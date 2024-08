เทวทูตบุก! NIKKE เปิดตัวคอลแลปอนิเมะ Evangelion เริ่ม 22 ส.ค.นี้

ในการคอลแลปพิเศษครั้งนี้จะมาในอีเวนต์ที่มีชื่อว่า “YOU CAN (NOT) EVADE” ซึ่งมีตัวละครยอดนิยมจาก Evangelion อาทิ Asuka, Rei, Mari และ Misato จะเข้ามายังโลกของอาร์คในเกม Goddess of Victory: NIKKE กับการอัปเดตแผนที่พิเศษที่มีกลิ่นอายของ Evangelion และเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่เพื่ออีเวนต์นี้โดยเฉพาะรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการคอลแลป NIKKE x Evangelion จะเปิดเผยอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ Goddess of Victory: NIKKE สามารถติดตามได้ที่- เว็บไซต์เกมอย่างเป็นทางการ: https://bit.ly/3ei5pCi - Facebook Page TH: https://bit.ly/3Rn4FdI - Youtube TH: https://bit.ly/3ROFa5p - Discord TH: https://bit.ly/3TLl9hx - TikTok TH: https://bit.ly/3qdPmYS