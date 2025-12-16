ทีมไทย "Toxido Next Generation" คว้าแชมป์โลก Delta Force

ปิดฉากศึกอีสปอร์ต Delta Force Invitational: Warfare 2025 ทีม Toxido Next Generation จากประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์โลกพร้อมเงินรางวัลส่วนแบ่งสูงสุด ถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับการจารึกชื่อในฐานะแชมป์รายการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่
Delta Force Invitational: Warfare 2025 จัดขึ้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยตลอดเส้นทางการแข่งขัน ทีม Toxido Next Generation หรือ TXD โชว์ฟอร์มแกร่ง สามารถเอาชนะคู่แข่งทุกทีมด้วยสกอร์ 2–0 จนผ่านเข้าสู่รอบ Upper Bracket Final ก่อนจะพลาดท่าพ่ายให้กับทีมเต็งหนึ่งอย่าง Teng Long ส่งผลให้ตกไปสู่เส้นทาง Knockout ที่ทวีความกดดัน อย่างไรก็ตาม แม้สมาชิกในทีมจะมีปัญหาสุขภาพแต่ด้วยความสามัคคี พลังการสื่อสาร และการเล่นเป็นทีมที่เป็นเลิศ TXD สามารถเอาชนะทีม DNI และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) ได้สำเร็จ
ในรอบชิงชนะเลิศ TXD แสดงให้เห็นถึงหัวใจของนักสู้ สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้อย่างเหนือความคาดหมาย ก่อนจะโชว์ฟอร์มเฉียบ เอาชนะทีม Teng Long คว้าแชมป์ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี
การแข่งขันครั้งนี้มีทั้งหมด 8 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบ Regional Qualifiers ได้แก่ Teng Long, HR, DeadDog and Idle, No Mercy, Project One, Toxido Next Generation, RRQ 7Sins และ RLF โดยการแข่งขันเริ่มต้นด้วยรอบ Double Elimination Stage เพื่อจัดอันดับเข้าสู่สายการแข่งขันหลัก โดยผลการคัดเลือกมีดังนี้
• Upper Bracket Qualifiers: Toxido Next Generation, Teng Long
• Lower Bracket Qualifiers: DeadDog and Idle, No Mercy, RLF, RRQ 7Sins
หลังจากรอบ Bracket Qualifiers ทีมทั้งหมดเข้าสู่การแข่งขันในรอบ Upper และ Lower Bracket Final ซึ่งเต็มไปด้วยแมตช์การแข่งขันที่เข้มข้นและดุเดือด ก่อนจะเหลือเพียงสองทีมสุดท้ายที่ชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่าง Teng Long และ Toxido Next Generation โดยการแข่งขันสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะอย่างขาดลอยของ Toxido Next Generation ที่สามารถคว้าแชมป์รายการไปครองได้สำเร็จด้วยสกอร์ 2-0 คว้าถ้วยเกียรติยศมาครอง ปิดฉากการแข่งขัน Delta Force Invitational: Warfare ครั้งแรกของโลกอย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ Garena® Delta Force เตรียมเปิดฉากความสนุกส่งท้ายปีด้วยคอนเทนต์ครั้งใหญ่ตลอดเดือนธันวาคม อัดแน่นด้วยกิจกรรมเฉลิมฉลองแบบจำกัดเวลา ผู้เล่นจะได้ดำดิ่งไปกับหลากหลายกิจกรรม ทั้งภารกิจล็อกอินฉลองการแข่ง DFIW 2025 และโหมดเกมสุดมันส์ที่ออกแบบมาเพื่อเทศกาลส่งท้ายปีโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า Glacial Fortune (5 - 18 ธ.ค.) กิจกรรมล็อกอิน DFIW 2025 (14 - 27 ธ.ค.) และกิจกรรมเทศกาลวันหยุด โหมด Arcade Rush (19 ธ.ค. - 15 ม.ค.)
ร้านค้า Glacial Fortune (5 - 18 ธ.ค.)
ร้านค้า Glacial Fortune มาพร้อมกันกับกิจกรรม Battlefield Challenge โดยร้านค้า Glacial Fortune Shop เปิดให้ผู้เล่นนำ Glacial Token ที่สะสมไว้มาแลกรูปลักษณ์แบบลิมิเต็ดได้ ในราคา 600 โทเคนต่อชิ้น หากทำภารกิจครบทั้งหมด ผู้เล่นจะสามารถแลกชุดคอลเลกชันครบเซตได้
รูปลักษณ์ที่มีในเซ็ต Glacial Strike Set:
• MK47 Assault Rifle
• SR-3M
• Mini-14
• Bizon
กิจกรรมล็อกอิน DFIW 2025 (14 - 27 ธ.ค.)
หลังจากศึก DFIW สิ้นสุดลง เกมยังคงความคึกคักด้วยเส้นทางล็อกอินรายวันที่ให้ความคุ้มค่าสูงสำหรับผู้เล่น
รางวัลสำคัญ ได้แก่:
• วันที่ 5 ธ.ค.: “Veterans Never Die Never Die” Spray
• วันที่ 7 ธ.ค.: AUG - Emergency Alert (Epic Skin)
กิจกรรมเทศกาลวันหยุด: โหมด Arcade Rush นำความปั่นป่วนประจำฤดูกาลมาสู่สมรภูมิ (19 ธ.ค. - 15 ม.ค.)
หลังจากศึก 2025 Delta Force Invitational: Warfare จบลงและฝุ่นควันเริ่มจาง เทศกาลฤดูหนาวก็เปิดฉากอย่างเป็นทางการ Delta Force เตรียมปล่อยโหมด Arcade แบบจำกัดเวลาทั้งหมดสามรูปแบบ โดยแต่ละโหมดจะปรับจังหวะการเล่น อาวุธ และ Operators ให้กลายเป็นสนามทดลองแนวใหม่สำหรับช่วงวันหยุดนี้
• Dragon Storm: เป็น Team Deathmatch ความเร็วสูงที่ให้ Vyron เป็นตัวหลัก พร้อมปรับลดคูลดาวน์ของ Dynamic Propulsion อย่างมาก การต่อสู้ถูกจำกัดให้ใช้ปืนพกเท่านั้น ได้แก่ Desert Eagle และ G18 ส่งผลให้ทุกการปะทะกลายเป็นดวลความเร็วสูงที่วัดกันแบบช็อตต่อช็อต
• Strength to Spare: คือโหมดประชิดตัวสุดโหดที่นำเสนอ Vyron, D-Wolf และ Sineva ผู้เล่นจะพบกับความมันเต็มรูปแบบจากอาวุธระยะใกล้ ระเบิด และการไล่ล่าด้วย ATV
• Arrow Clash: เป็น Team Deathmatch สไตล์ “Cold Weapons” ที่ให้ Luna และ Hackclaw ดวลกันด้วย Compound Bow เท่านั้น เน้นความแม่นยำสูง รางวัลของชัยชนะคือความนิ่งและการควบคุมจังหวะอย่างเฉียบคม
ผู้เล่นยังสามารถทำภารกิจสุดท้าทายภายในเกมเพื่อแลกรับของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งรูปลักษณ์อาวุธและยานพาหนะธีมวันหยุด รวมถึงปืนระดับ Legendary
Garena® Delta Force เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบน App Store, Google Play, และ official website นอกจากนี้ สามารถติดตามข่าวสารการอัปเดตผ่านช่องทางออฟฟิเชียลต่างๆ ของ Garena® Delta Force ได้ที่นี่:
• Website: http://df.garena.com
• Facebook: https://www.facebook.com/GarenaDeltaForceTH
• Instagram: https://www.instagram.com/garenadfth
• YouTube: https://www.youtube.com/@GarenaDeltaForceTH
• TikTok: https://www.tiktok.com/@garenadeltaforceth
• Discord: https://discord.com/invite/b7WmrQWDq9
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*