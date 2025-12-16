Slap ‘em UP! เปิดศึกความร่วมมือรอบใหม่ รวมตัวเกมเมอร์สุดปั่น "คอเย็น"

Slap ‘em UP! ยกระดับความมันส์ด้วยการ Collaboration กับเหล่าเกมเมอร์สุดปั่นแก๊ง "คอเย็น" พร้อมขนเอกลักษณ์และความฮาของแต่ละคนมาให้ผู้เล่นได้สัมผัสแบบจัดเต็ม ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2568 - 15 มกราคม 2569
ภายใต้แคมเปญ Slap ‘em UP! x คอเย็น ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเกมเมอร์ชื่อดัง ได้แก่ bigboungstudio, Gssspotted, Mikasa Gaming, Takluz, Tanny และ ZanlaZith ซึ่งแต่ละคนมีสไตล์และคาแรคเตอร์เฉพาะตัว พร้อมเข้ามาสร้างสีสันใหม่ ๆ และเพิ่มความหลากหลายให้กับโลกของ Slap ‘em UP! อย่างที่ผู้เล่นไม่ควรพลาด
ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรม กาชาปองพิเศษ เพื่อสุ่มรับตัวละครจากเหล่าเกมเมอร์ใน "คอเย็น" พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละครแต่ละคน เพื่อปลดล็อกไอเทมพิเศษ อาทิ อีโมต สติ๊กเกอร์ ไพ่ และเอฟเฟกต์เฉพาะธีมของแต่ละคาแรคเตอร์ ที่มีให้สะสมตลอดช่วงแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 - 15 มกราคม 2569
Slap ‘em UP! เป็นการ์ดเกมปาร์ตี้สำหรับผู้เล่น 4 คน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมคลาสสิกอย่าง "สลาฟ" กติกาคือผู้เล่นจะผลัดกันลงไพ่ ไม่ว่าจะเป็นไพ่เดี่ยว คู่ หรือสามใบ โดยทุกครั้งที่ลงจะต้องเหนือกว่าไพ่ก่อนหน้า เป้าหมายคือการทิ้งไพ่ในมือให้หมดเป็นคนแรกเพื่อขึ้นเป็น King ส่วนผู้เล่นที่ยังเหลือไพ่จนสุดท้ายจะกลายเป็น Slave
ดาวน์โหลด Slap ‘em UP! ได้ที่:
Steam: https://store.steampowered.com/app/3703520/
App Store: https://apps.apple.com/th/app/slap-em-up/id6744726018
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haabiz.slapthemup
