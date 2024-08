“เทศกาลอาร์ตทอย” ครั้งแรกของไทย “Thai Art Toy Fest : สยามเด็กเล่น”

“เทศกาลอาร์ตทอย” หรือ Thai Art Toy Fest : สยามเด็กเล่น เทศกาลครั้งแรกของไทยที่พร้อมใจเล่าเรื่องเมืองไทยในแง่มุมที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แลนด์มาร์ก ไปจนถึงเรื่องเล่าตำนานและความเชื่อผ่าน “อาร์ตทอย” สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไอคอนสยาม และ DDD Collectible Art Toys ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวไทยผ่านอาร์ตทอยไปพร้อม ๆ กัน ที่ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ICONSIAM ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.



ช่วงปีที่ผ่านมากระแส “อาร์ตทอย” มาแรงมากในประเทศไทยในฐานะของสะสมและงานศิลปะอีกแขนงที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถสื่อความหมายได้แบบไม่จำกัดภาษา ซึ่งปัจจุบันศิลปินไทยรุ่นใหม่จำนวนมากที่สนใจทำงานศิลปะอาร์ตทอย และสร้างสรรค์อาร์ตทอยถ่ายทอดเรื่องราวในประเทศไทยโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นอาร์ตทอยผีตาโขน อาร์ตทอยซีรีส์ผีไทย อาร์ตทอยพระพิฆเนศ อาร์ตทอยจากขยะรีไซเคิล อาร์ตทอยวัดไทย อาร์ตทอยสะท้อนปัญหาท้องทะเลไทย เป็นต้นทว่าที่ผ่านมาศิลปินเหล่านี้ยังขาดพื้นที่ในการได้โชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นที่มาของ Thai Art Toy Fest : สยาม เด็กเล่น เทศกาลที่จะเปิดพื้นที่ชวนศิลปิน สตูดิโออาร์ตทอย และนักสร้างสรรค์กว่า 80 ศิลปิน/สตูดิโอ มาร่วมเล่าเรื่องเมืองไทยในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว แลนด์มาร์ก ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตำนานความเชื่อ ผ่านอาร์ตทอยรวมทั้งสินค้าหมวด Soft Power พร้อมร่วมถอดรหัสความสำเร็จของศิลปินอาร์ตทอยไทย และพบอาร์ตทอยคอลเล็กชันพิเศษภายในงานไฮไลต์ห้ามพลาด 10 กิจกรรมในงาน1. Art Toy Market สยามเด็กเล่น : ตลาดอาร์ตทอยที่ชวนศิลปินไทยกว่า 80 ศิลปิน / สตูดิโอ มาเล่าเรื่องเมืองไทยในแง่มุมต่างๆ ผ่าน “อาร์ตทอย” ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แลนด์มาร์ก ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ตำนานความเชื่อ ห้ามพลาดกับกับอาร์ตทอยคอลเล็คชันพิเศษที่ออกแบบมาเพื่องาน Thai Art Toy Fest : สยามเด็กเล่น โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีสินค้าในหมวดซอฟต์พาวเวอร์จัดเต็มเรื่องดีไซน์ที่จะมาร่วมเล่าเรื่องประเทศไทยให้สนุกยิ่งขึ้น2. เปิดตัว อาร์ตทอยสัตว์วิเศษ 5 ภูมิภาค : การท่องเที่ยวเมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะงานนี้จะพาไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่กับ “เส้นทางเที่ยวไทยตามรอยสัตว์วิเศษ” นำเที่ยวโดย ททท. ที่จะมาเปิดตัวแผนที่เที่ยวไทยตามรอยสัตว์วิเศษประจำท้องถิ่น ไฮไลต์คือการเปิดตัว อาร์ตทอยสัตว์วิเศษประจำท้องถิ่น ตัวแทนจาก 5 ภูมิภาค พร้อมสัตว์วิเศษตัว Secret