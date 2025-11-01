รวมพลผู้บัญชาการ "Goddess of Victory: Nikke" จัดงานฉลองครบรอบ 3 ปี!

"Goddess of Victory: Nikke" จัดงาน "GODDESS ASSEMBLY" เพื่อขอบคุณเหล่าผู้บัญชาการชาวไทยที่ให้การสนับสนุนตัวเกมมาตลอด 3 ปี พร้อมมอบความสนุกและความสุขผ่านกิจกรรมและของรางวัลมากมาย
งาน "GODDESS ASSEMBLY" จัดขึ้นที่ Co-Event Zone A ชั้น G ศูนย์การค้า Union Mall เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมและของรางวัลมากมายที่เหล่าเทพธิดาเตรียมไว้สำหรับผู้บัญชาการชาวไทยโดยเฉพาะ เพียงลงทะเบียนเข้างานก็รับ EVENT PASS สำหรับสะสมแสตมป์ที่บูธกิจกรรมทั้ง 4 จุด เพื่อรับสิทธิ์หมุนตู้กาชาปองลุ้นรางวัลฟรี ซึ่งมีของรางวัลมากมาย อาทิ Collectible Card ลายพิเศษ, โปสการ์ดขนาด A3, สติกเกอร์เซ็ต, หมอนลายนิกเกะ 3 ปี, ยาดมลายนิกเกะ, แม็กเน็ต ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกับเกมบิงโกและกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นิกเกะลุ้นรางวัลพิเศษ พร้อมถ่ายภาพกับเหล่าคอสเพลเยอร์แล้วโพสลง Blablalink รับของรางวัลฟรี เรียกว่ามางานนี้ไม่มีกลับบ้านมือเปล่าแน่นอน
"Goddess of Victory: Nikke" อัปเดตใหม่ล่าสุด GODDESS FALL พร้อมให้เล่นทุกแพลตฟอร์ม ดาวน์โหลดเกมได้แล้วทั้งบน iOS, Android และ PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Goddess of Victory: NIKKE Thailand
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*