน นั่นคือเผ่า Ash ผู้โหดเหี้ยม So’lek ตื่นขึ้นมาพบกับโลกที่ลุกเป็นไฟและครอบครัว Sarentu ของเขาต้องแตกกระเจิงกันไปคนละทิศละทาง ด้วยความโศกเศร้าและความโกรธแค้น So’lek จึงออกเดินทางเพื่อรวบรวมชาวเผ่า และปกป้องชุมชนที่เขารัก
“ด้วย From the Ashes เราต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับบน Pandora” โอมาร์ บูอาลี ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Massive Entertainment กล่าว “ภาคเสริมนี้มอบเรื่องราวที่มืดมนและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้นผ่านเกมเพลย์ทั้งมุมมองบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม รวมถึงกลไกการต่อสู้แบบใหม่ที่เข้มข้น ซึ่งยิ่งตอกย้ำความลุ่มลึกทางอารมณ์และกลยุทธ์ เราต้องการมอบมุมมองใหม่ที่น่าตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ เกี่ยวกับดินแดน Western Frontier ด้วยการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและรูปแบบการเล่นที่สมจริงยิ่งขึ้น”
“ความร่วมมือของเรากับ Massive Entertainment ทำให้เราสามารถขยายจักรวาลนี้ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่โดดเด่นด้วย Avatar: Frontiers of Pandora” โจชัว อิซโซ รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาแฟรนไชส์ของ Lightstorm Entertainment ระบุ “ส่วนเสริมใหม่ From the Ashes จะเปิดตัวให้เล่นกันในวันเดียวกับที่ Avatar: Fire and Ash เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นหนังที่สำรวจมุมมืดของ Pandora และแนะนำชาว Ash ผู้น่าเกรงขาม เราตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนผ่านการผจญภัยแบบอินเทอร์แอคทีฟใหม่ ๆ ในครั้งนี้”
“เราแทบรอไม่ไหวที่จะให้แฟน ๆได้สัมผัสประสบการณ์บทใหม่ใน Avatar: Frontiers of Pandora” ลุยจิ ไพรออเร รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Disney & Pixar Games กล่าว “เนื้อหาใน From the Ashes จะสานต่อการเดินทางของ So’lek นักรบชาวนาวี และก็จะแสดงให้เห็นว่าทีมงาน Disney & Pixar Games ทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราอย่างไร เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวต้นฉบับที่อิงจากโลกที่พวกเขารัก”
สำหรับ Avatar: Frontiers of Pandora - ส่วนเสริม "From the Ashes" จะวางจำหน่ายแบบแยกเดี่ยวสำหรับผู้เล่นที่มีตัวเกมหลักอยู่แล้ว หรือผู้เล่นที่ซื้อเป็นส่วนหนึ่งของ "From the Ashes" Edition ใหม่ ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวเกมหลักและส่วนเสริม From the Ashes พร้อมด้วย Floating Mountains Bonus Content (ลวดลายสีแบนชีสามแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหุบเขา Mo’ara ในธีมพาร์ก Pandora – The World of Avatar):
• Avatar: Frontiers of Pandora - "From the Ashes" Expansion
• Avatar: Frontiers of Pandora - "From the Ashes" Edition
- ประกอบด้วยตัวเกมหลักและส่วนเสริม "From the Ashes"
Floating Mountains Bonus Content จะพร้อมให้ใช้งานสำหรับผู้เล่นที่สั่งซื้อล่วงหน้าส่วนเสริม From the Ashes หรือซื้อเกมในแบบ "From the Ashes" Edition
Avatar: Frontiers of Pandora วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna รวมถึงพีซีผ่าน Ubisoft Store, Epic Games Store และ Steam ตัวเกมจะอัปเดตมุมมองบุคคลที่สามและโหมด New Game+ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.avatarfrontiersofpandora.com
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*