"Slap ‘em UP!" เปิดตัวคอลแลบเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ Bay Riffer!

"Slap ‘em UP!" เกมไพ่สลาฟจาก Urnique Studio เปิดตัว Collaboration ครั้งแรกกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไทยอย่าง Bay Riffer พร้อมลงสนามในกิจกรรมพิเศษระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคมนี้
ภายใต้แคมเปญ “Slap ‘em UP! x Bay Riffer” ผู้เล่นจะได้พบกับกิจกรรม “ตัวละครพิเศษ Bay Riffer” ที่ออกแบบขึ้นโดยอิงจากเอกลักษณ์ของเจ้าตัว ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ ท่าทาง หรือเสียงพากย์เฉพาะกิจที่ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของ Bay Riffer ได้อย่างชัดเจน
ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรม กาชาปองพิเศษ เพื่อสุ่มรับตัวละคร Bay Riffer พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละคร เพื่อปลดล็อก อีโมต สติ๊กเกอร์ ไพ่ และเอฟเฟกต์เฉพาะธีม Bay Riffer ที่มีให้สะสมตลอดช่วงแคมเปญ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมให้ร่วมสนุกผ่านช่องทางโซเชียลของ Slap ‘em UP! และ Bay Riffer พร้อมของรางวัลสุดพิเศษสำหรับแฟนเกมและผู้ติดตามที่เข้าร่วมแคมเปญ
"Slap ‘em UP!" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบน App Store, Google Play Store และ Steam