ที่จะเปิดให้หมุนกันเฉพาะในงานนี้เท่านั้น3. NFT Travel Guide “Amazing Hunt” : เปิดตัวไกด์บุ๊คฉบับใหม่ NFT Travel Guide “Amazing Hunt” โดย ททท. ที่จะชวนออกไปตามหาสัตว์วิเศษ 5 ภูมิภาคพร้อมของดีประจำท้องถิ่นในรูปแบบ NFT พร้อมตามหาสัตว์วิเศษที่ซ่อนอยู่ในงานเพื่อรับอาร์ตทอยตัว Secret ฟรี! และรับดีลส่วนลดด้านการท่องเที่ยวที่มาแจกในงานนี้4. Let’s Camping with your toy : นิทรรศการและโชว์เคสจาก DDD Collectible Art Toys ร่วมกับ Motley Party Studio ที่ต้องการแสดงศักยภาพของศิลปินอาร์ตทอยไทยสู่สายตาชาวไทยและต่างชาติ ครั้งนี้พวกเขาจะชวนเหล่าอาร์ตทอยออกเดินทางไปแคมป์ปิ้ง5. “มูเตลูทอย” จากผงธูปของวัด/ศาลเจ้าดังทั่วประเทศ : เวิร์คช็อปทำอาร์ตทอยสัตว์วิเศษจากมวลสาร “ผงธูป” นำผงธูปจริงจากวัด/ศาลเจ้าดัง จากทั่วประเทศ มารียูสด์สร้างชีวิตใหม่ให้กลายเป็นอาร์ตทอยสัตว์วิเศษ มังกร สิงห์ รวมทั้ง “พญาคันคาก” ที่อยู่ในตำนานพื้นถิ่นแดนอีสาน6. เวิร์คช็อป "Model Painting Workshop by Vallejo" : ไม่ว่าใครก็สร้างสรรค์อาร์ตทอยในฉบับตัวเองได้ Vallejo บริษัทสีอาร์ตทอยชั้นนำ เปิดเวิร์คช็อปสร้างสรรค์และลงสีอาร์ตทอยโดยมี 3 ศิลปินอาร์ตทอยไทย Kuma bear, Sloth Doll และ Kappa มาเปิดคลาส Art Toy 101 แจกเทคนิคการลงสีอาร์ตทอย พร้อมรับอาร์ตทอยที่มีตัวเดียวในโลกกลับบ้าน7. เปิดตัวฟิกเกอร์นักมวยปล้ำไทย Monomoth : ครั้งแรกกับการเปิดตัว ฟิกเกอร์ซอฟต์ไวนิลนักมวยปล้ำไทย “Monomoth” เจ้าของฉายา Smiling Angel นักมวยปล้ำชายที่สวยที่สุดในโลก ต่อสู้มาแล้วในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สิงคโปร์ อเมริกา ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ Monomoth จะมาเปิดตัวอาร์ตทอยพร้อมแจกลายเซ็น8. Talk ถอดรหัสความสำเร็จศิลปินอาร์ตทอยไทย : เรื่องเบื้องหลังกว่าจะเป็นความสำเร็จของศิลปินอาร์ตทอยไทย ที่โด่งดังทั้งในไทยและต่างประเทศ ได้แก่ Porin, Greenie & Elfie, MOTMO Studio และ Shew Sheep และทำให้อาร์ตทอยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริง9.Talk มวยปล้ำไทย Soft Power ที่มาแรงระดับโลก : ทอล์คว่าด้วยประวัติศาสตร์มวยปล้ำกับเมืองไทย รวมถึงซอฟต์พาวเวอร์มวยปล้ำไทยที่โด่งดังระดับโลก โดยมี ปูมิ ประธานสมาคมมวยปล้ำ SETUP Thailand Pro Wrestling มาร่วมเปิดเวทีทอล์ค พร้อมด้วย Matcha & Jeney ไอดอลหญิงที่ผันตัวมาเป็นนักมวยปล้ำ และ Monomoth นักมวยปล้ำชายที่สวยที่สุดในโลก10. NFT Talk : ทอล์คว่าด้วยศิลปะที่ถูกเปลี่ยนถ่ายสู่โลก NFT รวมทั้งกระแส NFT ในปัจจุบัน พร้อมเปิดให้ดร็อป NFT ลิมิเต็ดเอดิชันที่พิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นมาเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทยในมุมใหม่ผ่านอาร์ตทอย และสนับสนุนศิลปินอาร์ตทอยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนกับ “Thai Art Toy Fest : สยามเด็กเล่น” ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 ที่ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ICONSIAM ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป