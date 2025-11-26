"Call of Duty: Black Ops 7" เผยข้อมูล Season 01 อัปเดต 5 ธ.ค.นี้

Call of Duty: Black Ops 7 และ Call of Duty: Warzone เผยรายละเอียด Season 01 คอนเทนต์ใหม่ที่มาพร้อมแผนที่และโหมดมากมาย เตรียมอัปเดตในวันที่ 5 ธันวาคมนี้
สรุปบางส่วนของสิ่งที่จะมาใน Season 01
Black Ops 7 Endgame
• Endgame เปิดให้ใช้งาน: Endgame และแผนที่ Avalon อันกว้างใหญ่เปิดให้ผู้เล่น Black Ops 7 ทุกคนเข้าเล่นได้ทันทีตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน
• World Events ใหม่: ท้าทาย World Events ใหม่หลายรูปแบบใน Avalon เผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ยักษ์ที่ได้แรงบันดาลใจจาก Zombies ต่อสู้กับภาพหลอนใกล้จุดระบาดของสารประสาทพิษ และในช่วง Mid-Season เข้าปะทะกับ VTOL ขั้นสูงที่เกิดจาก “ความกลัว”
• Skills ใหม่: เพิ่มพลังด้วย Exotic Skills ใหม่ 8 แบบที่ได้รับจากการทำ World Events ให้สำเร็จ เลือกได้ว่าจะโจมตีด้วยหมัดระยะใกล้ที่ทรงพลัง ฟื้นคืนชีพตัวเอง หรือสร้างดาเมจคริติคอลแบบรุนแรงหลากหลายรูปแบบ! และในช่วง Mid-Season คุณจะได้รับ Phantom Skill Track ใหม่
• CODMAS ใน Endgame: Avalon จะถูกตกแต่งในธีม CODMAS พร้อมลูกบอลหิมะและ Supply Box แบบห่อของขวัญให้เก็บระหว่างเล่น
Black Ops 7 Multiplayer
• 6+ Maps: เปิดตัวแผนที่ใหม่ Fate, Utopia และ Odysseus พร้อมกับแผนที่รีมาสเตอร์ Standoff และแผนที่ Sleighjacked ที่จะมาถึงก่อนช่วง CODMAS
• 6+ Modes: เล่นโหมด Party ยอดนิยม เช่น Prop Hunt, Sticks & Stones, Sharpshooter, One in the Chamber และ Gun Game
• Additional Content: บังคับ Deadeye Drone Scorestreak ใหม่ โดรนอากาศที่ติดตั้งสไนเปอร์ไรเฟิล พร้อมความสามารถ Overclock ใหม่ 2 แบบเพื่อปรับแต่งการโจมตีได้มากขึ้น
Black Ops 7 Zombies
• แผนที่ Zombies แบบรอบใหม่: ออกตามหา Shadowsmith อีกหนึ่งตัวที่หอดูดาวลึกลับใน Astra Malorum แผนที่ Zombies ใหม่ที่สำรวจพลังมืดที่คุกรุ่นใน Dark Aether เผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ O.S.C.A.R. Elite และใช้ LGM-1 Wonder Weapon ใหม่ ใช้กับดักแบบใหม่ให้เป็นประโยชน์และรับรางวัลเควสต์เมื่อทำสำเร็จ
• คอนเทนต์เกมเพลย์ใหม่: ต่อสู้กับฝูงซอมบี้ในแผนที่เอาชีวิตรอด Exit 115 รับประสบการณ์ Main Quest แบบมีไกด์ใน Directed mode สำหรับ Ashes of the Damned และเพิ่มระดับความท้าทายใน Cursed mode ของ Astra Malorum
• Perk เก่ากลับมา, เพิ่ม Loadout และ Augments: ดื่ม Mule Kick เพื่อพกอาวุธหลักได้ 3 กระบอก พร้อมบัฟเพิ่มเติมจากการอัปเกรด Augment
• GobbleGums, อุปกรณ์ และ Support ใหม่: เพิ่มความสนุกด้วย GobbleGums ใหม่ 2 แบบ พร้อมอุปกรณ์และ Support จาก Black Ops 6 ที่กลับมาให้คราฟได้ใน Mid-Season
• Leaderboard Event: แข่งขันใน Leaderboard 30 ผู้เล่นบนแผนที่รอบใหม่ Astra Malorum เพื่อรับรางวัล Camo, GobbleGum และอื่น ๆ!
Call of Duty: Warzone
• ฟีเจอร์เกมเพลย์ใหม่: ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงด้านการเคลื่อนไหว Loadouts, Perks, Equipment และอื่น ๆ ใน Season 01 ที่ผสานเข้ากับ Black Ops 7
• แผนที่ Resurgence ใหม่: Haven’s Hollow: ลงสู่ Haven’s Hollow แผนที่ Resurgence ใหม่ในเทือกเขา Appalachian ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แบบอเมริกันดั้งเดิม
• Verdansk POIs ใหม่: สำรวจ Signal Station ใหม่พร้อมกลไกโต้ตอบที่ให้รางวัลแก่ทีมที่ทำผลงานดี และปล้นไอเท็มใน Factory รีมาสเตอร์ที่กลับมาตั้งแต่ยุค Verdansk ’84
• Modes: ใน Battle Royale และ Resurgence เตรียมพบโหมดใหม่ใน Season 01 รวมถึง CODMAS LTM แบบพิเศษที่ไม่ควรพลาด
Across all modes
• Weapons Detail: เผชิญหน้าศัตรูด้วยอาวุธใหม่ที่ทยอยมาในซีซั่น เช่น Kogot-7 SMG, Maddox RFB Assault Rifle, Sokol 545 LMG, NX Ravager Crossbow, Ballistic Knife, Sturmwolf 45 SMG และ Hawker HX Sniper Rifle
• New Events and Rewards: เล่นกิจกรรมใหม่และรับรางวัลรวมถึงอีเวนต์ชุมชนที่ท้าทายผู้เล่นทุกคนให้ช่วยกันทำภารกิจ
• Battle Pass and BlackCell: Season 01 มาพร้อม Battle Pass ใหม่ ที่มี Weapon Blueprints, Operator Skins, Calling Cards, Finishing Moves, Emotes และอื่น ๆ ทั้งในแบบฟรีและพรีเมียม รับ BlackCell เพื่อปลดล็อกของรางวัลเพิ่ม รวมถึง Operator “Scorn”
• Season 01 Operators: ลุยในร่าง Dorne ผ่าน Battle Pass และ Scorn (BlackCell) พร้อมลงทุกโหมด
• Weekly Challenges: ทำ Weekly Challenges ตลอดซีซั่นเพื่อปลดล็อกไอเท็ม Loadout, รางวัล Camo และ XP
• New Store Offerings: สนับสนุน Call of Duty League ด้วย CDL Launch Pack พร้อมคอนเทนต์อื่น เช่น Aerial Dominance และ Dead Ranger Bundle และอื่น ๆ
Call of Duty: Black Ops 7 และ Call of Duty: Warzone เตรียมอัปเดต Season 01ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.callofduty.com
