"Delta Force" เปิดตัวคอลแลปส์ SAW และแมตช์อีสปอร์ตระดับโลก!

Delta Force เกมยิงเชิงกลยุทธ์จาก Garena เผยรายละเอียดซีซันใหม่ War Ablaze พร้อมความร่วมมือกับ SAW ภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดัง และเตรียมพบกับการแข่งขันระดับโลก Delta Force International วันที่ 19 - 21 กันยายนนี้
คอนเทนต์หลักใน War Ablaze:
• โอเปอเรเตอร์ Recon คนใหม่ “Raptor”: นักล่าค่าหัวผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสงครามและการเก็บข่าวกรองด้วยโดรน นอกจากนี้ Raptor ถือว่าเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการรับมือกับสภาพอากาศใหม่สุดท้าทาย ที่ผู้เล่นจะได้พบทั้งในโหมด Warfare และ Operations
• แผนที่ใหม่ Warfare “Fault”: ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การรบขั้นสุดกับแผนที่ใหม่ Fault ที่จะพลิกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริง! พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศการต่อสู้สุดมันที่ผสานความทันสมัยเข้ากับฉากหลังสุดคลาสสิก ท่ามกลางซากโบราณสถานอันยิ่งใหญ่ เข้าควบคุมสมรภูมิสุดท้าทายด้วยกลยุทธ์จากทุกทิศทาง ฝ่าฟันสภาพอากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้ ซึ่งหมอกหนาอาจกลายเป็นทั้งเพื่อนหรือศัตรู และทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยเครื่องบินรบรุ่นใหม่ F-45A Fighter
• อัปเดตโหมด Operations: Tide Prison เตรียมเปิดให้เล่นบนมือถือเร็ว ๆ นี้! พบกับสองบอสใหม่ Warden และ Raven ที่พร้อมเข้ามาท้าทายผู้เล่นในสนามรบ! ตราบใดที่ผู้พิทักษ์เหล่านี้ยังคงยืนหยัด Tide Prison จะไม่มีวันพ่าย เตรียมพร้อมฝ่ากลยุทธ์เหนือชั้นของ Warden และ Raven ในภารกิจพิเศษรูปแบบใหม่ พร้อมช่วยเหลือ Ahsarah จากหายนะที่กำลังคืบคลาน นอกจากนี้ Layali Grove ยังถูกพลิกโฉมด้วยสภาพแวดล้อมสุดร้อนแรง เพิ่มความท้าทายใหม่ๆ ให้เหล่าโอเปอเรเตอร์ได้ออกสำรวจและพิชิต!
• ซีซันพาสใหม่: Season Pass โฉมใหม่กำลังจะมาถึง! เตรียมปลดล็อกของรางวัลสุดตื่นเต้นและคอนเทนต์พิเศษมากมาย ตลอดเส้นทางการผจญภัยในซีซัน War Ablaze
นอกจากนี้ Garena Delta Force ยังได้เปิดเผยความร่วมมือครั้งล่าสุดกับ SAW แฟรนไชส์ภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังจาก Lionsgate ซึ่งจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ โดยผู้เล่นจะสามารถปลดล็อกไอเทมพิเศษภายในเกมได้ เช่น สกินโอเปอเรเตอร์ Collab - SAW, สกินอาวุธสุดหลอน, Charm - Billy-Wolf, ไอเทม Billy-Wolf และอีกมากมาย
Delta Force Invitational World Championship จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายนนี้
ในเดือนกันยายนนี้ Garena Delta Force ยังมาพร้อมกับการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลก อย่างการแข่งขัน Delta Force Invitational World Championship ซึ่งเตรียมระเบิดศึกชิงแชมป์ ระหว่างวันที่ 19–21 กันยายนนี้ นำโดย 12 ทีมชั้นนำจากทั้งหมด 8 ภูมิภาคทั่วโลก มาปะทะกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง
ใน 12 ทีมผู้ท้าชิง ยังมี 4 ทีมที่เป็นตัวแทนจากเซิร์ฟเวอร์ Garena ร่วมชิงตำแหน่งแชมป์ ได้แก่
1. ทีม GS Gold-Silver จากไต้หวัน ผ่านการคัดเลือกจากรายการ Garena® Delta Force Pan-Pacific Qualifier
2. ทีม MG Moogrob Gang จากไทย ผ่านการคัดเลือกจากรายการ Garena® Delta Force Pan-Pacific Qualifier
3. ทีม ISG I'M Special Gamer จากโซนตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ผ่านการคัดเลือกจากรายการ Garena® Delta Force Operation Arena
4. ทีม LEG Legit Brazil จากบราซิล ผ่านการคัดเลือกจากรายการ Delta Force GamesClub Tournament
แฟน ๆ จากทั่วโลกสามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดและส่งแรงเชียร์ให้กับตัวแทนทีมไทย ในการชิงชัยตำแหน่งแชมป์อันทรงเกียรติของรายการ Delta Force Invitational ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมลุ้นความมันส์ไปพร้อมกัน!
"Delta Force" ซีซันใหม่ War Ablaze จะอัปเดตในวันที่ 23 กันยายนนี้ ติดตามข่าวสารและเนื้อหาล่าสุดทั้งหมดได้ทางช่องทางอย่างเป็นทางการของ Garena Delta Force:
