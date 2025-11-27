MEA เตือนพบเว็บปลอมเลียนแบบหน้า Google Play แอบฝังมัลแวร์ ย้ำของแท้ต้องโหลดผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้น

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ออกประกาศแจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์ระดับเร่งด่วน หลังศูนย์เฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ของ MEA ตรวจพบกลุ่มมิจฉาชีพจัดทำ “เว็บไซต์ปลอม” โดยออกแบบหน้าเว็บไซต์เลียนแบบ Google Play Store เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ปลอม หวังจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สิน
นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มมิจฉาชีพได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้มีความแนบเนียนยิ่งขึ้น โดยล่าสุดมีการสร้างหน้าเว็บไซต์ปลอมที่มีหน้าตาเหมือนกับหน้าดาวน์โหลดของ Google Play Store ของจริง เพื่อสร้างความสับสนและหลอกล่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหลงเชื่อกดติดตั้งแอปพลิเคชันจากลิงก์ภายนอก
จากการตรวจสอบพบว่า หากประชาชนกดดาวน์โหลดจากลิงก์เว็บไซต์ปลอมดังกล่าว จะเสี่ยงต่อการติดตั้ง มัลแวร์ (Malware) หรือแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ควบคุมโทรศัพท์ระยะไกล (Remote Control) และโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารของผู้เสียหายได้
ทันทีที่ตรวจพบความผิดปกติ ศูนย์ CSOC ของ MEA ได้เร่งประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เพื่อดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม MEA ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบแหล่งที่มาของการดาวน์โหลดอย่างรอบคอบ
MEA จึงขอเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ดังนี้:
1. ห้ามกดลิงก์ดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น: ไม่ว่าจะเป็นลิงก์ที่แนบมากับ SMS, LINE หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแน่ชัด
2. ของแท้ต้องดาวน์โหลดผ่าน Store ทางการเท่านั้น: ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ผ่านช่องทางที่ปลอดภัยที่สุด คือ
• App Store (สำหรับระบบ iOS)
• Google Play Store (สำหรับระบบ Android)
3. ตรวจสอบชื่อผู้พัฒนา: ก่อนกดดาวน์โหลด ให้สังเกตชื่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ต้องระบุว่า Metropolitan Electricity Authority เท่านั้น
ลิงก์ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ:
• App Store (iOS): https://apps.apple.com/th/app/mea-smart-life/id651825361
• Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=esrith.meawms
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเว็บไซต์ปลอม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่ MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง