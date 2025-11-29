PANDORA Thailand ฉลองครบรอบ 15 ปี แห่งความหมายและตัวตนที่เปล่งประกาย

PANDORA (แพนดอร่า) แบรนด์เครื่องประดับและจิวเวลรี่ระดับโลกจากประเทศเดนมาร์ก สัญลักษณ์แห่ง “การบอกเล่าเรื่องราวผ่านเครื่องประดับ” ก้าวเข้าสู่โอกาสครบรอบ 15 ปีในประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ Tanachira Group ผู้นำด้านแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม
ตลอดระยะเวลา 15 ปี PANDORA ได้เติบโตเคียงข้างแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในประเทศไทย ด้วยความเชื่อว่าเครื่องประดับคือบทบันทึกเรื่องราวของชีวิต จากเสน่ห์ของชาร์มและสร้อยข้อมือที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของทุกโมเมนต์ที่ถ่ายทอดอารมณ์และตัวตนของแต่ละคน ในเส้นทางความสำเร็จ PANDORA ได้นำเสนอผ่านคอลเลกชันอันเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่
• Pandora Moments คอลเลกชันที่บันทึกเรื่องราวและความทรงจำ ผ่านดีไซน์ชิ้นเล็กที่สะท้อนโมเมนต์สำคัญของชีวิต
• Pandora ME พื้นที่แห่งการผสมผสานดีไซน์ สไตล์ และตัวตนอย่างอิสระ
• Pandora Timeless ถ่ายทอดดีไซน์คลาสสิก และเสน่ห์ของความงดงามเหนือกาลเวลา
• Pandora Essence ความเรียบหรูร่วมสมัย ผสานดีไซน์พลิ้วไหวในแบบมินิมัล
• Collection Collaboration กับตัวการ์ตูนและภาพยนตร์ระดับโลก เติมเต็มเรื่องราวที่เชื่อมโยงความ ทรงจำของแฟน ๆ ไว้อย่างอบอุ่น
ในวันนี้ PANDORA ได้ยกระดับภาพลักษณ์สู่การเป็น “Everyday Jewelry” ที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส ทุกเพศ และทุกเจเนอเรชัน พร้อมเดินหน้าส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านดีไซน์ที่มีความหมาย และสร้างพื้นที่ให้ทุกคนได้ “เล่าเรื่องราวของตัวเอง” ผ่านเครื่องประดับที่สะท้อนตัวตนอย่างอิสระ เพราะท้ายที่สุดแล้วเครื่องประดับที่งดงามที่สุด คือชิ้นที่สะท้อนความเป็น “คุณ”
ร่วมค้นพบเครื่องประดับที่สะท้อนเรื่องราวและความหมายในแบบของคุณได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน Pandora ทุกสาขาทั่วประเทศ Online Store: www.pandora.co.th, Line Official: @PandoraLineOA และ Facebook: Pandora